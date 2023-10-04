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https://sputnikarabic.ae/20231004/بوتين-يؤكد-على-حتمية-التعددية-القطبية-1081657950.html
بوتين يؤكد "حتمية" التعددية القطبية
بوتين يؤكد "حتمية" التعددية القطبية
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن "المواقف التي يتم فيها الاستيلاء على أصول الآخرين (المالية) تحدث في العالم الحديث، ومن الواضح أن أولئك... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T13:48+0000
2023-10-04T14:12+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
العالم
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وقال بوتين في الجلسة العامة للأولمبياد الدولي للأمن المالي خلال كلمته عن مشروع مشترك لعدد من البنوك المركزية في آسيا والشرق الأوسط، يتيح لها إصدار وتبادل العملات الرقمية.وأوضح بوتين: "أي أنه لا يوجد أي طرف ثالث لديه أي فرصة لإساءة الاستخدام أو التدخل في المدفوعات بما في ذلك، على سبيل المثال، حظر المعاملة، أو الاستيلاء على الحسابات، أو الاستيلاء على أموال أو أصول الآخرين، وهذا، للأسف، هو الحال في العالم الحديث".وبيّن بوتين أن إنشاء عالم متعدد الأقطاب - أكثر صدقا وعدلا بالنسبة لأغلبية الناس - أمر لا مفر منه وضروري تاريخيا.وختم: "وهذا ينطبق تماما على إنشاء أسس اقتصادية قوية لمثل هذا النظام العالمي".
https://sputnikarabic.ae/20230929/بوتين-يكرم-أبطال-معركة-أوروجيينويه-الأسطورية-فيديو-1081514456.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, العالم
فلاديمير بوتين, روسيا, العالم

بوتين يؤكد "حتمية" التعددية القطبية

13:48 GMT 04.10.2023 (تم التحديث: 14:12 GMT 04.10.2023)
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik . Alexei Danichev
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن "المواقف التي يتم فيها الاستيلاء على أصول الآخرين (المالية) تحدث في العالم الحديث، ومن الواضح أن أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال ليسوا أذكياء للغاية".
وقال بوتين في الجلسة العامة للأولمبياد الدولي للأمن المالي خلال كلمته عن مشروع مشترك لعدد من البنوك المركزية في آسيا والشرق الأوسط، يتيح لها إصدار وتبادل العملات الرقمية.
وأوضح بوتين: "أي أنه لا يوجد أي طرف ثالث لديه أي فرصة لإساءة الاستخدام أو التدخل في المدفوعات بما في ذلك، على سبيل المثال، حظر المعاملة، أو الاستيلاء على الحسابات، أو الاستيلاء على أموال أو أصول الآخرين، وهذا، للأسف، هو الحال في العالم الحديث".
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وبيّن بوتين أن إنشاء عالم متعدد الأقطاب - أكثر صدقا وعدلا بالنسبة لأغلبية الناس - أمر لا مفر منه وضروري تاريخيا.

إن عملية بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب - أكثر ديمقراطية وأكثر صدقا وعدالة لغالبية البشرية هي ببساطة أمر لا مفر منه وضروري تاريخيا.

وختم: "وهذا ينطبق تماما على إنشاء أسس اقتصادية قوية لمثل هذا النظام العالمي".
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