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https://sputnikarabic.ae/20231003/كاب-1500-قنبلة-روسية-خارقة-ذاتية-التوجيه-1081628573.html
"كاب-1500"... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه
"كاب-1500"... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه
تمثل القنابل الموجهة التي يتم إطلاقها من الجو لتدمير أهداف أرضية جزءا مهما من تسليح المقاتلات والقاذفات الروسية، ويشمل ذلك قنبلة "كاب - 1500". 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T14:22+0000
2023-10-03T14:22+0000
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ويوجد عدة نسخ من هذه القنبلة بينها "كاب - 1500 كيه آر - أو دي"، التي تمتلك نظام توجيه إلكتروني ونظاما تلفزيونيا لتحديد الأهداف بدقة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتمتلك القنبلة الروسية رأسا حربيا فراغيا يمكنه صنع انفجار هائل عندما ينفجر في الموقع المستهدف سواء كان موقعا عسكريا ثابتا أو سككا حديدية أو أحد الجسور التي تستخدمها قوات العدو لقطع خطوط الدعم اللوجستي عنها.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن قنبلة "كاب - 1500" يمكن استخدامها أيضا ضد الوحدات البحرية مثل السفن الحربية وسفن النقل، كما يمكن استخدامها ضد مستودعات الذخائر للعدو، إضافة إلى قدرتها على تدمير المواقع المحصنة في المناطق الجبلية بفضل الانفجار الهائل الذي يصنعه الرأس الحربي الفراغي.وأوضح الموقع أن هذه النسخة من قنابل "كاب - 1500" تمثل جزءا أساسيا من أنظمة التسليح الخاصة بالطائرات الهجومية التي تعمل على الخطوط الأمامية، كما أنها تمثل تسليحا أساسيا للمقاتلات والقاذفات.
https://sputnikarabic.ae/20230921/أوفذاب---500-قنبلة-روسية-حارقة-تصنع-انفجارا-هائلا-1081264353.html
https://sputnikarabic.ae/20221029/بي---50-تي-قنبلة-تدريب-روسية-مخصصة-لمهام-القصف-الجوي-1069610104.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"كاب-1500"... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه

14:22 GMT 03.10.2023
© Sputnikقنبلة روسية من طراز "كاب - 500" يتم إطلاقها من الجو
قنبلة روسية من طراز كاب - 500 يتم إطلاقها من الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© Sputnik
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تمثل القنابل الموجهة التي يتم إطلاقها من الجو لتدمير أهداف أرضية جزءا مهما من تسليح المقاتلات والقاذفات الروسية، ويشمل ذلك قنبلة "كاب - 1500".
ويوجد عدة نسخ من هذه القنبلة بينها "كاب - 1500 كيه آر - أو دي"، التي تمتلك نظام توجيه إلكتروني ونظاما تلفزيونيا لتحديد الأهداف بدقة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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وتمتلك القنبلة الروسية رأسا حربيا فراغيا يمكنه صنع انفجار هائل عندما ينفجر في الموقع المستهدف سواء كان موقعا عسكريا ثابتا أو سككا حديدية أو أحد الجسور التي تستخدمها قوات العدو لقطع خطوط الدعم اللوجستي عنها.

المواصفات الفنية

وزن القنبلة: 1525 كيلوغراما.
وزن الرأس الحربي: 1170 كيلوغراما.
وزن الشحنة الانفجارية: 650 كيلوغراما.
طول القنبلة: 4.63 متر.
القطر: 58 سم.
عرض زعانف الذيل في وضع الطي: 85 سم.
عرض زعانف الذيل مفرودة: 130 سم.
ارتفاع الإطلاق: من 1 إلى 8 كيلومترات.
سرعة الإطلاق: من 550 إلى 1100 كلم/ ساعة.
دقة إصابة الهدف: من 4 إلى 7 أمتار.
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ولفت الموقع إلى أن قنبلة "كاب - 1500" يمكن استخدامها أيضا ضد الوحدات البحرية مثل السفن الحربية وسفن النقل، كما يمكن استخدامها ضد مستودعات الذخائر للعدو، إضافة إلى قدرتها على تدمير المواقع المحصنة في المناطق الجبلية بفضل الانفجار الهائل الذي يصنعه الرأس الحربي الفراغي.
وأوضح الموقع أن هذه النسخة من قنابل "كاب - 1500" تمثل جزءا أساسيا من أنظمة التسليح الخاصة بالطائرات الهجومية التي تعمل على الخطوط الأمامية، كما أنها تمثل تسليحا أساسيا للمقاتلات والقاذفات.
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