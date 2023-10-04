https://sputnikarabic.ae/20231004/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-في-شبه-جزيرة-القرم-1081643077.html
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية في شبه جزيرة القرم
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية في شبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية أفشلت محاولة إنزال قوات أوكرانية، في كيب تارخانكوت في شبه جزيرة القرم. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T06:45+0000
2023-10-04T06:45+0000
2023-10-04T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
روسيا
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وأكدّت الوزارة أن "القوات الأوكرانية حاولت من خلال الإنزال تنفيذ هجوم إرهابي على شبه جزيرة القرم، ليلة 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".وتابعت الوزارة، بالقول: "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، أفشلت القوات الجوية الروسية محاولة التسلل إلى أراضي شبه جزيرة القرم من قبل مجموعة برمائية من القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه كيب تارخانكوت على متن قارب عسكري عالي السرعة وثلاث زلاجات نفاثة".ودمرت الطائرات الروسية، في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، ثلاثة قوارب أوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود.وفي الرابع من سبتمبر الماضي، دمر الطيران البحري الروسي، أربعة زوارق تابعة لقوة "ويلارد" البحرية الأوكرانية، كانت متجهة نحو كيب تارخانكوت، حيث حاولت مفرزة أوكرانية أخرى الإنزال في شبه جزيرة القرم، في 30 أغسطس/ آب الماضي، حيث قضى الجيش الروسي أيضا على أربعة قوارب وحيّد 50 جنديا.
https://sputnikarabic.ae/20231004/مسيرة-روسية-توثق-أسر-جنود-أوكرانيين-بعد-تدمير-مقارهم-وعتادهم-فيديو-1081642428.html
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رصد عسكري, العالم, روسيا
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية في شبه جزيرة القرم
06:45 GMT 04.10.2023 (تم التحديث: 06:46 GMT 04.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية أفشلت محاولة إنزال قوات أوكرانية، في كيب تارخانكوت في شبه جزيرة القرم.
وأكدّت الوزارة أن "القوات الأوكرانية حاولت من خلال الإنزال تنفيذ هجوم إرهابي على شبه جزيرة القرم، ليلة 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".
وتابعت الوزارة، بالقول: "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، أفشلت القوات الجوية الروسية محاولة التسلل إلى أراضي شبه جزيرة القرم من قبل مجموعة برمائية من القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه كيب تارخانكوت على متن قارب عسكري عالي السرعة وثلاث زلاجات نفاثة".
ودمرت الطائرات الروسية، في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، ثلاثة قوارب أوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم
بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود.
وفي الرابع من سبتمبر الماضي، دمر الطيران البحري الروسي، أربعة زوارق تابعة لقوة "ويلارد" البحرية الأوكرانية، كانت متجهة نحو كيب تارخانكوت، حيث حاولت مفرزة أوكرانية أخرى الإنزال في شبه جزيرة القرم، في 30 أغسطس/ آب الماضي، حيث قضى الجيش الروسي أيضا على أربعة قوارب وحيّد 50 جنديا.