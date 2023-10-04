https://sputnikarabic.ae/20231004/إيطاليا-مصرع-21-شخصا-وإصابة-12-آخرين-جراء-سقوط-حافلة-من-فوق-جسر--1081641406.html
إيطاليا… مصرع 21 شخصا وإصابة 12 آخرين جراء سقوط حافلة من فوق جسر
إيطاليا… مصرع 21 شخصا وإصابة 12 آخرين جراء سقوط حافلة من فوق جسر
أفادت وسائل إعلام محلية في إيطاليا، أمس الثلاثاء، بمصرع 21 شخصا وإصابة 12 آخرين، جراء سقوط حافلة من فوق جسر في مدينة فينيسيا شمالي البلاد. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T03:17+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة "أنسا" الإيطالية إن "حافلة سقطت من فوق جسر في بلدة مارغيرا بمدينة فينيسيا، ما أسفر عن مصرع 21 شخصا وإصابة 12 آخرين"، مشيرة إلى وجود بعض المفقودين.وذكرت الوكالة أن النيران اشتعلت في الحافلة بعد سقوطها، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث.
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إيطاليا… مصرع 21 شخصا وإصابة 12 آخرين جراء سقوط حافلة من فوق جسر
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أفادت وسائل إعلام محلية في إيطاليا، أمس الثلاثاء، بمصرع 21 شخصا وإصابة 12 آخرين، جراء سقوط حافلة من فوق جسر في مدينة فينيسيا شمالي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت وكالة "أنسا" الإيطالية إن "حافلة سقطت من فوق جسر في بلدة مارغيرا بمدينة فينيسيا، ما أسفر عن مصرع 21 شخصا وإصابة 12 آخرين"، مشيرة إلى وجود بعض المفقودين.
وذكرت الوكالة أن النيران اشتعلت في الحافلة بعد سقوطها، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث.