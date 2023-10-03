https://sputnikarabic.ae/20231003/هل-فشلت-جهود-تطبيع-العلاقات-بين-سوريا-وتركيا؟-1081631126.html
هل فشلت جهود تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا؟
هل فشلت جهود تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا؟
قال نائب وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، إنه يتعين على تركيا سحب قواتها العسكرية من الجمهورية العربية السورية وإلا فإنها ستقضي على أي جهود تهدف إلى إقامة أي... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T14:39+0000
2023-10-03T14:39+0000
2023-10-03T14:39+0000
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هل فشلت جهود تطبيع العلاقات بين سوريا وأنقرة؟
هل فشلت جهود تطبيع العلاقات بين سوريا وأنقرة؟
جاء ذلك خلال حديث للمسؤول السوري مع "سبوتنيك" أكد خلاله أنه "يتعين على تركيا سحب قواتها العسكرية" من سوريا، مشيرا إلى أن دمشق "ستكون منفتحة لمناقشة جوانب أخرى مع أنقرة، ولكن ليس للإصرار على البقاء - فهذا احتلال غير قانوني ومن ثم سيعرقل كل الجهود الرامية إلى ذلك".ولفت صباغ إلى أنه "لا يوجد أي نوع من الاتصالات والعلاقات مع تركيا".واعتبر أن "الرئيس التركي لم يلتزم بمعاهدة أضنة التي نظمت العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن الشريط الحدودي من شمال اللاذقية حتى الحسكة تحتله فصائل إرهابية، التي احتلت أيضا مدينة عفرين السورية أثناء عملية غصن الزيتون.وأشار إلى أن "هذا الحزام الذي يدعي أردوغان أنه احتله بدافع الأمن القومي التركي أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لأن الأمن القومي لا يتحقق بالاعتداء على أراضي الغير، لذلك كان الرئيس الأسد واضحا في مسألة التطبيع، إذ طالب بانسحاب القوات التركية أولا كشرط لتطبيع العلاقات بين البلدين".ولفت أوغلو إلى أن هناك الكثير من المنظمات الإرهابية اتخذت من هذه الحدود موطئا لها، وبالتالي فإن انسحاب القوات التركية من هذه المناطق غير وارد بالنسبة للحكومة التركية، لسببين أولهما تأمين أمنها القومي الذي يمثل أولوية قصوى، والأمر الثاني هو منع التغيير الديموغرافي في هذه المناطق.وأكد أن "المقايضات السياسية بين الطرفين واردة لكن إشكالية هذه المقايضات تكمن في مواقف الأطراف الداخلة في هذه المقايضات وعلى رأسها الطرف الكردي، الذي استطاع تحقيق مكاسب بشكل من أشكال الإدارة الذاتية والأمن الذي حافظ من خلاله على إقليم شرق وشمال سوريا، وهو ويريد الحفاظ على هذه المكاسب بغض النظر عن مدى التوافقات بين الجانب السوري والتركي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, аудио
ملفات ساخنة, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, аудио
هل فشلت جهود تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا؟
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قال نائب وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، إنه يتعين على تركيا سحب قواتها العسكرية من الجمهورية العربية السورية وإلا فإنها ستقضي على أي جهود تهدف إلى إقامة أي نوع من العلاقات.
جاء ذلك خلال حديث للمسؤول السوري مع "سبوتنيك" أكد خلاله أنه "يتعين على تركيا
سحب قواتها العسكرية" من سوريا، مشيرا إلى أن دمشق "ستكون منفتحة لمناقشة جوانب أخرى مع أنقرة، ولكن ليس للإصرار على البقاء - فهذا احتلال غير قانوني ومن ثم سيعرقل كل الجهود الرامية إلى ذلك".
ولفت صباغ إلى أنه "لا يوجد أي نوع من الاتصالات والعلاقات مع تركيا".
في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الحميد سلهب، إنه "لا يعتقد أن المناخ متوفر أبدا لعملية التطبيع بين سوريا وتركيا ضمن المعطيات الحالية، لأن أردوغان ما زال مصرا على احتلال الشمال السوري".
واعتبر أن "الرئيس التركي
لم يلتزم بمعاهدة أضنة التي نظمت العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن الشريط الحدودي من شمال اللاذقية حتى الحسكة تحتله فصائل إرهابية، التي احتلت أيضا مدينة عفرين السورية أثناء عملية غصن الزيتون.
وأشار إلى أن "هذا الحزام الذي يدعي أردوغان أنه احتله بدافع الأمن القومي التركي أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لأن الأمن القومي لا يتحقق بالاعتداء على أراضي الغير، لذلك كان الرئيس الأسد واضحا في مسألة التطبيع، إذ طالب بانسحاب القوات التركية أولا كشرط لتطبيع العلاقات بين البلدين".
من جانبه، أوضح المحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو، أن "تركيا كانت تأمل في تصريحات أكثر إيجابية لحل الملفات الشائكة بين البلدين، لأن سبب الوجود التركي في سوريا هو لتأمين الأمن القومي التركي بعد فقدان السيادة السورية
على الحدود البرية المشتركة.
ولفت أوغلو إلى أن هناك الكثير من المنظمات الإرهابية اتخذت من هذه الحدود موطئا لها، وبالتالي فإن انسحاب القوات التركية من هذه المناطق غير وارد بالنسبة للحكومة التركية، لسببين أولهما تأمين أمنها القومي الذي يمثل أولوية قصوى، والأمر الثاني هو منع التغيير الديموغرافي في هذه المناطق.
إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس المركز العربي للدراسات، مختار غباشي، إنه "لا يمكن الجزم بفشل عملية التطبيع بين دمشق وأنقرة بالمطلق، لكن ربما تكون مؤجلة لحين استتباب الأوضاع بين الجانبين، لأن هناك أطراف دولية تحاول القيام بجهود وساطة في مقدمتها روسيا وإيران اللتان استطاعتا تقديم تعهدات للجانب التركي في هذا الصدد".
وأكد أن "المقايضات السياسية بين الطرفين واردة لكن إشكالية هذه المقايضات تكمن في مواقف الأطراف الداخلة في هذه المقايضات وعلى رأسها الطرف الكردي
، الذي استطاع تحقيق مكاسب بشكل من أشكال الإدارة الذاتية والأمن الذي حافظ من خلاله على إقليم شرق وشمال سوريا، وهو ويريد الحفاظ على هذه المكاسب بغض النظر عن مدى التوافقات بين الجانب السوري والتركي".