https://sputnikarabic.ae/20231003/نائب-جمهوري-بمجلس-النواب-الأمريكي-يتقدم-بطلب-لعزل-رئيس-مجلس-النواب-1081609584.html
نائب جمهوري بمجلس النواب الأمريكي يتقدم بطلب لعزل رئيس مجلس النواب
نائب جمهوري بمجلس النواب الأمريكي يتقدم بطلب لعزل رئيس مجلس النواب
تقدم النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، مات غايتس، بطلب لإقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي من منصبه. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T00:22+0000
2023-10-03T00:22+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال غايتس خلال كلمته في مجلس النواب بالكونغرس والتي بثها الموقع الإلكتروني للمجلس: "... أعلن أن منصب رئيس مجلس النواب "شاغرا".هذا وفي وقت سابق قال غايتس عقب جلسة للمجلس إنه سيتقدم بطلب عزل مكارثي هذا الأسبوع، متعهداً بتنفيذ تهديداته التي كررها على مدى الأسابيع الماضية، على خلفية عمل الأخير مع الديمقراطيين من أجل تجنب إغلاق الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20220129/بايدن-تحت-خطر-العزل-صحيفة-أمريكية-توضح-الشرخ-الكبير-في-الكونغرس-بما-يتعلق-بالأزمة-الأوكرانية-1057421727.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
نائب جمهوري بمجلس النواب الأمريكي يتقدم بطلب لعزل رئيس مجلس النواب
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تقدم النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، مات غايتس، بطلب لإقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي من منصبه.