https://sputnikarabic.ae/20231004/السعودية-تعلن-تمديد-خفض-الإنتاج-النفطي-الطوعي-حتى-نهاية-2023-1081645675.html
السعودية تعلن تمديد خفض الإنتاج النفطي الطوعي حتى نهاية 2023
السعودية تعلن تمديد خفض الإنتاج النفطي الطوعي حتى نهاية 2023
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، أن "الممكلة العربية السعودية، ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، ابتداء من نوفمبر/ تشرين... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T08:58+0000
2023-10-04T08:58+0000
2023-10-04T08:58+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104019/68/1040196852_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_ad2b497682c1d309fa3bc3b84e335f90.jpg
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة السعودية، قال مصدر مسؤول، إنه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم ، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج".وأكد المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".وأشار المصدر إلى أن "هذا الخفض، هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في أبريل/ نيسان الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024".وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال في وقت سابق، إن "7 جهات مستقلة تحققت من التزام روسيا، بخفض إنتاج النفط"، مشيرا إلى أن "منظمة "أوبك+" تؤدي عملها في تحقيق استقرار الأسواق وتقليل نسبة التلاعب لدى بعض الدول".وأوضح الوزير السعودي أن "الخفض الطوعي في إنتاج النفط قد قدم ضمانات للأسواق"، مؤكدًا أن "روسيا خفضت إنتاجها من النفط بشكل طوعي ولم تلزمها أي جهة".
https://sputnikarabic.ae/20230808/السعودية-المملكة-تواصل-مساندة-جهود-أوبك-الاحترازية-لدعم-استقرار-أسواق-النفط-1079879026.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104019/68/1040196852_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_c6397dcc8171fa58b407a3c98d2effe4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية تعلن تمديد خفض الإنتاج النفطي الطوعي حتى نهاية 2023
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، أن "الممكلة العربية السعودية، ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، ابتداء من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حتى نهاية العام".
وبحسب الموقع الإلكتروني
لوزارة الطاقة السعودية، قال مصدر مسؤول، إنه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم ، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج".
وأكد المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".
وأشار المصدر إلى أن "هذا الخفض، هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في أبريل/ نيسان الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024".
وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال في وقت سابق، إن "7 جهات مستقلة تحققت من التزام روسيا، بخفض إنتاج النفط"، مشيرا إلى أن "منظمة "أوبك+
" تؤدي عملها في تحقيق استقرار الأسواق وتقليل نسبة التلاعب لدى بعض الدول".
وأوضح الوزير السعودي أن "الخفض الطوعي في إنتاج النفط قد قدم ضمانات للأسواق"، مؤكدًا أن "روسيا خفضت إنتاجها من النفط بشكل طوعي ولم تلزمها أي جهة".