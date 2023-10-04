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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/القوات-الأوكرانية-تقصف-4-مناطق-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-بقذائف-عنقودية--1081642225.html
القوات الأوكرانية تقصف 4 مناطق في مقاطعة بريانسك الروسية بقذائف عنقودية
القوات الأوكرانية تقصف 4 مناطق في مقاطعة بريانسك الروسية بقذائف عنقودية
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية، أطلقت قذائف عنقودية نحو 4 مناطق في مقاطعة بريانسك، لكن الهجوم... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T04:49+0000
2023-10-04T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "أطلق الإرهابيون الأوكرانيون قذائف عنقودية باستخدام راجمات صواريخ متعددة نحو مناطق سيفسكي، وبوغارسكي، وكليموفسكي، وتروبشيفسكي".وأضاف بوغوماز: "لا توجد إصابات بحسب المعلومات الأولية، هناك بعض المنازل والمباني التي تضررت جزئيًا، وتعمل الخدمات التشغيلية والطوارئ حاليا على الأرض، ويجرى تفقد المناطق المتضررة لتقييم الأضرار الناجمة عن القصف".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231004/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-31-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-بيلغورود-وبريانسك-وكورسك-1081641975.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف 4 مناطق في مقاطعة بريانسك الروسية بقذائف عنقودية

04:49 GMT 04.10.2023 (تم التحديث: 04:51 GMT 04.10.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية، أطلقت قذائف عنقودية نحو 4 مناطق في مقاطعة بريانسك، لكن الهجوم لم يسفر عن إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "أطلق الإرهابيون الأوكرانيون قذائف عنقودية باستخدام راجمات صواريخ متعددة نحو مناطق سيفسكي، وبوغارسكي، وكليموفسكي، وتروبشيفسكي".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك
04:22 GMT
وأضاف بوغوماز: "لا توجد إصابات بحسب المعلومات الأولية، هناك بعض المنازل والمباني التي تضررت جزئيًا، وتعمل الخدمات التشغيلية والطوارئ حاليا على الأرض، ويجرى تفقد المناطق المتضررة لتقييم الأضرار الناجمة عن القصف".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
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