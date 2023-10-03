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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231003/شويغو-القوات-الروسية-أضعفت-القدرة-القتالية-للجيش-الأوكراني--عاجل-1081616559.html
شويغو: الجيش الروسي أضعف قدرات قوات كييف القتالية
شويغو: الجيش الروسي أضعف قدرات قوات كييف القتالية
أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية، أضعفت بشكل كبير القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T09:19+0000
2023-10-03T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو في مؤتمر، عبر الهاتف، مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "من خلال العمليات النشطة، أضعفت قواتنا بشكل كبير القدرة القتالية للعدو وألحقت به أضرارا جسيمة".وأضاف: "جنودنا يتصرفون بجرأة وحسم، ويظهرون بطولة حقيقية". وفقا لشويغو فإن "محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية في منطقتي رابوتينو وفيربوفوي باءت بالفشل، وتم صد جميع الهجمات في اتجاه سوليدار و باخموت".وأشار شويغو إلى أن "الأطباء العسكريين يظهرون الاحترافية والشجاعة، ويجرون عمليات فريدة من نوعها، وينقذون حياة جنودنا وصحتهم".وأردف، قائلا: "هيئة الأركان العامة ليس لديها خطط لتعبئة إضافية، القوات المسلحة لديها العدد اللازم من الأفراد العسكريين للقيام بالعملية العسكرية الخاصة، وما يسهل هذا إلى حد كبير الموقف الوطني القوي لمواطنينا، الذين ينضمون بنشاط إلى صفوف المدافعين عن الوطن".وأشار إلى أن "هذه الوحدات تحت قيادة بطل روسيا أبتي علاء الدينوف، أثبتت جدارتها في العملية العسكرية الخاصة".وقال شويغو: "لقد تم بالفعل تدريب أكثر من 14.5 ألف شخص في الجامعة الروسية للقوات الخاصة في غوديرميس، وإرسالهم إلى منطقة العمليات الخاصة، ويسمح نظام التدريب الذي تم إنشاؤه في المنطقة باستبدال الأفراد الذين يقومون بمهام قتالية في الوقت المناسب".
https://sputnikarabic.ae/20230913/شويغو-هدفنا-الأساسي-تدمير-أسلحة-أوكرانيا-1080993389.html
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روسيا

شويغو: الجيش الروسي أضعف قدرات قوات كييف القتالية

09:19 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 10:00 GMT 03.10.2023)
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية، أضعفت بشكل كبير القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال شويغو في مؤتمر، عبر الهاتف، مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "من خلال العمليات النشطة، أضعفت قواتنا بشكل كبير القدرة القتالية للعدو وألحقت به أضرارا جسيمة".
وأضاف: "جنودنا يتصرفون بجرأة وحسم، ويظهرون بطولة حقيقية". وفقا لشويغو فإن "محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية في منطقتي رابوتينو وفيربوفوي باءت بالفشل، وتم صد جميع الهجمات في اتجاه سوليدار و باخموت".

وتابع شويغو: "منذ بداية العام، دخل أكثر من 335 ألف شخص الخدمة العسكرية بموجب عقود وفي تشكيلات تطوعية، وفي شهر سبتمبر(أيلول الماضي) وحده، أبرم أكثر من 50 ألف مواطن عقودا".

وأشار شويغو إلى أن "الأطباء العسكريين يظهرون الاحترافية والشجاعة، ويجرون عمليات فريدة من نوعها، وينقذون حياة جنودنا وصحتهم".

وأضاف الوزير: "أود أن أشكر الأطباء العسكريين والعاملين في المجال الطبي على خدمتهم المخلصة".

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
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وأردف، قائلا: "هيئة الأركان العامة ليس لديها خطط لتعبئة إضافية، القوات المسلحة لديها العدد اللازم من الأفراد العسكريين للقيام بالعملية العسكرية الخاصة، وما يسهل هذا إلى حد كبير الموقف الوطني القوي لمواطنينا، الذين ينضمون بنشاط إلى صفوف المدافعين عن الوطن".

ومضى، بالقول: "أود أن أشكر بشكل خاص جمهورية الشيشان ورئيسها رمضان قديروف، في المجمل، تم تشكيل ثلاثة أفواج بنادق آلية وثلاث كتائب بنادق آلية في الجمهورية".

وأشار إلى أن "هذه الوحدات تحت قيادة بطل روسيا أبتي علاء الدينوف، أثبتت جدارتها في العملية العسكرية الخاصة".
وقال شويغو: "لقد تم بالفعل تدريب أكثر من 14.5 ألف شخص في الجامعة الروسية للقوات الخاصة في غوديرميس، وإرسالهم إلى منطقة العمليات الخاصة، ويسمح نظام التدريب الذي تم إنشاؤه في المنطقة باستبدال الأفراد الذين يقومون بمهام قتالية في الوقت المناسب".
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