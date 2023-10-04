https://sputnikarabic.ae/20231004/إعلام-كندا-تصدر-أكثر-من-عشرة-تصاريح-للتحايل-على-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1081662242.html
إعلام: كندا تصدر أكثر من عشرة تصاريح للتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا
إعلام: كندا تصدر أكثر من عشرة تصاريح للتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا
منذ عام 2022، أصدرت السلطات الكندية أكثر من اثني عشر تصريحًا خاصًا للشركات المحلية للتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا، حسبما أفادت صحيفة "ديفوار"، نقلاً... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T15:47+0000
2023-10-04T15:47+0000
2023-10-04T15:47+0000
العالم
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وقالت الصحيفة: "أصدرت الحكومة الكندية أكثر من عشرة تصاريح خاصة تسمح للشركات الكندية بالتحايل على العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها بنفسها على موسكو بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا".ويشار إلى أن هذه التصاريح سهلت تصدير المعدات والمواد المتعلقة بإنتاج الأسلحة واستخراج النفط والمعادن. وسُمح لعدد من الشركات الكندية بدورها باستيراد السلع الفاخرة الروسية، فضلاً عن المنتجات المستخدمة في البناء والاستكشاف واستخراج النفط.وبلغت الصادرات الكندية بموجب التصاريح 2.8 مليون دولار كندي (2.04 مليون دولار) منذ مارس/آذار 2022، بينما بلغ إجمالي الواردات 47 مليون دولار كندي (34.17 مليون دولار) خلال نفس الفترة.ولم تحدد وزارة الخارجية الكندية العدد الدقيق لهذه التصاريح أو أسباب إصدارها.
https://sputnikarabic.ae/20230611/كندا-تصادر-طائرة-نقل-روسية-وتعتزم-تسليمها-لأوكرانيا-1077989674.html
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العالم
إعلام: كندا تصدر أكثر من عشرة تصاريح للتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا
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منذ عام 2022، أصدرت السلطات الكندية أكثر من اثني عشر تصريحًا خاصًا للشركات المحلية للتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا، حسبما أفادت صحيفة "ديفوار"، نقلاً عن تحليل للبيانات الفيدرالية حول التجارة الدولية، واعترفت وزارة الخارجية الكندية بوجود مثل هذه التصاريح.
وقالت الصحيفة: "أصدرت الحكومة الكندية أكثر من عشرة تصاريح خاصة تسمح للشركات الكندية بالتحايل على العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها بنفسها على موسكو بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا".
ويشار إلى أن هذه التصاريح سهلت تصدير المعدات والمواد المتعلقة بإنتاج الأسلحة واستخراج النفط والمعادن. وسُمح لعدد من الشركات الكندية بدورها باستيراد السلع الفاخرة الروسية، فضلاً عن المنتجات المستخدمة في البناء والاستكشاف واستخراج النفط.
وبلغت الصادرات الكندية بموجب التصاريح 2.8 مليون دولار كندي (2.04 مليون دولار) منذ مارس/آذار 2022، بينما بلغ إجمالي الواردات 47 مليون دولار كندي (34.17 مليون دولار) خلال نفس الفترة.
ولم تحدد وزارة الخارجية الكندية العدد الدقيق لهذه التصاريح أو أسباب إصدارها.