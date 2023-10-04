https://sputnikarabic.ae/20231004/خبير-إزالة-مكارثي-من-الكونغرس-أكبر-مثال-على-الانقسام-الأمريكي-الكبير--1081660471.html

خبير: إزالة مكارثي من الكونغرس أكبر مثال على الانقسام الأمريكي الكبير

خبير: إزالة مكارثي من الكونغرس أكبر مثال على الانقسام الأمريكي الكبير

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T14:18+0000

2023-10-04T14:18+0000

2023-10-04T14:18+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: إزالة ماكارثي من الكونغرس أكبر مثال على الانقسام الأمريكي الكبير خبير: إزالة ماكارثي من الكونغرس أكبر مثال على الانقسام الأمريكي الكبير

لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، مجلس النواب يعزل رئيسه كيفن مكارثي. ويقول الصحفي السوري الأمريكي ستيفن صهيوني، المختص بالشأن الأمريكي، في حديث لبرنامجنا:لقاء حصري أجريته وكالة "سبوتنيك" مع وزير المالية الجزائري الأسبق، ورئيس مؤسسة "لوك مونتانييه" بجنيف، علي بنواري. وتحدّث حول قدرة الجزائر في الانضمام لحلف "البريكس" في السنوات المقبلة وفرصها في تنويع اقتصاداتها، وقال لنا:تواصل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان. ويقول نائب قوى التغيير في البرلمان اللبناني، ملحم خلف، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:بدوره يقول الخبير في الشأن اللبناني توفيق شومان، في حديث لبرنامجنا، بهذا الصدد:النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور يأمر باستدعاء وزيرة الخارجية السابقة لحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش إلى المحكمة. حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن الليبي، إدريس حميد لبرنامج "بلا قيود":روسيا مستعدة للمشاركة في تنفيذ مشروع "مسار التنمية" الذي قدمته بغداد في وقت سابق، وهو نظام النقل والخدمات اللوجستية، وربط المناطق الجنوبية الغنية بالنفط بساحل تركيا. ويقول الخبير في الشأن العراق محمد الفيصل بهذا الصدد:قصة نجاح أول امرأة في تونس والعالم العربي تعلم الرجال قيادة الشاحنات الثقيلة. تقول نادية بوفارس أول تونسية وعربية تمارس هذه المهنة، لـ "سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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