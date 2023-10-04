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إيران تعلن الاتفاق مع السعودية على إعادة مباراة "اتحاد جدة" و"سباهان" في وقت لاحق

إيران تعلن الاتفاق مع السعودية على إعادة مباراة "اتحاد جدة" و"سباهان" في وقت لاحق

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، عن "تواصله مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بعد ما حدث، ليلة الاثنين الماضي، في... 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T07:19+0000

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وقال عبد اللهيان إن "العلاقات بين الرياض وطهران، تسير في الاتجاه الصحيح"، مؤكدا على "ضرورة عدم استخدام الرياضة كرافعة سياسية على أي من الجانبين"، حسب وكالة "إيسنا" الإيرانية.ودعا وزير الخارجية الإيراني "الاتحاد الآسيوي إلى اتخاذ القرار وفقًا لأسس فنية"، مؤكدا "الاتفاق مع السعودية على إعادة المباراة في وقت لاحق"، بحسب قوله.وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، إلغاء مباراة "سباهان" الإيراني و"اتحاد جدة" السعودي، في دوري أبطال آسيا، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب "نقش جهان" في أصفهان.وقال الاتحاد الآسيوي، في بيان له، إنه "تم إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة"، مؤكدا التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وسيتم إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة، بحسب الاتحاد الآسيوي.وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية، في وقت سابق، بأن "نجوم "اتحاد جدة" رفضوا النزول إلى أرضية الملعب، بسبب اعتراضهم على تواجد بعض الصور والتماثيل، البعيدة عن المجال الرياضي".وأضافت القناة أن "اللاعبين رفضوا بدء المباراة قبل إزالة التماثيل والصور"، مشيرة إلى أن "الفريق السعودي طلب تأجيل المباراة 30 دقيقة حتى يتسنى لصاحب الأرض أن يتراجع عن إقحام الأمور الأخرى بالرياضة".من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لنادي "سباهان أصفهان" الإيراني، محمد رضا ساكت، عن الأحداث التي سبقت رفض فريق "اتحاد جدة" السعودي خوض المباراة في إيران.وقال ساكت، في تصريحات لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن "ملعب "نقش جهان" تم تأسيسه، قبل عامين ونصف، بموافقة الاتحادين الدولي والآسيوي ولجنة التراخيص الاحترافية واتحاد كرة القدم، وبنفس الشكل والصور والتصاميم التي نراها اليوم".وكشف ساكت أنه "تم عقد الاجتماع التحضيري للمباراة بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي وممثل الأمن الآسيوي، إلى جانب مدير النادي السعودي، وتمت الموافقة على كل شيء من أجل مباراة جيدة"، مشيرا إلى أن "الفريق السعودي خاض تدريبه في نفس ظروف يوم المباراة في وجود التصميمات، ووجهوا الشكر لإيران وأعربوا عن تقديرهم لحسن الاستضافة".واختتم الرئيس التنفيذي لـ"سباهان"، بالقول إن فريقه سيتقدم بشكوى ضد النادي السعودي مدعومة بالمستندات، وأضاف: "ملعبنا يتم استخدامه بهذا الشكل والصور، والمعايير منذ سنوات، ولم يتم تقديم أي تحفظ عليه".ويتواجد "اتحاد جدة" السعودي في المجموعة الثالثة في مسابقة "دوري أبطال آسيا"، للموسم الرياضي الحالي، إلى جانب كل من "سباهان أصفان" و"أجمك" الأوزباكي و"القوة الجوية" العراقي.

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https://sputnikarabic.ae/20231002/الاتحاد-الآسيوي-لكرة-القدم-يعلن-إلغاء-مباراة-الاتحاد-السعودي-وسباهان-الإيراني-بسبب-ظروف-غير-متوقعة-1081605586.html

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