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https://sputnikarabic.ae/20231004/إيطاليا-مصرع-21-شخصا-وإصابة-12-آخرين-جراء-سقوط-حافلة-من-فوق-جسر--1081641406.html
إيطاليا… مصرع 21 شخصا وإصابة 12 آخرين جراء سقوط حافلة من فوق جسر
إيطاليا… مصرع 21 شخصا وإصابة 12 آخرين جراء سقوط حافلة من فوق جسر
أفادت وسائل إعلام محلية في إيطاليا، أمس الثلاثاء، بمصرع 21 شخصا وإصابة 12 آخرين، جراء سقوط حافلة من فوق جسر في مدينة فينيسيا شمالي البلاد. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T03:17+0000
2023-10-04T03:17+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة "أنسا" الإيطالية إن "حافلة سقطت من فوق جسر في بلدة مارغيرا بمدينة فينيسيا، ما أسفر عن مصرع 21 شخصا وإصابة 12 آخرين"، مشيرة إلى وجود بعض المفقودين.وذكرت الوكالة أن النيران اشتعلت في الحافلة بعد سقوطها، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث.
https://sputnikarabic.ae/20210524/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-حادث-التلفريك-في-إيطاليا-إلى-14-شخصا-1049049623.html
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إيطاليا… مصرع 21 شخصا وإصابة 12 آخرين جراء سقوط حافلة من فوق جسر

03:17 GMT 04.10.2023
© AFP 2023 / Nunzio Gioveالإسعاف في إيطاليا
الإسعاف في إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© AFP 2023 / Nunzio Giove
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أفادت وسائل إعلام محلية في إيطاليا، أمس الثلاثاء، بمصرع 21 شخصا وإصابة 12 آخرين، جراء سقوط حافلة من فوق جسر في مدينة فينيسيا شمالي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة "أنسا" الإيطالية إن "حافلة سقطت من فوق جسر في بلدة مارغيرا بمدينة فينيسيا، ما أسفر عن مصرع 21 شخصا وإصابة 12 آخرين"، مشيرة إلى وجود بعض المفقودين.
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وذكرت الوكالة أن النيران اشتعلت في الحافلة بعد سقوطها، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث.
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