https://sputnikarabic.ae/20231004/اكتشاف-استخدامات-جنائزية-لعظام-الموتى-في-عصور-ما-قبل-التاريخ-1081651745.html
اكتشاف استخدامات "جنائزية" لعظام الموتى في عصور "ما قبل التاريخ"
اكتشاف استخدامات "جنائزية" لعظام الموتى في عصور "ما قبل التاريخ"
نشر باحثون، يوم أمس الثلاثاء، دراسة توثق استخدام الانسان القديم للعظام البشرية المدفونة لأغراض تتعلق بطقوس جنائزية. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T10:52+0000
2023-10-04T10:52+0000
2023-10-04T10:52+0000
مجتمع
علوم
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وأوضحت الدراسة التي تم نشرها موقع "ساينس دايلي"، أن بقايا العظام المترسبة في كهوف ما قبل التاريخ تتميز بوجود خدوش وعلامات، حيث يعزو المجتمع العلمي في بعض الأحيان استخدامها لـ "الاستهلاك البشري".ومن هذا المنطلق قام الباحث في جامعة "قرطبة"، رافائيل مارتينيز سانشيز، بقيادة لافرانشي وماركو ميليلا من جامعة "برن" السويسرية، بنشر هذه الدراسة، والهدف منها هو العمل على تطوير معرفتنا بطقوس الدفن التي حدثت خلال العصر الحجري الحديث، عن طريق توثيق كيفية قيام مجتمعات ما قبل التاريخ بتعديل العظام البشرية للاستفادة منها.ولتحقيق الهدف من الدراسة، تم تحليل أكثر من 400 عينة، تم العثور عليها في كهف "دو لوس مارموليس"، في بريغو دي في مدينة قرطبة، وجميع العينات المدروسة كانت من البالغين سنا، وبفضل القوالب عالية الدقة التي تمت دراستها بالمجهر الالكتروني، لاحظ فريق البحث العديد من العلامات الموجودة على بعض العظام ناتجة عن عملية تنظيف ونحت، وذلك بهدف استخدامها كـ "أدوات".وكما يقول مارتينيز سانشيز: "يبدو أنه كانت هناك فكرة تجمع الموتى في نفس المكان، كتنظيف الرفات، واستخدام العظام كأدوات، وربما يرتبط ذلك بنوع الطقوس التي يتم إجراؤها داخل الكهف". ومن خلال هذه الدراسة، تمكن الفريق من إثبات أن عملية تنظيف ونحت بقايا العظام ليس مرتبطا بالاستهلاك، بل بعوامل أكثر تعقيدا، وهكذا يبدو أن العظام استُخدمت لأغراض تعلق بطقوس الدفن وثقافة المجتمع آنذاك، علاوة على ذلك، يبدو أن طريقة الدفن هذه امتدت لفترة طويلة من الزمن، وتمتد هذه الفترة من نهاية العصر الحجري الحديث إلى العصر البرونزي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
اكتشاف استخدامات "جنائزية" لعظام الموتى في عصور "ما قبل التاريخ"
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نشر باحثون، يوم أمس الثلاثاء، دراسة توثق استخدام الانسان القديم للعظام البشرية المدفونة لأغراض تتعلق بطقوس جنائزية.
وأوضحت الدراسة التي تم نشرها موقع "ساينس دايلي"، أن بقايا العظام المترسبة في كهوف ما قبل التاريخ تتميز بوجود خدوش وعلامات، حيث يعزو المجتمع العلمي في بعض الأحيان استخدامها لـ "الاستهلاك البشري".
ومن هذا المنطلق قام الباحث في جامعة "قرطبة"، رافائيل مارتينيز سانشيز، بقيادة لافرانشي وماركو ميليلا من جامعة "برن" السويسرية، بنشر هذه الدراسة، والهدف منها هو العمل على تطوير معرفتنا بطقوس الدفن التي حدثت خلال العصر الحجري الحديث، عن طريق توثيق كيفية قيام مجتمعات ما قبل التاريخ بتعديل العظام البشرية للاستفادة منها.
ولتحقيق الهدف من الدراسة، تم تحليل أكثر من 400 عينة، تم العثور عليها في كهف "دو لوس مارموليس"، في بريغو دي في مدينة قرطبة، وجميع العينات المدروسة كانت من البالغين سنا، وبفضل القوالب عالية الدقة التي تمت دراستها بالمجهر الالكتروني، لاحظ فريق البحث العديد من العلامات الموجودة على بعض العظام ناتجة عن عملية تنظيف ونحت، وذلك بهدف استخدامها كـ "أدوات".
وكما يوضح مارتينيز سانشيز، "لا ترى الدراسة أن العلامات الموجودة على العظام تشير إلى أنها استُخدمت للحصول على قطع ناعمة منها للاستهلاك، ولكن أُجريت عليها عملية تنظيف دقيقة للحصول على أدوات ذات نهايات مدببة".
وكما يقول مارتينيز سانشيز: "يبدو أنه كانت هناك فكرة تجمع الموتى في نفس المكان، كتنظيف الرفات، واستخدام العظام كأدوات، وربما يرتبط ذلك بنوع الطقوس التي يتم إجراؤها داخل الكهف".
ومن خلال هذه الدراسة، تمكن الفريق من إثبات أن عملية تنظيف ونحت بقايا العظام ليس مرتبطا بالاستهلاك، بل بعوامل أكثر تعقيدا، وهكذا يبدو أن العظام استُخدمت لأغراض تعلق بطقوس الدفن وثقافة المجتمع آنذاك، علاوة على ذلك، يبدو أن طريقة الدفن هذه امتدت لفترة طويلة من الزمن، وتمتد هذه الفترة من نهاية العصر الحجري الحديث إلى العصر البرونزي.