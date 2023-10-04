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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/الدفاع-الروسية-تدمير-مركز-للتحكم-والاتصالات-ومستودع-أسلحة-تابعين-للجيش-الأوكراني-بدونيتسك-1081641260.html
الدفاع الروسية: تدمير مركز للتحكم والاتصالات ومستودع أسلحة تابعين للجيش الأوكراني بدونيتسك
الدفاع الروسية: تدمير مركز للتحكم والاتصالات ومستودع أسلحة تابعين للجيش الأوكراني بدونيتسك
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، أن المدفيعة الروسية قصفت مركزا للتحكم والاتصالات تابعا للجيش الأوكراني في... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T03:03+0000
2023-10-04T03:03+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستافييف في تصريح لـ "سبوتنيك": "قصفت المدفعية مستودعا للذخيرة في منطقة سبورني، ومركزا للتحكم والاتصالات تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في تشاسوف يار، ومعقلا للعدو في كليشيفكا، ومركزا للتحكم بالطائرات المسيرة في كيروفو، وشاحنة صغيرة، ونقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة لاستوشكينو".وأضاف أستافييف أن سلاح الطيران دمر مستودع أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في منطقة إيفانوفسكي باستخدام قذائف موجهة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231004/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-للقوات-الأوكرانية-في-دونيتسك-ويكبدها-خسائر-فادحة-في-القوات-والمعدات-1081641121.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: تدمير مركز للتحكم والاتصالات ومستودع أسلحة تابعين للجيش الأوكراني بدونيتسك

03:03 GMT 04.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، أن المدفيعة الروسية قصفت مركزا للتحكم والاتصالات تابعا للجيش الأوكراني في منطقة تشاسوف يار بمقاطعة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال أستافييف في تصريح لـ "سبوتنيك": "قصفت المدفعية مستودعا للذخيرة في منطقة سبورني، ومركزا للتحكم والاتصالات تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في تشاسوف يار، ومعقلا للعدو في كليشيفكا، ومركزا للتحكم بالطائرات المسيرة في كيروفو، وشاحنة صغيرة، ونقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة لاستوشكينو".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إحباط هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك وتكبيدها خسائر فادحة
02:20 GMT
وأضاف أستافييف أن سلاح الطيران دمر مستودع أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في منطقة إيفانوفسكي باستخدام قذائف موجهة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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