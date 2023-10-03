"كاب-1500"... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه
© Sputnikقنبلة روسية من طراز "كاب - 500" يتم إطلاقها من الجو
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تمثل القنابل الموجهة التي يتم إطلاقها من الجو لتدمير أهداف أرضية جزءا مهما من تسليح المقاتلات والقاذفات الروسية، ويشمل ذلك قنبلة "كاب - 1500".
ويوجد عدة نسخ من هذه القنبلة بينها "كاب - 1500 كيه آر - أو دي"، التي تمتلك نظام توجيه إلكتروني ونظاما تلفزيونيا لتحديد الأهداف بدقة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
21 سبتمبر, 13:03 GMT
وتمتلك القنبلة الروسية رأسا حربيا فراغيا يمكنه صنع انفجار هائل عندما ينفجر في الموقع المستهدف سواء كان موقعا عسكريا ثابتا أو سككا حديدية أو أحد الجسور التي تستخدمها قوات العدو لقطع خطوط الدعم اللوجستي عنها.
المواصفات الفنية
وزن القنبلة: 1525 كيلوغراما.
وزن الرأس الحربي: 1170 كيلوغراما.
وزن الشحنة الانفجارية: 650 كيلوغراما.
طول القنبلة: 4.63 متر.
القطر: 58 سم.
عرض زعانف الذيل في وضع الطي: 85 سم.
عرض زعانف الذيل مفرودة: 130 سم.
ارتفاع الإطلاق: من 1 إلى 8 كيلومترات.
سرعة الإطلاق: من 550 إلى 1100 كلم/ ساعة.
دقة إصابة الهدف: من 4 إلى 7 أمتار.
29 أكتوبر 2022, 17:22 GMT
ولفت الموقع إلى أن قنبلة "كاب - 1500" يمكن استخدامها أيضا ضد الوحدات البحرية مثل السفن الحربية وسفن النقل، كما يمكن استخدامها ضد مستودعات الذخائر للعدو، إضافة إلى قدرتها على تدمير المواقع المحصنة في المناطق الجبلية بفضل الانفجار الهائل الذي يصنعه الرأس الحربي الفراغي.
وأوضح الموقع أن هذه النسخة من قنابل "كاب - 1500" تمثل جزءا أساسيا من أنظمة التسليح الخاصة بالطائرات الهجومية التي تعمل على الخطوط الأمامية، كما أنها تمثل تسليحا أساسيا للمقاتلات والقاذفات.
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