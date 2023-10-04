https://sputnikarabic.ae/20231004/حقوقي-سوداني-يؤكد-لـسبوتنيك-ضرورة-توحيد-مبادرات-وقف-الحرب-للوصول-إلى-توافق-وطني-1081663193.html
حقوقي سوداني يؤكد لـ"سبوتنيك" ضرورة توحيد "مبادرات" وقف الحرب للوصول إلى توافق وطني
حقوقي سوداني يؤكد لـ"سبوتنيك" ضرورة توحيد "مبادرات" وقف الحرب للوصول إلى توافق وطني
أكد أحمد المفتي، الحقوقي السوداني مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، أن تعدد وكثرة المبادرات السياسية التي تدعو لوقف الحرب سيُدخل البلاد في نفس الدوامة... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T16:34+0000
2023-10-04T16:34+0000
2023-10-04T16:34+0000
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن عددا من المبادرات التي تم تقديمها، منها مبادرات جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل مبادرة الجبهة الوطنية السودانية التي طرحها المركز الأفريقي للحوكمة.دعم التحول الديمقراطيوأوضح أنها لا تختلف كثيرا عن مبادرته قبل منتصف أبريل الماضي، وأيضا مبادرة "الآلية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي ووقف الحرب"، برئاسة عائشة موسى، عضو مجلس السيادة سابقا.ولفت مدير مركز الخرطوم، إلى المبادرة التي تقدمت بها الجبهة المدنية التي أسستها قوى الحرية والتغيير لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية، والتي اجتمعت مجموعتها التنسيقية أخيرا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بجانب عدد آخر من المبادرات تقدمت بها أحزاب سياسية ونخب سودانية.ويشدد المفتي على ضرورة جلوس أصحاب المبادرات لتوحيدها في مبادرة واحدة، لأن عمل كل مبادرة منفردة لن تتمكن من تحقيق التوافق الوطني الذي لا يستقر أي حكم بدونه.تكوين حكومة طوارئوتسلم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، خارطة طريق من قبل "الآلية الوطنية لدعم التحول المدني والديمقراطي" بالسودان، تضمنت وقف الحرب وتكوين حكومة طوارئ، وإعادة العمران وفتح ممرات لدخول المساعدات الإنسانية.وأفاد مجلس السيادة، في بيان، أمس الثلاثاء، بأن "البرهان، اجتمع اليوم مع وفد الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب، برئاسة الأستاذة عائشة موسى، عضو مجلس السيادة السابق، وقد تطرق اللقاء لرؤية الآلية حول استعادة المسار السلمي المدني الديمقراطي".خارطة طريقوكشف مقرر الآلية الوطنية، حسب البيان، عادل المفتي، أنه "تم تسليم خارطة الطريق التي أعدتها الآلية لرئيس مجلس السيادة".وأوضح أن "الخارطة تتضمن وقف الحرب وتشكيل حكومة طوارئ تضطلع بمهام تنفيذ الالتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية والعمران وإغاثة السودانيين المتضررين من الحرب وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات لولايات الخرطوم ودارفور".وأضاف المفتي أنه تم استعراض "جهود الآلية لخلق توافق وطني يؤدي إلى وقف الحرب وتشكيل سلطة انتقالية مؤقتة".إعادة الإعماروتوقع أن تحمل مخرجات اللقاء مع البرهان "بشريات جيدة للشعب السوداني"، مشددا على أن "وقف الحرب وإعادة إعمار ما دمرته الحرب يأتي على سلم أولويات عمل الآلية".وأشار المفتي إلى أن "لقاء البرهان ستعقبه، لقاءات مع الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية ولجان المقاومة للاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ أو قيام جبهة مدنية وطنية تسهم في وقف الحرب وتقود لتنظيم حوار سوداني سوداني بين كل القوى السياسية دون إقصاء".المطالبة بوقف إطلاق النارومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلَفت أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.وقد فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية في إنهاء العنف.
