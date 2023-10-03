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نجل بايدن يمثل أمام محكمة أمريكية بقضية جنائية
نجل بايدن يمثل أمام محكمة أمريكية بقضية جنائية
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن عقد جلسات استماع أولية في قضية حيازة أسلحة غير قانونية ضد هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، في... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T10:13+0000
2023-10-03T10:13+0000
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وكان المتهم قد طلب في وقت سابق إتاحة الفرصة له للمشاركة في المحاكمة عبر الانترنت، لكن المحكمة رأت أن القانون لا يستثني أحدا، لذا من المتوقع أن يمثل نجل الرئيس أمام المحكمة، وفي الجلسة المقبلة سيتم الإعلان عن التهم الموجهة إلى هانتر بايدن ومنحه الفرصة عن التعبير عن رأيه.ويعتبر هانتر أول نجل لرئيس أمريكي تتم محاكمته بثلاث تهم تتعلق بالحصول على أسلحة وحيازتها بشكل غير قانوني، واستنادا إلى مجمل التهم الموجهة إلى هانتر، فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما، وغرامة قدرها 750 ألف دولار، في حين لايتم عادة فرض عقوبة السجن في مثل هذه الحالات على مرتكبي الجرائم أول مرة.وفي وقت سابق، قال الصحفي دانييل لازار، لبرنامج "كريتيكال آور" على قناة "سبوتنيك"، عندما سُئل عن رأيه في نتيجة لائحة اتهام هانتر بايدن: "ما أظنه هو أن وزارة العدل ترمي بعظمة، وهي ليست حتى عظمة جيدة جدا، من أجل إلهاء الناس عن التهمة المهمة حقا"، وأشار لازار إلى أن "الجرائم الضريبية المزعومة التي ارتكبها هانتر كانت "مهمة حقا" ولكن لا يبدو أن وزارة العدل ولا فايس، لديهما أي رغبة في القبض على الابن الأول متلبسا".
https://sputnikarabic.ae/20230908/بايدن-يمدد-حالة-الطوارئ-الأمريكية-بسبب-التهديد-بالتدخل-في-الانتخابات-1080802379.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

نجل بايدن يمثل أمام محكمة أمريكية بقضية جنائية

10:13 GMT 03.10.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء رسمي بالبيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023
هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء رسمي بالبيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن عقد جلسات استماع أولية في قضية حيازة أسلحة غير قانونية ضد هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، في المحكمة الجزائية في ولاية ديلاوير الأمريكية.
وكان المتهم قد طلب في وقت سابق إتاحة الفرصة له للمشاركة في المحاكمة عبر الانترنت، لكن المحكمة رأت أن القانون لا يستثني أحدا، لذا من المتوقع أن يمثل نجل الرئيس أمام المحكمة، وفي الجلسة المقبلة سيتم الإعلان عن التهم الموجهة إلى هانتر بايدن ومنحه الفرصة عن التعبير عن رأيه.
ويعتبر هانتر أول نجل لرئيس أمريكي تتم محاكمته بثلاث تهم تتعلق بالحصول على أسلحة وحيازتها بشكل غير قانوني، واستنادا إلى مجمل التهم الموجهة إلى هانتر، فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما، وغرامة قدرها 750 ألف دولار، في حين لايتم عادة فرض عقوبة السجن في مثل هذه الحالات على مرتكبي الجرائم أول مرة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
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وفي وقت سابق، قال الصحفي دانييل لازار، لبرنامج "كريتيكال آور" على قناة "سبوتنيك"، عندما سُئل عن رأيه في نتيجة لائحة اتهام هانتر بايدن: "ما أظنه هو أن وزارة العدل ترمي بعظمة، وهي ليست حتى عظمة جيدة جدا، من أجل إلهاء الناس عن التهمة المهمة حقا"، وأشار لازار إلى أن "الجرائم الضريبية المزعومة التي ارتكبها هانتر كانت "مهمة حقا" ولكن لا يبدو أن وزارة العدل ولا فايس، لديهما أي رغبة في القبض على الابن الأول متلبسا".
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