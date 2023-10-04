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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/القوات-الجوية-الروسية-تدمر-مستودع-أسلحة-في-دونيتسك-فيديو-1081644886.html
القوات الجوية الروسية تدمر مستودع أسلحة في دونيتسك... فيديو
القوات الجوية الروسية تدمر مستودع أسلحة في دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا يظهر قيام القوات الجوية الروسية، بتدمير مستودع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كونستانتينوفكا في... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T08:01+0000
2023-10-04T08:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ويظهر الفيديو بشكل واضح إصابة الهدف بشكل دقيق، وهلع العناصر الأوكرانيين المتواجدين بداخله، ومحاولتهم الهروب خارج المبنى.وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن مدير المركز الصحفي لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، أن المدفعية الروسية قصفت مركزا للتحكم والاتصالات تابعا للقوات الأوكرانية، في منطقة تشاسوف يار في مقاطعة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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الأخبار
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الجوية الروسية تدمر مستودع أسلحة في دونيتسك... فيديو

08:01 GMT 04.10.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور"مقاتلة "سو-34" - معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا يظهر قيام القوات الجوية الروسية، بتدمير مستودع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ويظهر الفيديو بشكل واضح إصابة الهدف بشكل دقيق، وهلع العناصر الأوكرانيين المتواجدين بداخله، ومحاولتهم الهروب خارج المبنى.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن مدير المركز الصحفي لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، أن المدفعية الروسية قصفت مركزا للتحكم والاتصالات تابعا للقوات الأوكرانية، في منطقة تشاسوف يار في مقاطعة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
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