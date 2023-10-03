https://sputnikarabic.ae/20231003/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-بلادنا-تقترح-جدولا-زمنيا-لاجتماعات-الخماسية-النووية-1081610978.html

نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو تقترح جدولا زمنيا لاجتماعات "الخماسية النووية"

نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو تقترح جدولا زمنيا لاجتماعات "الخماسية النووية"

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا بصفتها منسق الرابطة غير الرسمية للدول النووية، ستقترح على شركائها جدولا للمشاورات في... 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T05:04+0000

2023-10-03T05:04+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الاجتماع المقبل سيكون على هامش الاجتماع الأول للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة... سنقترحه أولا على زملائنا، وبعد ذلك على الأرجح سيصبح معروفًا".في الوقت ذاته، أشار ريابكوف إلى أن "صيغة "الخماسية النووية" هي قضية منفصلة، ​​ولا تتعلق بشكل مباشر بمسألة الحوار الروسي الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي، لأن "الخماسية النووية " لها أجندتها الخاصة".يشار إلى أن "الخماسية النووية" هي مجموعة غير رسمية تضم الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية، وهي روسيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

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