https://sputnikarabic.ae/20231003/مستشار-لدى-البنتاغون-لا-يسمح-لجنود-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بالتجمع-في-مجموعات--1081612782.html

مستشار لدى البنتاغون: لا يسمح لجنود القوات المسلحة الأوكرانية بالتجمع في مجموعات

مستشار لدى البنتاغون: لا يسمح لجنود القوات المسلحة الأوكرانية بالتجمع في مجموعات

صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية، وخوفا من أعمال الشغب، لا يسمحون للجنود بالتجمع في مجموعات... 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T07:23+0000

2023-10-03T07:23+0000

2023-10-03T07:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ماكغريغور عبر قناة " Judging Freedom"على "يوتيوب": "إنهم (قيادة القوات المسلحة الأوكرانية) تقوم بتقليص مجموعات الجنود إلى ثلاثة أو أربعة أشخاص لكل منها لتجنب التشكيلات الكبيرة التي يمكن أن تنظم أعمال شغب".وأضاف ماكغريغور: "هذا وضع رهيب، يتم إلقاء الناس ببساطة في ما يسمى بـ"مفرمة اللحم". ولهذا السبب، شهدنا في الأشهر الأخيرة، العديد من الأحداث التي استسلمت فيها القوات المسلحة الأوكرانية… أعتقد أن الوضع سيستمر وربما يتفاقم أكثر".وقال ماكغريغور: "عدد الوحدات والعسكريين الأوكرانيين الذين يستسلمون يتزايد كل يوم".وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".أقرا أيضا: "سبوتنيك" توثق استسلام جنود أوكرانيين للقوات المسلحة الروسيةأقرا أيضا: استسلام مجموعة جديدة من الجنود الأوكرانيين في جمهورية دونيتسك... فيديوأقرا أيضا: "سبوتنيك" توثق استسلام 3 جنود أوكرانيين على محور سفاتوفسكي في لوغانسك... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20231003/بعد-فشل-الجيش-نظام-كييف-يستخدم-الشرطة-في-العمليات-العسكرية-1081611733.html

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