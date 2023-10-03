https://sputnikarabic.ae/20231003/هل-فشلت-جهود-تطبيع-العلاقات-بين-سوريا-وتركيا؟-1081631126.html

هل فشلت جهود تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا؟

هل فشلت جهود تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا؟

قال نائب وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، إنه يتعين على تركيا سحب قواتها العسكرية من الجمهورية العربية السورية وإلا فإنها ستقضي على أي جهود تهدف إلى إقامة أي... 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T14:39+0000

2023-10-03T14:39+0000

2023-10-03T14:39+0000

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هل فشلت جهود تطبيع العلاقات بين سوريا وأنقرة؟ هل فشلت جهود تطبيع العلاقات بين سوريا وأنقرة؟

جاء ذلك خلال حديث للمسؤول السوري مع "سبوتنيك" أكد خلاله أنه "يتعين على تركيا سحب قواتها العسكرية" من سوريا، مشيرا إلى أن دمشق "ستكون منفتحة لمناقشة جوانب أخرى مع أنقرة، ولكن ليس للإصرار على البقاء - فهذا احتلال غير قانوني ومن ثم سيعرقل كل الجهود الرامية إلى ذلك".ولفت صباغ إلى أنه "لا يوجد أي نوع من الاتصالات والعلاقات مع تركيا".واعتبر أن "الرئيس التركي لم يلتزم بمعاهدة أضنة التي نظمت العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن الشريط الحدودي من شمال اللاذقية حتى الحسكة تحتله فصائل إرهابية، التي احتلت أيضا مدينة عفرين السورية أثناء عملية غصن الزيتون.وأشار إلى أن "هذا الحزام الذي يدعي أردوغان أنه احتله بدافع الأمن القومي التركي أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لأن الأمن القومي لا يتحقق بالاعتداء على أراضي الغير، لذلك كان الرئيس الأسد واضحا في مسألة التطبيع، إذ طالب بانسحاب القوات التركية أولا كشرط لتطبيع العلاقات بين البلدين".ولفت أوغلو إلى أن هناك الكثير من المنظمات الإرهابية اتخذت من هذه الحدود موطئا لها، وبالتالي فإن انسحاب القوات التركية من هذه المناطق غير وارد بالنسبة للحكومة التركية، لسببين أولهما تأمين أمنها القومي الذي يمثل أولوية قصوى، والأمر الثاني هو منع التغيير الديموغرافي في هذه المناطق.وأكد أن "المقايضات السياسية بين الطرفين واردة لكن إشكالية هذه المقايضات تكمن في مواقف الأطراف الداخلة في هذه المقايضات وعلى رأسها الطرف الكردي، الذي استطاع تحقيق مكاسب بشكل من أشكال الإدارة الذاتية والأمن الذي حافظ من خلاله على إقليم شرق وشمال سوريا، وهو ويريد الحفاظ على هذه المكاسب بغض النظر عن مدى التوافقات بين الجانب السوري والتركي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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