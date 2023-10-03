https://sputnikarabic.ae/20231003/نجل-بايدن-يمثل-أمام-محكمة-أمريكية-بقضية-جنائية-1081617980.html

نجل بايدن يمثل أمام محكمة أمريكية بقضية جنائية

نجل بايدن يمثل أمام محكمة أمريكية بقضية جنائية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن عقد جلسات استماع أولية في قضية حيازة أسلحة غير قانونية ضد هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، في... 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T10:13+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وكان المتهم قد طلب في وقت سابق إتاحة الفرصة له للمشاركة في المحاكمة عبر الانترنت، لكن المحكمة رأت أن القانون لا يستثني أحدا، لذا من المتوقع أن يمثل نجل الرئيس أمام المحكمة، وفي الجلسة المقبلة سيتم الإعلان عن التهم الموجهة إلى هانتر بايدن ومنحه الفرصة عن التعبير عن رأيه.ويعتبر هانتر أول نجل لرئيس أمريكي تتم محاكمته بثلاث تهم تتعلق بالحصول على أسلحة وحيازتها بشكل غير قانوني، واستنادا إلى مجمل التهم الموجهة إلى هانتر، فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما، وغرامة قدرها 750 ألف دولار، في حين لايتم عادة فرض عقوبة السجن في مثل هذه الحالات على مرتكبي الجرائم أول مرة.وفي وقت سابق، قال الصحفي دانييل لازار، لبرنامج "كريتيكال آور" على قناة "سبوتنيك"، عندما سُئل عن رأيه في نتيجة لائحة اتهام هانتر بايدن: "ما أظنه هو أن وزارة العدل ترمي بعظمة، وهي ليست حتى عظمة جيدة جدا، من أجل إلهاء الناس عن التهمة المهمة حقا"، وأشار لازار إلى أن "الجرائم الضريبية المزعومة التي ارتكبها هانتر كانت "مهمة حقا" ولكن لا يبدو أن وزارة العدل ولا فايس، لديهما أي رغبة في القبض على الابن الأول متلبسا".

https://sputnikarabic.ae/20230908/بايدن-يمدد-حالة-الطوارئ-الأمريكية-بسبب-التهديد-بالتدخل-في-الانتخابات-1080802379.html

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