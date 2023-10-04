https://sputnikarabic.ae/20231004/الدفاع-الروسية-تدمير-مركز-للتحكم-والاتصالات-ومستودع-أسلحة-تابعين-للجيش-الأوكراني-بدونيتسك-1081641260.html
الدفاع الروسية: تدمير مركز للتحكم والاتصالات ومستودع أسلحة تابعين للجيش الأوكراني بدونيتسك
الدفاع الروسية: تدمير مركز للتحكم والاتصالات ومستودع أسلحة تابعين للجيش الأوكراني بدونيتسك
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، أن المدفيعة الروسية قصفت مركزا للتحكم والاتصالات تابعا للجيش الأوكراني في... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T03:03+0000
2023-10-04T03:03+0000
2023-10-04T03:03+0000
روسيا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستافييف في تصريح لـ "سبوتنيك": "قصفت المدفعية مستودعا للذخيرة في منطقة سبورني، ومركزا للتحكم والاتصالات تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في تشاسوف يار، ومعقلا للعدو في كليشيفكا، ومركزا للتحكم بالطائرات المسيرة في كيروفو، وشاحنة صغيرة، ونقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة لاستوشكينو".وأضاف أستافييف أن سلاح الطيران دمر مستودع أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في منطقة إيفانوفسكي باستخدام قذائف موجهة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231004/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-للقوات-الأوكرانية-في-دونيتسك-ويكبدها-خسائر-فادحة-في-القوات-والمعدات-1081641121.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير مركز للتحكم والاتصالات ومستودع أسلحة تابعين للجيش الأوكراني بدونيتسك
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أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، أن المدفيعة الروسية قصفت مركزا للتحكم والاتصالات تابعا للجيش الأوكراني في منطقة تشاسوف يار بمقاطعة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أستافييف في تصريح لـ "سبوتنيك": "قصفت المدفعية مستودعا للذخيرة في منطقة سبورني، ومركزا للتحكم والاتصالات تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في تشاسوف يار، ومعقلا للعدو في كليشيفكا، ومركزا للتحكم بالطائرات المسيرة في كيروفو، وشاحنة صغيرة، ونقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة لاستوشكينو".
وأضاف أستافييف أن سلاح الطيران دمر مستودع أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في منطقة إيفانوفسكي باستخدام قذائف موجهة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.