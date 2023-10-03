https://sputnikarabic.ae/20231003/كواليس-سبقت-مواجهة-سباهان-الإيراني-مع-اتحاد-جدة-وطائرات-عسكرية-تنتظر-الإشارة-1081616668.html

كواليس سبقت مواجهة "سباهان" الإيراني مع "اتحاد جدة"... وطائرات عسكرية تنتظر الإشارة

كواليس سبقت مواجهة "سباهان" الإيراني مع "اتحاد جدة"... وطائرات عسكرية تنتظر الإشارة

كشف الرئيس التنفيذي لنادي "سباهان أصفهان" الإيراني، محمد رضا ساكت، عن الأحداث التي سبقت رفض فريق "الاتحاد" السعودي خوض المباراة في إيران. 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T09:27+0000

2023-10-03T09:27+0000

2023-10-03T09:27+0000

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وقال ساكت، في تصريحات لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن "ملعب "نقش جهان" تم تأسيسه، قبل عامين ونصف، بموافقة الاتحادين الدولي والآسيوي ولجنة التراخيص الاحترافية واتحاد كرة القدم، وبنفس الشكل والصور والتصاميم التي نراها اليوم".وأضاف: "استضفنا عشرات ومئات المباريات، ويوم مواجهة "الاتحاد" سار بشكل جيد وتم تنظيم كل شيء من قبل منظمي اللقاء ومسؤولي الشرطة والأمن، لكن قرب موعد المباراة، قدم لنا المراقب بعض الطلبات الخاصة بنادي "الاتحاد"، وهي أمور خارجة عن الرياضة وأعرافها وضد مبادئها، فبالأمس كانوا يستخدمون الملعب، وفجأة قرروا عدم خوض المباراة".وكشف ساكت أنه "تم عقد الاجتماع التحضيري للمباراة بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي وممثل الأمن الآسيوي، إلى جانب مدير النادي السعودي، وتمت الموافقة على كل شيء من أجل مباراة جيدة"، مشيرا إلى أن "الفريق السعودي خاض تدريبه في نفس ظروف يوم المباراة في وجود التصميمات، ووجهوا الشكر لإيران وأعربوا عن تقديرهم لحسن الاستضافة".واختتم الرئيس التنفيذي لـ"سباهان"، بالقول إن فريقه سيتقدم بشكوى ضد النادي السعودي مدعومة بالمستندات، وأضاف: "ملعبنا يتم استخدامه بهذا الشكل والصور، والمعايير منذ سنوات، ولم يتم تقديم أي تحفظ عليه".في هذه الأثناء، قال السياسي السعودي عبد الجليل السعيد، إن "القوات العسكرية الجوية السعودية تستعد لاستقبال طائرة النادي الجداوي، بمجرد دخولها للمجال الجوي للبلاد".وأشار إلى أنه "من المقرر أن يتم تقديم عرض بالطائرات، ليكون بمثابة تكريم للعميد، باعتبار أن موقفه في إيران، وطني وليس مجرد مباراة وتم إلغاؤها".وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، إلغاء مباراة "سباهان" الإيراني و"اتحاد جدة" السعودي، في دوري أبطال آسيا، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب "نقش جهان" في أصفهان.وقال الاتحاد الآسيوي، في بيان له، إنه "تم إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة"، مؤكدا التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة، بحسب الاتحاد الآسيوي.وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية، في وقت سابق، بأن "نجوم "الاتحاد" رفضوا النزول إلى أرضية الملعب، بسبب اعتراضهم على تواجد بعض الصور والتماثيل، البعيدة عن المجال الرياضي".وأضافت القناة أن "اللاعبين رفضوا بدء المباراة قبل إزالة التماثيل والصور"، مشيرة إلى أن "الفريق السعودي طلب تأجيل المباراة 30 دقيقة حتى يتسنى لصاحب الأرض أن يتراجع عن إقحام الأمور الأخرى بالرياضة".وكشفت الفضائية السعودية، عن إلغاء المباراة واتجاه الفريق السعودي نحو المطار للعودة إلى أرض الوطن، مشيرة إلى أن "الاتحاد الآسيوي سيصدر بيانًا بشأن اللقاء".ويتواجد "الاتحاد" السعودي في المجموعة الثالثة في مسابقة "دوري أبطال آسيا"، للموسم الرياضي الحالي، إلى جانب كل من "سباهان أصفان" و"أجمك" الأوزباكي و"القوة الجوية" العراقي.

https://sputnikarabic.ae/20231002/إعلام-أزمة-غير-رياضية-تلغي-مباراة-اتحاد-جدة-السعودي-وساباهان-الإيراني-في-دوري-أبطال-آسيا-1081604449.html

https://sputnikarabic.ae/20231002/أول-قرار-من-سباهان-الإيراني-بعد-انسحاب-الاتحاد-السعودي-من-المباراة-1081607453.html

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