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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231003/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يكشف-ما-سيحدث-لكييف-خلال-أيام-1081610690.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف ما سيحدث لكييف خلال أيام
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف ما سيحدث لكييف خلال أيام
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن إقرار قانون التمويل المؤقت لعمل الحكومة الأمريكية، والذي لا ينص على تخصيص أموال لمساعدة... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T04:57+0000
2023-10-03T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سوسكين عبر قناته على "يوتيوب": "أمام أوكرانيا 45 يومًا، لا يزال هناك بعض المال المتبقي، لكنه قليل جدا، سيكون كافيا لشهر أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، وربما نتمكن من الاستمرار لشهر نوفمبر(تشرين الثاني المقبل)".ووفقا له، فإن هذا القرار يمليه تركيز الولايات المتحدة الأمريكية، على مصالحها الخاصة بالدرجة الأولى. وأشار إلى أن الجبهة "لا تزال واقفة" لأن القوات الأوكرانية ليس لديها ما تتقدم به.ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد الماضي، قانونا أقره الكونغرس بمواصلة تمويل الحكومة، لمدة 45 يوما حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفي الوقت ذاته، لا ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.ووفقا لسوسكين، فإن مثل هذا السيناريو ممكن تماما، لأن الكونغرس الأمريكي لم يوافق بعد على حزمة مساعدات جديدة لسلطات كييف بسبب الخلافات القائمة.
https://sputnikarabic.ae/20231002/أمريكا-تجمد-تمويل-عقود-المساعدة-الطويلة-الأجل-إلى-أوكرانيا-1081605998.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف ما سيحدث لكييف خلال أيام

04:57 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 05:00 GMT 03.10.2023)
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Libkos
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن إقرار قانون التمويل المؤقت لعمل الحكومة الأمريكية، والذي لا ينص على تخصيص أموال لمساعدة كييف، سيؤدي إلى انهيار أوكرانيا، خلال 45 يوما.
وقال سوسكين عبر قناته على "يوتيوب": "أمام أوكرانيا 45 يومًا، لا يزال هناك بعض المال المتبقي، لكنه قليل جدا، سيكون كافيا لشهر أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، وربما نتمكن من الاستمرار لشهر نوفمبر(تشرين الثاني المقبل)".

وأضاف: "نستنتج أنه لم يعد لدى أمريكا المال لدعم أوكرانيا في الجبهة، والأسوأ من ذلك كله، الدعم الداخلي وميزانية الدولة ومعاشات التقاعد، ناهيك عن المدفوعات للجيش الذي يقاتل على الجبهة. هذا كل شيء، لا يوجد شيء".

ووفقا له، فإن هذا القرار يمليه تركيز الولايات المتحدة الأمريكية، على مصالحها الخاصة بالدرجة الأولى. وأشار إلى أن الجبهة "لا تزال واقفة" لأن القوات الأوكرانية ليس لديها ما تتقدم به.

وأردف سوسكين، قائلا: "هذا هو الانهيار الحقيقي الذي تحدثت عنه، لن يكون هناك أموال في ميزانية الدولة لدفع معاشات التقاعد، والأهم من ذلك، لدفع رواتب عناصر الجيش في الجبهة، هذا هو أول شيء، الأسلحة لن تأتي من أمريكا، هذا هو الشيء الثاني، ثالثا: بما أن كل هذا لن يحدث، فلن يكون هناك هجوم على الجبهة، لأنه لا يوجد شيء للهجوم به".

مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
أمريكا تجمد تمويل عقود المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا
أمس, 18:48 GMT
ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد الماضي، قانونا أقره الكونغرس بمواصلة تمويل الحكومة، لمدة 45 يوما حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفي الوقت ذاته، لا ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال سوسكين: "إذا توقف التمويل ... للقوات المسلحة الأوكرانية من الولايات المتحدة، فعندها... سيتعين على أوكرانيا التوقيع على الاستسلام، لأنه لن يكون هناك ما يمكن القتال به".

ووفقا لسوسكين، فإن مثل هذا السيناريو ممكن تماما، لأن الكونغرس الأمريكي لم يوافق بعد على حزمة مساعدات جديدة لسلطات كييف بسبب الخلافات القائمة.
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Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
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