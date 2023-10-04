https://sputnikarabic.ae/20231004/إعلام-معلومات-نتنياهو-الحساسة-بما-فيها-ملفات-سرية-تقع-في-أيدي-الإيرانيين-1081659335.html
إعلام: معلومات نتنياهو "الحساسة" بما فيها ملفات سرية تقع في أيدي الإيرانيين
إعلام: معلومات نتنياهو "الحساسة" بما فيها ملفات سرية تقع في أيدي الإيرانيين
كشفت قناة "الميادين"، اليوم الأربعاء، عن حصول إيران على معلومات سرية حساسة تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T14:04+0000
2023-10-04T14:04+0000
2023-10-04T14:04+0000
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ونقلت القناة عن مصدر أمني إيراني لم تسمه، أن المعلومات تتضمن قائمة إعلاميين أجانب يتلقون رشى من مكتب نتنياهو.وتضم القائمة أسماء إعلاميين أوروبيين وأمريكيين وإسرائيليين وكل المعلومات الخاصة بهم والمبالغ التي استلموها، وفق ذات المصدر.وأوضح المصدر أن المعلومات التي كان يحتفظ بها نتنياهو تشمل أيضا ملفات سرية عن شخصيات سياسية إسرائيلية معارضة له ولا سيما صور شخصية لهم.وتضم قائمة المعلومات والصور السرية للشخصيات التي كان يحتفظ بها نتنياهو وزير الدفاع السابق رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، ورئيسي الوزراء السابقين إيهود باراك وإيهود أولمرت.وأضاف المصدر الأمني الإيراني "كل الصور الشخصية والملفات السرية الإسرائيلية موجودة الآن لدى الجهة الأمنية الإيرانية وقد تنشرها في وقت لاحق".وأوضح أن "المعلومات السرية خرجت من مكتب نتنياهو عبر ذاكرة الكترونية"، دون أن يوضح كيفية وتاريخ الحصول عليها.وتدور حرب إلكترونية شرسة منذ سنوات بين إسرائيل وإيران، وكثيرا ما أعلن الطرفان عن اختراق أجهزة ومؤسسات عامة تابعة للطرف الآخر.وفي مارس/آذار 2019، كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن إيران اخترقت هواتف أسرة نتنياهو.ووقتها، قالت القناة، إن إيران نجحت في اختراق هاتفي سارة نتنياهو، عقيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونجله يائير، وعمدت التنصت على بنيامين نتنياهو في بيته.وفي ذات الشهر، أبلغ مسؤولان في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رئيس الأركان وقتها بيني غانتس، بأن أجهزة المخابرات الإيرانية قد اخترقت هاتفًا خلويًا كان في حوزته.
https://sputnikarabic.ae/20190315/إيران-رئيس-الأركان-الكنيست-1039785169.html
https://sputnikarabic.ae/20190319/غانتس-نتنياهو-باراك-نتنياهو-1039864249.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
إعلام: معلومات نتنياهو "الحساسة" بما فيها ملفات سرية تقع في أيدي الإيرانيين
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كشفت قناة "الميادين"، اليوم الأربعاء، عن حصول إيران على معلومات سرية حساسة تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلت القناة
عن مصدر أمني إيراني لم تسمه، أن المعلومات تتضمن قائمة إعلاميين أجانب يتلقون رشى من مكتب نتنياهو.
وتضم القائمة أسماء إعلاميين أوروبيين وأمريكيين وإسرائيليين وكل المعلومات الخاصة بهم والمبالغ التي استلموها، وفق ذات المصدر.
وأوضح المصدر أن المعلومات التي كان يحتفظ بها نتنياهو
تشمل أيضا ملفات سرية عن شخصيات سياسية إسرائيلية معارضة له ولا سيما صور شخصية لهم.
وتضم قائمة المعلومات والصور السرية للشخصيات التي كان يحتفظ بها نتنياهو وزير الدفاع السابق رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، ورئيسي الوزراء السابقين إيهود باراك وإيهود أولمرت.
وأضاف المصدر الأمني الإيراني "كل الصور الشخصية والملفات السرية الإسرائيلية موجودة الآن لدى الجهة الأمنية الإيرانية وقد تنشرها في وقت لاحق".
وأوضح أن "المعلومات السرية خرجت من مكتب نتنياهو عبر ذاكرة الكترونية"، دون أن يوضح كيفية وتاريخ الحصول عليها.
وتدور حرب إلكترونية شرسة منذ سنوات بين إسرائيل وإيران، وكثيرا ما أعلن الطرفان عن اختراق أجهزة ومؤسسات عامة تابعة للطرف الآخر.
وفي مارس/آذار 2019، كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن إيران اخترقت هواتف أسرة نتنياهو
.
ووقتها، قالت القناة، إن إيران نجحت في اختراق هاتفي سارة نتنياهو، عقيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونجله يائير، وعمدت التنصت على بنيامين نتنياهو في بيته.
وفي ذات الشهر، أبلغ مسؤولان في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رئيس الأركان وقتها بيني غانتس
، بأن أجهزة المخابرات الإيرانية قد اخترقت هاتفًا خلويًا كان في حوزته.