https://sputnikarabic.ae/20231003/ضابط-أمريكي-يحدد-الطريق-الوحيد-لتتجنب-أوكرانيا-الهلاك-1081626866.html
ضابط أمريكي يحدد الطريق الوحيد لتتجنب أوكرانيا الهلاك
ضابط أمريكي يحدد الطريق الوحيد لتتجنب أوكرانيا الهلاك
صرّح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الطريقة الوحيدة أمام أوكرانيا لتجنب الدمار هي استفزاز روسيا وبالتالي إشراك الناتو في الصراع. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T13:15+0000
2023-10-03T13:15+0000
2023-10-03T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543478_0:0:1873:1054_1920x0_80_0_0_9f492600ef450b9b5c004f4fe2c5f546.jpg
وقال سكوت ريتر في مقابلة مع "روك فوكس" على "يوتيوب": "سواء كانت عملية خاصة أو حرب، فإن النتيجة ستكون هي نفسها - موت أوكرانيا. ربما لم يحدث هذا، ولكن كل شيء يتجه نحو هذا... الطريقة الوحيدة، وفقا للأوكرانيين، للتغيير الوضع هو استفزاز روسيا من أجل إحداث رد فعل يجبر الناتو على الدخول في صراع".وأضاف: "روسيا تربح هذه الحرب وستفوز بها. الطريقة الوحيدة التي يمكن لروسيا من خلالها تغيير هذه النتيجة هي إحداث تغيير في ميزان القوى المشاركة في الصراع. وأحد الطرق لتحقيق ذلك هو إشراك الناتو".وبحسب ريتر، موسكو لا تحتاج إلا إلى ترك "الغريق يغرق"، وضبط النفس والصبر، وهو مؤشر على أعلى درجة من كفاءة قيادة البلاد.وفي وقت سابق، صرح الكرملين، لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة لموسكو هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.أضاف روسيا تقدر بشدة جهود جميع الدول التي تحاول التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، لكن هذا مستحيل حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20231002/إعلام--أمريكا-تفكر-في-كيفية-إقناع-الأوكرانيين-بمواجهة-الخسائر-الجديدة-1081603428.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543478_0:0:1615:1211_1920x0_80_0_0_f8bd0c1a73f60b7df8dd73f5ce77bcdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
ضابط أمريكي يحدد الطريق الوحيد لتتجنب أوكرانيا الهلاك
تابعنا عبر
صرّح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الطريقة الوحيدة أمام أوكرانيا لتجنب الدمار هي استفزاز روسيا وبالتالي إشراك الناتو في الصراع.
وقال سكوت ريتر في مقابلة مع "روك فوكس" على "يوتيوب"
: "سواء كانت عملية خاصة أو حرب، فإن النتيجة ستكون هي نفسها - موت أوكرانيا. ربما لم يحدث هذا، ولكن كل شيء يتجه نحو هذا... الطريقة الوحيدة، وفقا للأوكرانيين، للتغيير الوضع هو استفزاز روسيا من أجل إحداث رد فعل يجبر الناتو على الدخول في صراع".
ووفقا لريتر، لتحقيق هذا الهدف، سيحاول نظام كييف ضرب المناطق الجنوبية من روسيا من أجل إثارة رد فعل قوية من موسكو.
وأضاف: "روسيا تربح هذه الحرب وستفوز بها. الطريقة الوحيدة التي يمكن لروسيا من خلالها تغيير هذه النتيجة هي إحداث تغيير في ميزان القوى المشاركة في الصراع. وأحد الطرق لتحقيق ذلك هو إشراك الناتو".
وأشار ريتر إلى أن الناتو، لن يفعل ذلك حتى يرى التصرفات الروسية، مبررا لمثل هذه الخطوة.
وبحسب ريتر، موسكو لا تحتاج إلا إلى ترك "الغريق يغرق"، وضبط النفس والصبر، وهو مؤشر على أعلى درجة من كفاءة قيادة البلاد.
وقال: "بالنظر إلى كيفية رد روسيا على العقوبات المفروضة، وما هو المسار الذي سلكته من العملية العسكرية الخاصة إلى اللحظة، لا أرى عدم الكفاءة، أرى أعلى كفاءة، أرى قائدا لديه رؤية وخطة عمل".
وفي وقت سابق، صرح الكرملين، لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة لموسكو هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
أضاف روسيا تقدر بشدة جهود جميع الدول التي تحاول التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، لكن هذا مستحيل حتى الآن.