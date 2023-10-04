https://sputnikarabic.ae/20231004/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-للقوات-الأوكرانية-في-دونيتسك-ويكبدها-خسائر-فادحة-في-القوات-والمعدات-1081641121.html
الدفاع الروسية: إحباط هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك وتكبيدها خسائر فادحة
الدفاع الروسية: إحباط هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك وتكبيدها خسائر فادحة
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، إحباط هجمات أوكرانية فاشلة في مناطق كليشيفكا، وأندريفكا بمقاطعة أرتيموفسك... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T02:20+0000
2023-10-04T02:20+0000
2023-10-04T02:45+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستافييف في تصريح لـ "سبوتنيك": "شن العدو هجمات فاشلة في مناطق كليشيفكا، وأندريفكا، وكراسنوغوروفكا، وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأسفرت الهجمات عن تكبد العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات".وأضاف أستافييف أن سلاح الجو التابع للمجموعة قصف نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة ألكسندرو شولتينو في مقاطعة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى مواقع أخرى للقوات الأوكرانية في مقاطعة أرتيموفسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231003/القوات-الروسية-تدمر-ورش-إصلاح-مدرعات-أوكرانية-في-خاركوف---عاجل-1081626238.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع الروسية: إحباط هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك وتكبيدها خسائر فادحة
02:20 GMT 04.10.2023 (تم التحديث: 02:45 GMT 04.10.2023) تابعنا عبر
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، إحباط هجمات أوكرانية فاشلة في مناطق كليشيفكا، وأندريفكا بمقاطعة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أستافييف في تصريح لـ "سبوتنيك": "شن العدو هجمات فاشلة في مناطق كليشيفكا، وأندريفكا، وكراسنوغوروفكا، وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأسفرت الهجمات عن تكبد العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات".
وأضاف أستافييف أن سلاح الجو التابع للمجموعة قصف نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة ألكسندرو شولتينو في مقاطعة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى مواقع أخرى للقوات الأوكرانية في مقاطعة أرتيموفسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.