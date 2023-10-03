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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231003/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يستبعد-انتصار-أوكرانيا-بسبب-إفلاسها-1081620861.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يستبعد انتصار أوكرانيا بسبب "إفلاسها"
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يستبعد انتصار أوكرانيا بسبب "إفلاسها"
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن أوكرانيا محكوم عليها بالهزيمة، لأنها هي نفسها لا تطور المجمع الصناعي العسكري ولا تنتج أي... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T11:55+0000
2023-10-03T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال سوسكين على قناته في "يوتيوب": "يقول زيلينسكي إنه سيكون هناك نصر، ولكن كيف يمكن أن يحدث ذلك إذا لم يكن هناك شيء خاص بنا؟".وأشار سوسكين أيضًا إلى أن السياسة قصيرة النظر للحكومة الحالية في أوكرانيا أدت بالبلاد إلى الصراع والانهيار الكامل.وتابع سوسكين: "أوكرانيا مفلسة. أوكرانيا ليس لديها أسلحة، أوكرانيا لديها فنان هاوي على رأس البلاد".في يونيو/حزيران، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع المراسلين الحربيين، إن المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا سوف يتوقف قريباً عن الوجود تماماً، إنهم لا ينتجون أي شيء، كل شيء يُحضر إليهم.
https://sputnikarabic.ae/20231003/الجيش-الروسي-يحيد-مجموعة-من-المسلحين-الأوكرانيين-فيديو-1081620090.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يستبعد انتصار أوكرانيا بسبب "إفلاسها"

11:55 GMT 03.10.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن أوكرانيا محكوم عليها بالهزيمة، لأنها هي نفسها لا تطور المجمع الصناعي العسكري ولا تنتج أي شيء.
وقال سوسكين على قناته في "يوتيوب": "يقول زيلينسكي إنه سيكون هناك نصر، ولكن كيف يمكن أن يحدث ذلك إذا لم يكن هناك شيء خاص بنا؟".
وأشار سوسكين أيضًا إلى أن السياسة قصيرة النظر للحكومة الحالية في أوكرانيا أدت بالبلاد إلى الصراع والانهيار الكامل.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحيد مجموعة من المسلحين الأوكرانيين... فيديو
11:32 GMT
وتابع سوسكين: "أوكرانيا مفلسة. أوكرانيا ليس لديها أسلحة، أوكرانيا لديها فنان هاوي على رأس البلاد".
في يونيو/حزيران، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع المراسلين الحربيين، إن المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا سوف يتوقف قريباً عن الوجود تماماً، إنهم لا ينتجون أي شيء، كل شيء يُحضر إليهم.
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Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:43 GMT
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