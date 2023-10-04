"المحارب السماوي"... مسيرات تلقي منشورات دعائية على مواقع الجيش الأوكراني
عسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بإسقاط المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
عسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بإسقاط المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
طائرة مسيرة روسية خلال قيامها بإسقاط المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
طائرة مسيرة روسية خلال قيامها بإسقاط المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
عسكري روسي يقوم بتجميع طائرة مسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.
عسكري روسي يقوم بتجميع طائرة مسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.
تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.
تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.
تصنيع مكونات وذخائر الطائرات المسيرة من طراز "FPV" باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.
تصنيع مكونات وذخائر الطائرات المسيرة من طراز "FPV" باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.
تصنيع مكونات وذخائر الطائرات المسيرة من طراز "FPV" باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.
تصنيع مكونات وذخائر الطائرات المسيرة من طراز "FPV" باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.
إسقاط منشورات دعائية تدعو عناصر القوات المسلحة الأوكرانية إلى إلقاء أسلحتهم، والتي يتم إسقاطها بواسطة الطائرات المسيرة من طراز "FPV"، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
إسقاط منشورات دعائية تدعو عناصر القوات المسلحة الأوكرانية إلى إلقاء أسلحتهم، والتي يتم إسقاطها بواسطة الطائرات المسيرة من طراز "FPV"، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.
تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.
تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.
تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي)، في المنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية.