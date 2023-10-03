https://sputnikarabic.ae/20231003/مستشار-لدى-البنتاغون-لا-يسمح-لجنود-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بالتجمع-في-مجموعات--1081612782.html
مستشار لدى البنتاغون: لا يسمح لجنود القوات المسلحة الأوكرانية بالتجمع في مجموعات
مستشار لدى البنتاغون: لا يسمح لجنود القوات المسلحة الأوكرانية بالتجمع في مجموعات
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية، وخوفا من أعمال الشغب، لا يسمحون للجنود بالتجمع في مجموعات... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T07:23+0000
2023-10-03T07:23+0000
2023-10-03T07:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماكغريغور عبر قناة " Judging Freedom"على "يوتيوب": "إنهم (قيادة القوات المسلحة الأوكرانية) تقوم بتقليص مجموعات الجنود إلى ثلاثة أو أربعة أشخاص لكل منها لتجنب التشكيلات الكبيرة التي يمكن أن تنظم أعمال شغب".وأضاف ماكغريغور: "هذا وضع رهيب، يتم إلقاء الناس ببساطة في ما يسمى بـ"مفرمة اللحم". ولهذا السبب، شهدنا في الأشهر الأخيرة، العديد من الأحداث التي استسلمت فيها القوات المسلحة الأوكرانية… أعتقد أن الوضع سيستمر وربما يتفاقم أكثر".وقال ماكغريغور: "عدد الوحدات والعسكريين الأوكرانيين الذين يستسلمون يتزايد كل يوم".وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".أقرا أيضا: "سبوتنيك" توثق استسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسيةأقرا أيضا: استسلام مجموعة جديدة من الجنود الأوكرانيين في جمهورية دونيتسك... فيديوأقرا أيضا: "سبوتنيك" توثق استسلام 3 جنود أوكرانيين على محور سفاتوفسكي في لوغانسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231003/بعد-فشل-الجيش-نظام-كييف-يستخدم-الشرطة-في-العمليات-العسكرية-1081611733.html
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مستشار لدى البنتاغون: لا يسمح لجنود القوات المسلحة الأوكرانية بالتجمع في مجموعات
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية، وخوفا من أعمال الشغب، لا يسمحون للجنود بالتجمع في مجموعات كبيرة.
وقال ماكغريغور عبر قناة " Judging Freedom"على "يوتيوب"
: "إنهم (قيادة القوات المسلحة الأوكرانية) تقوم بتقليص مجموعات الجنود إلى ثلاثة أو أربعة أشخاص لكل منها لتجنب التشكيلات الكبيرة التي يمكن أن تنظم أعمال شغب".
وأشار إلى أن السبب هو عدم ثقة العسكريين بقيادتهم، التي ترسلهم في مهام محكوم عليها بالفشل.
وأضاف ماكغريغور: "هذا وضع رهيب، يتم إلقاء الناس ببساطة في ما يسمى بـ"مفرمة اللحم". ولهذا السبب، شهدنا في الأشهر الأخيرة، العديد من الأحداث التي استسلمت فيها القوات المسلحة الأوكرانية… أعتقد أن الوضع سيستمر وربما يتفاقم أكثر".
وفي وقت سابق، أفاد دوغلاس ماكغريغور، بأن الجنود الأوكرانيين يستسلمون بشكل متزايد للأسر، ولا يريدون تنفيذ أوامر القيادة التي تحكم عليهم بالموت.
وقال ماكغريغور: "عدد الوحدات والعسكريين الأوكرانيين الذين يستسلمون يتزايد كل يوم".
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".