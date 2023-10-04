https://sputnikarabic.ae/20231004/حاكم-مقاطعة-بريانسك-الروسية-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-المقاطعة-دون-أضرار-أو-إصابات-1081641648.html
حاكم مقاطعة بريانسك الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة دون أضرار أو إصابات
حاكم مقاطعة بريانسك الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة دون أضرار أو إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T03:40+0000
2023-10-04T03:40+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز عبر قناته على تطبيق "تيلغرام": "حاولت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة، دون وقوع إصابات أو أضرار".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231002/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-بمقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار--1081608757.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
حاكم مقاطعة بريانسك الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة دون أضرار أو إصابات
03:40 GMT 04.10.2023 (تم التحديث: 04:09 GMT 04.10.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوغوماز عبر قناته على تطبيق "تيلغرام": "حاولت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة، دون وقوع إصابات أو أضرار".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
في عدد من مقاطعات روسيا.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.