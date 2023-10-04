https://sputnikarabic.ae/20231004/الجيش-السوداني-مقتل-9-مدنيين-إثر-قصف-لقوات-الدعم-السريع-في-مدينة-بحري-بولاية-الخرطوم-1081672855.html
الجيش السوداني: مقتل 9 مدنيين إثر قصف لقوات الدعم السريع في مدينة بحري بولاية الخرطوم
الجيش السوداني: مقتل 9 مدنيين إثر قصف لقوات الدعم السريع في مدينة بحري بولاية الخرطوم
أعلن الجيش السوداني مقتل 9 مدنيين في قصف لقوات الدعم السريع على مركز طبي ملحق بمسجد في مدينة بحري بولاية الخرطوم. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T21:39+0000
2023-10-04T21:39+0000
2023-10-04T21:39+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله، في بيان، إنه "في إطار سلوكها الإرهابي واستهدافها الممنهج للمدنيين، قامت اليوم ميليشيا الدعم السريع المحلولة المتمردة بقصف مسجد حى سعد بالسمراء بشمال بحري، والمركز الصحي الملحق بالمسجد، مما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح 15 آخرين".وتتواصل منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني، وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمرداً ضد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20231003/قوات-الدعم-السريع-تتهم-الجيش-السوداني-بقصف-مقر-السفارة-الإثيوبية-في-الخرطوم-1081617480.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني: مقتل 9 مدنيين إثر قصف لقوات الدعم السريع في مدينة بحري بولاية الخرطوم
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أعلن الجيش السوداني مقتل 9 مدنيين في قصف لقوات الدعم السريع على مركز طبي ملحق بمسجد في مدينة بحري بولاية الخرطوم.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله، في بيان، إنه "في إطار سلوكها الإرهابي واستهدافها الممنهج للمدنيين، قامت اليوم ميليشيا الدعم السريع المحلولة المتمردة بقصف مسجد حى سعد بالسمراء بشمال بحري، والمركز الصحي الملحق بالمسجد، مما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح 15 آخرين".
وتتواصل منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق
بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني، وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري
" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمرداً ضد الدولة.