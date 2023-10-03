https://sputnikarabic.ae/20231003/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يستبعد-انتصار-أوكرانيا-بسبب-إفلاسها-1081620861.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يستبعد انتصار أوكرانيا بسبب "إفلاسها"
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يستبعد انتصار أوكرانيا بسبب "إفلاسها"
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن أوكرانيا محكوم عليها بالهزيمة، لأنها هي نفسها لا تطور المجمع الصناعي العسكري ولا تنتج أي... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T11:55+0000
2023-10-03T11:55+0000
2023-10-03T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال سوسكين على قناته في "يوتيوب": "يقول زيلينسكي إنه سيكون هناك نصر، ولكن كيف يمكن أن يحدث ذلك إذا لم يكن هناك شيء خاص بنا؟".وأشار سوسكين أيضًا إلى أن السياسة قصيرة النظر للحكومة الحالية في أوكرانيا أدت بالبلاد إلى الصراع والانهيار الكامل.وتابع سوسكين: "أوكرانيا مفلسة. أوكرانيا ليس لديها أسلحة، أوكرانيا لديها فنان هاوي على رأس البلاد".في يونيو/حزيران، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع المراسلين الحربيين، إن المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا سوف يتوقف قريباً عن الوجود تماماً، إنهم لا ينتجون أي شيء، كل شيء يُحضر إليهم.
https://sputnikarabic.ae/20231003/الجيش-الروسي-يحيد-مجموعة-من-المسلحين-الأوكرانيين-فيديو-1081620090.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يستبعد انتصار أوكرانيا بسبب "إفلاسها"
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن أوكرانيا محكوم عليها بالهزيمة، لأنها هي نفسها لا تطور المجمع الصناعي العسكري ولا تنتج أي شيء.
وقال سوسكين على قناته في "يوتيوب": "يقول زيلينسكي إنه سيكون هناك نصر، ولكن كيف يمكن أن يحدث ذلك إذا لم يكن هناك شيء خاص بنا؟".
وأشار سوسكين أيضًا إلى أن السياسة قصيرة النظر للحكومة الحالية في أوكرانيا أدت بالبلاد إلى الصراع والانهيار الكامل.
وتابع سوسكين: "أوكرانيا مفلسة. أوكرانيا ليس لديها أسلحة، أوكرانيا لديها فنان هاوي على رأس البلاد".
في يونيو/حزيران، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع المراسلين الحربيين، إن المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا سوف يتوقف قريباً عن الوجود تماماً، إنهم لا ينتجون أي شيء، كل شيء يُحضر إليهم.