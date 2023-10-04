https://sputnikarabic.ae/20231004/استطلاع-نصف-الأمريكيين-يتوقعون-أن-تضغط-بلادهم-على-كييف-للتفاوض-1081663558.html
استطلاع: نصف الأمريكيين يتوقعون أن تضغط بلادهم على كييف للتفاوض
استطلاع: نصف الأمريكيين يتوقعون أن تضغط بلادهم على كييف للتفاوض
يعتقد نحو نصف الأمريكيين أن واشنطن يجب أن تضغط على كييف للمشاركة في محادثات السلام لحل النزاع. ويتجلى ذلك من خلال نتائج الاستطلاع الذي نظمه مجلس شيكاغو للشؤون... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T16:38+0000
2023-10-04T16:38+0000
2023-10-04T16:38+0000
العالم
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أجريت الدراسة في الفترة من 7 إلى 18 سبتمبر/ أيلول 2023. وشارك في الاستطلاع 3242 شخصًا بالغًا من سكان البلاد، ولم يتجاوز الخطأ الإحصائي 2%.وخلال الدراسة، أشار 49% من المشاركين إلى أن الحكومة الأمريكية ملزمة بتحفيز السلطات الأوكرانية على التفاوض. وتبين أن أكثر من نصف هؤلاء – 66% - من أنصار الحزب الجمهوري، كما هو مبين في المواد ذات الصلة.وفي الوقت نفسه، أعرب 47% من الأمريكيين عن استعدادهم لمواصلة دعم كييف طالما كان ذلك ضروريًا. ومن وجهة نظرهم، لا ينبغي للبيت الأبيض أن يرفض تمويل دولة أجنبية حتى لو ارتفعت أسعار الغاز والغذاء.وأشار الخبراء إلى أنه في العام الماضي كان هناك عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين اعتنقوا وجهة النظر هذه. ومنذ ذلك الحين، انخفضت نسبة المقيمين في الولايات المتحدة المستعدين لدعم أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف بنسبة 10%.
https://sputnikarabic.ae/20231004/إعلام-الولايات-المتحدة-تعتزم-تسليم-أوكرانيا-أسلحة-إيرانية-مصادرة-1081661359.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
استطلاع: نصف الأمريكيين يتوقعون أن تضغط بلادهم على كييف للتفاوض
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يعتقد نحو نصف الأمريكيين أن واشنطن يجب أن تضغط على كييف للمشاركة في محادثات السلام لحل النزاع. ويتجلى ذلك من خلال نتائج الاستطلاع الذي نظمه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية.
أجريت الدراسة في الفترة من 7 إلى 18 سبتمبر/ أيلول 2023. وشارك في الاستطلاع 3242 شخصًا بالغًا من سكان البلاد، ولم يتجاوز الخطأ الإحصائي 2%.
وخلال الدراسة، أشار 49% من المشاركين إلى أن الحكومة الأمريكية ملزمة بتحفيز السلطات الأوكرانية على التفاوض. وتبين أن أكثر من نصف هؤلاء – 66% - من أنصار الحزب الجمهوري، كما هو مبين في المواد ذات الصلة.
وفي الوقت نفسه، أعرب 47% من الأمريكيين عن استعدادهم لمواصلة دعم كييف طالما كان ذلك ضروريًا. ومن وجهة نظرهم، لا ينبغي للبيت الأبيض أن يرفض تمويل دولة أجنبية حتى لو ارتفعت أسعار الغاز والغذاء.
وأشار الخبراء
إلى أنه في العام الماضي كان هناك عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين اعتنقوا وجهة النظر هذه. ومنذ ذلك الحين، انخفضت نسبة المقيمين في الولايات المتحدة المستعدين لدعم أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف بنسبة 10%.