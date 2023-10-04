https://sputnikarabic.ae/20231004/القوات-الجوية-الروسية-تدمر-مستودع-أسلحة-في-دونيتسك-فيديو-1081644886.html
القوات الجوية الروسية تدمر مستودع أسلحة في دونيتسك... فيديو
القوات الجوية الروسية تدمر مستودع أسلحة في دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا يظهر قيام القوات الجوية الروسية، بتدمير مستودع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كونستانتينوفكا في... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T08:01+0000
2023-10-04T08:01+0000
2023-10-04T08:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ويظهر الفيديو بشكل واضح إصابة الهدف بشكل دقيق، وهلع العناصر الأوكرانيين المتواجدين بداخله، ومحاولتهم الهروب خارج المبنى.وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن مدير المركز الصحفي لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، أن المدفعية الروسية قصفت مركزا للتحكم والاتصالات تابعا للقوات الأوكرانية، في منطقة تشاسوف يار في مقاطعة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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سبوتنيك عربي
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104273/34/1042733435_152:0:1935:1337_1920x0_80_0_0_7e6ddc95f32e5f55d1f8ed2c5bdf9f8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات الجوية الروسية تدمر مستودع أسلحة في دونيتسك... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا يظهر قيام القوات الجوية الروسية، بتدمير مستودع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ويظهر الفيديو بشكل واضح إصابة الهدف بشكل دقيق، وهلع العناصر الأوكرانيين المتواجدين بداخله، ومحاولتهم الهروب خارج المبنى.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن مدير المركز الصحفي لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف
، أن المدفعية الروسية قصفت مركزا للتحكم والاتصالات تابعا للقوات الأوكرانية، في منطقة تشاسوف يار في مقاطعة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.