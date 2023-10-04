https://sputnikarabic.ae/20231004/ارتفاع-حصيلة-وفيات-حريق-حفل-زفاف-في-العراق-إلى-119-شخصا--1081640817.html
ارتفاع حصيلة وفيات حريق حفل زفاف في العراق إلى 119 شخصا
ارتفاع حصيلة وفيات حريق حفل زفاف في العراق إلى 119 شخصا
أعلنت إدارة صحة محافظة نينوى العراقية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حريق حفل زفاف الذي وقع الأسبوع الماضي إلى 119 شخصا. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T00:27+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "شفق نيوز" عن الإدارة إن أكثر من 20 شخصًا توفوا بسبب الحروق في الأيام الأخيرة.وتم دفن ثمانية أشخاص في منطقة الحمدانية، شرق مدينة الموصل، يوم الثلاثاء وفقًا للتقرير.وقالت جمعية الهلال الأحمر العراقي الأسبوع الماضي إن أكثر من 450 شخصًا قد فارقوا الحياة أو أصيبوا نتيجة لحريق قاعة الزفاف.وصرح مستشار وزير الداخلية العراقي هذا الأسبوع بأن لجنة تحقيق تم تشكيلها للتحقيق في ظروف الحريق قد استنتجت أن الكارثة كانت نتيجة لحادث.وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن السلطات الأمنية في البلاد اعتقلت 14 شخصًا متورطًا في الحادثة واعتقلت صاحب قاعة الزفاف.
https://sputnikarabic.ae/20231001/إعلام-انتهاء-التحقيق-في-حادث-حريق-قاعة-الأفراح-المأساوي-في-العراق-1081550668.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
ارتفاع حصيلة وفيات حريق حفل زفاف في العراق إلى 119 شخصا
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أعلنت إدارة صحة محافظة نينوى العراقية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حريق حفل زفاف الذي وقع الأسبوع الماضي إلى 119 شخصا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "شفق نيوز" عن الإدارة إن أكثر من 20 شخصًا توفوا بسبب الحروق في الأيام الأخيرة.
وتم دفن ثمانية أشخاص في منطقة الحمدانية، شرق مدينة الموصل، يوم الثلاثاء وفقًا للتقرير.
وقالت جمعية الهلال الأحمر العراقي الأسبوع الماضي إن أكثر من 450 شخصًا قد فارقوا الحياة أو أصيبوا نتيجة لحريق قاعة الزفاف.
وصرح مستشار وزير الداخلية العراقي هذا الأسبوع بأن لجنة تحقيق تم تشكيلها للتحقيق في ظروف الحريق قد استنتجت أن الكارثة كانت نتيجة لحادث.
وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن السلطات الأمنية
في البلاد اعتقلت 14 شخصًا متورطًا في الحادثة واعتقلت صاحب قاعة الزفاف.