https://sputnikarabic.ae/20231003/البرهان-يتسلم-خارطة-طريق-لحل-الأزمة-السودانية-1081633280.html
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https://sputnikarabic.ae/20230925/قوات-الدعم-السريع-تعلن-إسقاط-طائرة-حربية-ميغ-تابعة-للجيش-السوداني-في-الخرطوم-1081386465.html
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الأخبار, حصري, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
الأخبار, حصري, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
حقوقي سوداني يؤكد لـ"سبوتنيك" ضرورة توحيد "مبادرات" وقف الحرب للوصول إلى توافق وطني
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أكد أحمد المفتي، الحقوقي السوداني مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، أن تعدد وكثرة المبادرات السياسية التي تدعو لوقف الحرب سيُدخل البلاد في نفس الدوامة التي سبقت اندلاع الحرب في 15 أبريل/ نيسان الماضي.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك
"، اليوم الأربعاء، إن عددا من المبادرات التي تم تقديمها، منها مبادرات جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل مبادرة الجبهة الوطنية السودانية التي طرحها المركز الأفريقي للحوكمة.
وأوضح أنها لا تختلف كثيرا عن مبادرته قبل منتصف أبريل الماضي، وأيضا مبادرة "الآلية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي ووقف الحرب"، برئاسة عائشة موسى، عضو مجلس السيادة سابقا.
ولفت مدير مركز الخرطوم، إلى المبادرة التي تقدمت بها الجبهة المدنية التي أسستها قوى الحرية والتغيير لإيقاف الحرب
واستعادة الديمقراطية، والتي اجتمعت مجموعتها التنسيقية أخيرا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بجانب عدد آخر من المبادرات تقدمت بها أحزاب سياسية ونخب سودانية.
ويشدد المفتي على ضرورة جلوس أصحاب المبادرات لتوحيدها في مبادرة واحدة، لأن عمل كل مبادرة منفردة لن تتمكن من تحقيق التوافق الوطني الذي لا يستقر أي حكم بدونه.
وتسلم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان
، خارطة طريق من قبل "الآلية الوطنية لدعم التحول المدني والديمقراطي" بالسودان، تضمنت وقف الحرب وتكوين حكومة طوارئ، وإعادة العمران وفتح ممرات لدخول المساعدات الإنسانية.
وأفاد مجلس السيادة، في بيان، أمس الثلاثاء، بأن "البرهان، اجتمع اليوم مع وفد الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب، برئاسة الأستاذة عائشة موسى، عضو مجلس السيادة السابق، وقد تطرق اللقاء لرؤية الآلية حول استعادة المسار السلمي المدني الديمقراطي".
وكشف مقرر الآلية الوطنية، حسب البيان، عادل المفتي، أنه "تم تسليم خارطة الطريق
التي أعدتها الآلية لرئيس مجلس السيادة".
وأوضح أن "الخارطة تتضمن وقف الحرب وتشكيل حكومة طوارئ تضطلع بمهام تنفيذ الالتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية والعمران وإغاثة السودانيين المتضررين من الحرب وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات لولايات الخرطوم ودارفور".
وأضاف المفتي أنه تم استعراض "جهود الآلية لخلق توافق وطني يؤدي إلى وقف الحرب وتشكيل سلطة انتقالية مؤقتة".
وتوقع أن تحمل مخرجات اللقاء مع البرهان "بشريات جيدة للشعب السوداني
"، مشددا على أن "وقف الحرب وإعادة إعمار ما دمرته الحرب يأتي على سلم أولويات عمل الآلية".
وأشار المفتي إلى أن "لقاء البرهان ستعقبه، لقاءات مع الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية ولجان المقاومة للاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ أو قيام جبهة مدنية وطنية تسهم في وقف الحرب وتقود لتنظيم حوار سوداني سوداني بين كل القوى السياسية دون إقصاء".
المطالبة بوقف إطلاق النار
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلَفت أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.
وقد فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية
وأمريكية في إنهاء العنف.