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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/المحارب-السماوي-مسيرات-تلقي-منشورات-دعائية-على-مواقع-الجيش-الأوكراني-1081645846.html
"المحارب السماوي"... مسيرات تلقي منشورات دعائية على مواقع الجيش الأوكراني
"المحارب السماوي"... مسيرات تلقي منشورات دعائية على مواقع الجيش الأوكراني
تشاهدون بعدسة "سبوتنيك"، مجموعة صور لتدريب القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين"... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
صور
روسيا
سلاح روسيا
الجيش الروسي
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фото, صور, روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي
фото, صور, روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي

"المحارب السماوي"... مسيرات تلقي منشورات دعائية على مواقع الجيش الأوكراني

10:01 GMT 04.10.2023 (تم التحديث: 10:03 GMT 04.10.2023)
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تشاهدون بعدسة "سبوتنيك"، مجموعة صور لتدريب القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (بالروسية: المحارب السماوي)، المُعد لتدريب مشغلي الطائرات دون طيار والطائرات الاعتراضية.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بإسقاط المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

عسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بإسقاط المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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عسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بإسقاط المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة مسيرة روسية خلال قيامها بإسقاط المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

طائرة مسيرة روسية خلال قيامها بإسقاط المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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طائرة مسيرة روسية خلال قيامها بإسقاط المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عسكري روسي يقوم بتجميع طائرة مسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.

عسكري روسي يقوم بتجميع طائرة مسيرة من طراز &quot;FPV&quot; في مركز التدريب الميداني &quot;نيبيسني فوين&quot; (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عسكري روسي يقوم بتجميع طائرة مسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.

تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز &quot;FPV&quot; في مركز التدريب الميداني &quot;نيبيسني فوين&quot; (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

تصنيع مكونات وذخائر الطائرات المسيرة من طراز "FPV" باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.

تصنيع مكونات وذخائر الطائرات المسيرة من طراز &quot;FPV&quot; باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في مركز التدريب الميداني &quot;نيبيسني فوين&quot; (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تصنيع مكونات وذخائر الطائرات المسيرة من طراز "FPV" باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

تصنيع مكونات وذخائر الطائرات المسيرة من طراز "FPV" باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.

تصنيع مكونات وذخائر الطائرات المسيرة من طراز &quot;FPV&quot; باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في مركز التدريب الميداني &quot;نيبيسني فوين&quot; (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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الانتقال إلى بنك الصور

تصنيع مكونات وذخائر الطائرات المسيرة من طراز "FPV" باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

إسقاط منشورات دعائية تدعو عناصر القوات المسلحة الأوكرانية إلى إلقاء أسلحتهم، والتي يتم إسقاطها بواسطة الطائرات المسيرة من طراز "FPV"، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

إسقاط منشورات دعائية تدعو عناصر القوات المسلحة الأوكرانية إلى إلقاء أسلحتهم، والتي يتم إسقاطها بواسطة الطائرات المسيرة من طراز &quot;FPV&quot;، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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إسقاط منشورات دعائية تدعو عناصر القوات المسلحة الأوكرانية إلى إلقاء أسلحتهم، والتي يتم إسقاطها بواسطة الطائرات المسيرة من طراز "FPV"، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.

تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز &quot;FPV&quot; في مركز التدريب الميداني &quot;نيبيسني فوين&quot; (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.

تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز &quot;FPV&quot; في مركز التدريب الميداني &quot;نيبيسني فوين&quot; (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.

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