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https://sputnikarabic.ae/20231004/إعلام-الولايات-المتحدة-تعتزم-تسليم-أوكرانيا-أسلحة-إيرانية-مصادرة-1081661359.html
إعلام: الولايات المتحدة تعتزم تسليم أوكرانيا أسلحة إيرانية مصادرة
إعلام: الولايات المتحدة تعتزم تسليم أوكرانيا أسلحة إيرانية مصادرة
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي تم اعتراضها وهي في طريقها إلى اليمن. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T15:11+0000
2023-10-04T15:11+0000
رصد عسكري
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة سترسل آلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية التي تم اعتراضها إلى أوكرانيا لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للجيش الأوكراني، الذي ينتظر أموالا ومعدات إضافية من الولايات المتحدة وحلفائها".وفي يناير/ كانون الثاني، اعترض البحارة الأمريكيون والفرنسيون سفينة في خليج عمان زُعم أنها كانت تحمل شحنة أسلحة من أصل إيراني إلى اليمن. وعثر على متنها على أكثر من ثلاثة آلاف رشاش و578 ألف طلقة و23 صاروخا موجها مضادا للدبابات.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن ضخ الأسلحة لأوكرانيا من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد ... في أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20231004/سو-25-روسية-تستهدف-مواقع-أوكرانية-محصنة-فيديو-1081661006.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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رصد عسكري, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: الولايات المتحدة تعتزم تسليم أوكرانيا أسلحة إيرانية مصادرة

15:11 GMT 04.10.2023
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي تم اعتراضها وهي في طريقها إلى اليمن.
وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة سترسل آلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية التي تم اعتراضها إلى أوكرانيا لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للجيش الأوكراني، الذي ينتظر أموالا ومعدات إضافية من الولايات المتحدة وحلفائها".
وفي يناير/ كانون الثاني، اعترض البحارة الأمريكيون والفرنسيون سفينة في خليج عمان زُعم أنها كانت تحمل شحنة أسلحة من أصل إيراني إلى اليمن. وعثر على متنها على أكثر من ثلاثة آلاف رشاش و578 ألف طلقة و23 صاروخا موجها مضادا للدبابات.
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-25" روسية تستهدف مواقع أوكرانية محصنة... فيديو
14:58 GMT
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن ضخ الأسلحة لأوكرانيا من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد ... في أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
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