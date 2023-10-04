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الدفاع الروسية: إحباط هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك وتكبيدها خسائر فادحة
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-للقوات-الأوكرانية-في-دونيتسك-ويكبدها-خسائر-فادحة-في-القوات-والمعدات-1081641121.html
الدفاع الروسية: إحباط هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك وتكبيدها خسائر فادحة
الدفاع الروسية: إحباط هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك وتكبيدها خسائر فادحة
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، إحباط هجمات أوكرانية فاشلة في مناطق كليشيفكا، وأندريفكا بمقاطعة أرتيموفسك... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T02:20+0000
2023-10-04T02:45+0000
روسيا
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستافييف في تصريح لـ "سبوتنيك": "شن العدو هجمات فاشلة في مناطق كليشيفكا، وأندريفكا، وكراسنوغوروفكا، وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأسفرت الهجمات عن تكبد العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات".وأضاف أستافييف أن سلاح الجو التابع للمجموعة قصف نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة ألكسندرو شولتينو في مقاطعة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى مواقع أخرى للقوات الأوكرانية في مقاطعة أرتيموفسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231003/القوات-الروسية-تدمر-ورش-إصلاح-مدرعات-أوكرانية-في-خاركوف---عاجل-1081626238.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الروسية: إحباط هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك وتكبيدها خسائر فادحة

02:20 GMT 04.10.2023 (تم التحديث: 02:45 GMT 04.10.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، إحباط هجمات أوكرانية فاشلة في مناطق كليشيفكا، وأندريفكا بمقاطعة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال أستافييف في تصريح لـ "سبوتنيك": "شن العدو هجمات فاشلة في مناطق كليشيفكا، وأندريفكا، وكراسنوغوروفكا، وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأسفرت الهجمات عن تكبد العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات".
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر ورشا لإصلاح المدرعات الأوكرانية في خاركوف
أمس, 12:53 GMT
وأضاف أستافييف أن سلاح الجو التابع للمجموعة قصف نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة ألكسندرو شولتينو في مقاطعة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى مواقع أخرى للقوات الأوكرانية في مقاطعة أرتيموفسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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