https://sputnikarabic.ae/20231003/ضابط-أمريكي-يحدد-الطريق-الوحيد-لتتجنب-أوكرانيا-الهلاك-1081626866.html

ضابط أمريكي يحدد الطريق الوحيد لتتجنب أوكرانيا الهلاك

ضابط أمريكي يحدد الطريق الوحيد لتتجنب أوكرانيا الهلاك

صرّح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الطريقة الوحيدة أمام أوكرانيا لتجنب الدمار هي استفزاز روسيا وبالتالي إشراك الناتو في الصراع. 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T13:15+0000

2023-10-03T13:15+0000

2023-10-03T13:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال سكوت ريتر في مقابلة مع "روك فوكس" على "يوتيوب": "سواء كانت عملية خاصة أو حرب، فإن النتيجة ستكون هي نفسها - موت أوكرانيا. ربما لم يحدث هذا، ولكن كل شيء يتجه نحو هذا... الطريقة الوحيدة، وفقا للأوكرانيين، للتغيير الوضع هو استفزاز روسيا من أجل إحداث رد فعل يجبر الناتو على الدخول في صراع".وأضاف: "روسيا تربح هذه الحرب وستفوز بها. الطريقة الوحيدة التي يمكن لروسيا من خلالها تغيير هذه النتيجة هي إحداث تغيير في ميزان القوى المشاركة في الصراع. وأحد الطرق لتحقيق ذلك هو إشراك الناتو".وبحسب ريتر، موسكو لا تحتاج إلا إلى ترك "الغريق يغرق"، وضبط النفس والصبر، وهو مؤشر على أعلى درجة من كفاءة قيادة البلاد.وفي وقت سابق، صرح الكرملين، لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة لموسكو هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.أضاف روسيا تقدر بشدة جهود جميع الدول التي تحاول التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، لكن هذا مستحيل حتى الآن.

https://sputnikarabic.ae/20231002/إعلام--أمريكا-تفكر-في-كيفية-إقناع-الأوكرانيين-بمواجهة-الخسائر-الجديدة-1081603428.html

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