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سلاح الجو الروسي يدمر مقاتلة "ميغ - 29" تابعة للقوات الأوكرانية
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/القوات-الجوية-الروسية-تدمر-مراكز-قيادة-للواء-الأوكراني-79-المجوقل-1081654063.html
القوات الجوية الروسية تدمر مراكز قيادة للواء الأوكراني 79 المجوقل
القوات الجوية الروسية تدمر مراكز قيادة للواء الأوكراني 79 المجوقل
أعلنت وزارة الدفاع في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الهجوم في عدة مناطق من دونيتسك ولوغانسك، وتم تحييد 185 جنديا أوكرانيا،... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T12:01+0000
2023-10-04T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "فوستوك" هجوما شنته المجموعة الهجومية للواء الدفاع الإقليمي 127 بالقرب من بريوتنوي، في منطقة زابوروجيه".وأكدت الدفاع أنه تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الهجوم 79 المحمول جوا، وألوية الهجوم 5 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 100 في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.وتابعت الدفاع أن الطيران دمر قوات ومعدات للواء 72 الميكانيكي الأوكراني في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك.وبينت وزارة الدفاع أن "خسائر العدو بلغت 185 جنديا أوكرانيا وثلاث عربات قتالية مدرعة وسيارتين بالإضافة إلى مدفع دي-20".
https://sputnikarabic.ae/20231004/الأمن-الروسي-يحبط-عملية-استخباراتية-أوكرانية-ويعرض-التحقيقات-مع-المنفذين-فيديو-1081653388.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الجوية الروسية تدمر مراكز قيادة للواء الأوكراني 79 المجوقل

12:01 GMT 04.10.2023
© Sputnikتدمير مستودع ذخيرة أوكراني بمسيرة روسية
تدمير مستودع ذخيرة أوكراني بمسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الهجوم في عدة مناطق من دونيتسك ولوغانسك، وتم تحييد 185 جنديا أوكرانيا، على مدار اليوم.
وأضافت الدفاع: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "فوستوك" هجوما شنته المجموعة الهجومية للواء الدفاع الإقليمي 127 بالقرب من بريوتنوي، في منطقة زابوروجيه".
وأكدت الدفاع أنه تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الهجوم 79 المحمول جوا، وألوية الهجوم 5 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 100 في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
وتابعت الدفاع أن الطيران دمر قوات ومعدات للواء 72 الميكانيكي الأوكراني في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك.
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الروسي يحبط عملية استخباراتية أوكرانية ويعرض التحقيقات مع المنفذين... فيديو
11:39 GMT
وبينت وزارة الدفاع أن "خسائر العدو بلغت 185 جنديا أوكرانيا وثلاث عربات قتالية مدرعة وسيارتين بالإضافة إلى مدفع دي-20".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
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