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السعودية تعلن تمديد خفض الإنتاج النفطي الطوعي حتى نهاية 2023
السعودية تعلن تمديد خفض الإنتاج النفطي الطوعي حتى نهاية 2023
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، أن "الممكلة العربية السعودية، ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، ابتداء من نوفمبر/ تشرين... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T08:58+0000
2023-10-04T08:58+0000
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وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة السعودية، قال مصدر مسؤول، إنه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم ، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج".وأكد المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".وأشار المصدر إلى أن "هذا الخفض، هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في أبريل/ نيسان الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024".وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال في وقت سابق، إن "7 جهات مستقلة تحققت من التزام روسيا، بخفض إنتاج النفط"، مشيرا إلى أن "منظمة "أوبك+" تؤدي عملها في تحقيق استقرار الأسواق وتقليل نسبة التلاعب لدى بعض الدول".وأوضح الوزير السعودي أن "الخفض الطوعي في إنتاج النفط قد قدم ضمانات للأسواق"، مؤكدًا أن "روسيا خفضت إنتاجها من النفط بشكل طوعي ولم تلزمها أي جهة".
https://sputnikarabic.ae/20230808/السعودية-المملكة-تواصل-مساندة-جهود-أوبك-الاحترازية-لدعم-استقرار-أسواق-النفط-1079879026.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السعودية تعلن تمديد خفض الإنتاج النفطي الطوعي حتى نهاية 2023

08:58 GMT 04.10.2023
© Ahmed Jadallahمصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Ahmed Jadallah
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أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، أن "الممكلة العربية السعودية، ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، ابتداء من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حتى نهاية العام".
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة السعودية، قال مصدر مسؤول، إنه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم ، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج".
وأكد المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
السعودية: المملكة تواصل مساندة جهود "أوبك+" الاحترازية لدعم استقرار أسواق النفط
8 أغسطس, 13:33 GMT
وأشار المصدر إلى أن "هذا الخفض، هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في أبريل/ نيسان الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024".
وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال في وقت سابق، إن "7 جهات مستقلة تحققت من التزام روسيا، بخفض إنتاج النفط"، مشيرا إلى أن "منظمة "أوبك+" تؤدي عملها في تحقيق استقرار الأسواق وتقليل نسبة التلاعب لدى بعض الدول".
وأوضح الوزير السعودي أن "الخفض الطوعي في إنتاج النفط قد قدم ضمانات للأسواق"، مؤكدًا أن "روسيا خفضت إنتاجها من النفط بشكل طوعي ولم تلزمها أي جهة".
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