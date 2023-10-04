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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-في-شبه-جزيرة-القرم-1081643077.html
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية في شبه جزيرة القرم
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية في شبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية أفشلت محاولة إنزال قوات أوكرانية، في كيب تارخانكوت في شبه جزيرة القرم. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T06:45+0000
2023-10-04T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
روسيا
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وأكدّت الوزارة أن "القوات الأوكرانية حاولت من خلال الإنزال تنفيذ هجوم إرهابي على شبه جزيرة القرم، ليلة 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".وتابعت الوزارة، بالقول: "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، أفشلت القوات الجوية الروسية محاولة التسلل إلى أراضي شبه جزيرة القرم من قبل مجموعة برمائية من القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه كيب تارخانكوت على متن قارب عسكري عالي السرعة وثلاث زلاجات نفاثة".ودمرت الطائرات الروسية، في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، ثلاثة قوارب أوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود.وفي الرابع من سبتمبر الماضي، دمر الطيران البحري الروسي، أربعة زوارق تابعة لقوة "ويلارد" البحرية الأوكرانية، كانت متجهة نحو كيب تارخانكوت، حيث حاولت مفرزة أوكرانية أخرى الإنزال في شبه جزيرة القرم، في 30 أغسطس/ آب الماضي، حيث قضى الجيش الروسي أيضا على أربعة قوارب وحيّد 50 جنديا.
https://sputnikarabic.ae/20231004/مسيرة-روسية-توثق-أسر-جنود-أوكرانيين-بعد-تدمير-مقارهم-وعتادهم-فيديو-1081642428.html
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رصد عسكري, العالم, روسيا
رصد عسكري, العالم, روسيا

القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية في شبه جزيرة القرم

06:45 GMT 04.10.2023 (تم التحديث: 06:46 GMT 04.10.2023)
© Sputnik . Michael Patlis / الانتقال إلى بنك الصورمناورات جنود أسطول البحر الأسود في ميدان عسكري "أوبوك" بالقرب من فيوديسيا في ساحل القرم، التدريب على إنزال المظليين
مناورات جنود أسطول البحر الأسود في ميدان عسكري أوبوك بالقرب من فيوديسيا في ساحل القرم، التدريب على إنزال المظليين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik . Michael Patlis
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية أفشلت محاولة إنزال قوات أوكرانية، في كيب تارخانكوت في شبه جزيرة القرم.
وأكدّت الوزارة أن "القوات الأوكرانية حاولت من خلال الإنزال تنفيذ هجوم إرهابي على شبه جزيرة القرم، ليلة 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".
وتابعت الوزارة، بالقول: "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، أفشلت القوات الجوية الروسية محاولة التسلل إلى أراضي شبه جزيرة القرم من قبل مجموعة برمائية من القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه كيب تارخانكوت على متن قارب عسكري عالي السرعة وثلاث زلاجات نفاثة".
ودمرت الطائرات الروسية، في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، ثلاثة قوارب أوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود.
قذيفة روسية تدمر عربة برادلي أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية توثق أسر جنود أوكرانيين بعد تدمير مقارهم وعتادهم... فيديو
05:08 GMT
وفي الرابع من سبتمبر الماضي، دمر الطيران البحري الروسي، أربعة زوارق تابعة لقوة "ويلارد" البحرية الأوكرانية، كانت متجهة نحو كيب تارخانكوت، حيث حاولت مفرزة أوكرانية أخرى الإنزال في شبه جزيرة القرم، في 30 أغسطس/ آب الماضي، حيث قضى الجيش الروسي أيضا على أربعة قوارب وحيّد 50 جنديا.
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