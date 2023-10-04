https://sputnikarabic.ae/20231004/القوات-الجوية-الروسية-تدمر-مراكز-قيادة-للواء-الأوكراني-79-المجوقل-1081654063.html
القوات الجوية الروسية تدمر مراكز قيادة للواء الأوكراني 79 المجوقل
القوات الجوية الروسية تدمر مراكز قيادة للواء الأوكراني 79 المجوقل
أعلنت وزارة الدفاع في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الهجوم في عدة مناطق من دونيتسك ولوغانسك، وتم تحييد 185 جنديا أوكرانيا،... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T12:01+0000
2023-10-04T12:01+0000
2023-10-04T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "فوستوك" هجوما شنته المجموعة الهجومية للواء الدفاع الإقليمي 127 بالقرب من بريوتنوي، في منطقة زابوروجيه".وأكدت الدفاع أنه تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الهجوم 79 المحمول جوا، وألوية الهجوم 5 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 100 في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.وتابعت الدفاع أن الطيران دمر قوات ومعدات للواء 72 الميكانيكي الأوكراني في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك.وبينت وزارة الدفاع أن "خسائر العدو بلغت 185 جنديا أوكرانيا وثلاث عربات قتالية مدرعة وسيارتين بالإضافة إلى مدفع دي-20".
https://sputnikarabic.ae/20231004/الأمن-الروسي-يحبط-عملية-استخباراتية-أوكرانية-ويعرض-التحقيقات-مع-المنفذين-فيديو-1081653388.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الجوية الروسية تدمر مراكز قيادة للواء الأوكراني 79 المجوقل
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أعلنت وزارة الدفاع في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الهجوم في عدة مناطق من دونيتسك ولوغانسك، وتم تحييد 185 جنديا أوكرانيا، على مدار اليوم.
وأضافت الدفاع: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "فوستوك" هجوما شنته المجموعة الهجومية للواء الدفاع الإقليمي 127 بالقرب من بريوتنوي، في منطقة زابوروجيه".
وأكدت الدفاع أنه تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الهجوم 79 المحمول جوا، وألوية الهجوم 5 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 100 في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
وتابعت الدفاع أن الطيران دمر قوات ومعدات للواء
72 الميكانيكي الأوكراني في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك.
وبينت وزارة الدفاع أن "خسائر العدو بلغت 185 جنديا أوكرانيا وثلاث عربات قتالية مدرعة وسيارتين بالإضافة إلى مدفع دي-20".