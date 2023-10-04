https://sputnikarabic.ae/20231004/خبير-إزالة-مكارثي-من-الكونغرس-أكبر-مثال-على-الانقسام-الأمريكي-الكبير--1081660471.html
خبير: إزالة مكارثي من الكونغرس أكبر مثال على الانقسام الأمريكي الكبير
خبير: إزالة مكارثي من الكونغرس أكبر مثال على الانقسام الأمريكي الكبير
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T14:18+0000
2023-10-04T14:18+0000
2023-10-04T14:18+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081660278_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_052dbeaac624c86d4df60f5d6ec97450.png
خبير: إزالة ماكارثي من الكونغرس أكبر مثال على الانقسام الأمريكي الكبير
خبير: إزالة ماكارثي من الكونغرس أكبر مثال على الانقسام الأمريكي الكبير
لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، مجلس النواب يعزل رئيسه كيفن مكارثي. ويقول الصحفي السوري الأمريكي ستيفن صهيوني، المختص بالشأن الأمريكي، في حديث لبرنامجنا:لقاء حصري أجريته وكالة "سبوتنيك" مع وزير المالية الجزائري الأسبق، ورئيس مؤسسة "لوك مونتانييه" بجنيف، علي بنواري. وتحدّث حول قدرة الجزائر في الانضمام لحلف "البريكس" في السنوات المقبلة وفرصها في تنويع اقتصاداتها، وقال لنا:تواصل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان. ويقول نائب قوى التغيير في البرلمان اللبناني، ملحم خلف، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:بدوره يقول الخبير في الشأن اللبناني توفيق شومان، في حديث لبرنامجنا، بهذا الصدد:النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور يأمر باستدعاء وزيرة الخارجية السابقة لحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش إلى المحكمة. حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن الليبي، إدريس حميد لبرنامج "بلا قيود":روسيا مستعدة للمشاركة في تنفيذ مشروع "مسار التنمية" الذي قدمته بغداد في وقت سابق، وهو نظام النقل والخدمات اللوجستية، وربط المناطق الجنوبية الغنية بالنفط بساحل تركيا. ويقول الخبير في الشأن العراق محمد الفيصل بهذا الصدد:قصة نجاح أول امرأة في تونس والعالم العربي تعلم الرجال قيادة الشاحنات الثقيلة. تقول نادية بوفارس أول تونسية وعربية تمارس هذه المهنة، لـ "سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081660278_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_f2b08714ca4d280f281f1ac32bd51dd4.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: إزالة مكارثي من الكونغرس أكبر مثال على الانقسام الأمريكي الكبير
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، مجلس النواب يعزل رئيسه كيفن مكارثي. ويقول الصحفي السوري الأمريكي ستيفن صهيوني، المختص بالشأن الأمريكي، في حديث لبرنامجنا:
"إزالة كيفن مكارثي من الكونغرس ستؤثر بشكل كبير على عمل الكونغرس، وهذا أكبر مثال على أنّ الولايات المتحدة الأمريكية اليوم منقسمة بشكل كبير، والجمهوريون يبحثون داخل الحزب الجمهوري على أحد صقور الحزب الجمهوري لخلافة كيفن مكارثي، ومن المرجّح أن يكون جيم جيرد هو المرشّح الأكثر تعصباً جمهورياَ ضد الديمقراطيين، وهو ضد أي دعم يُقَدّم لأوكرانيا. هذه هي نقطة الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث أن الجمهوريون اتهموا كيفن مكارثي بأنه متساهل مع الديمقراطيين ولهذا السبب تمّت إزالته".
لقاء حصري أجريته وكالة "سبوتنيك" مع وزير المالية الجزائري الأسبق، ورئيس مؤسسة "لوك مونتانييه" بجنيف، علي بنواري. وتحدّث حول قدرة الجزائر في الانضمام لحلف "البريكس" في السنوات المقبلة وفرصها في تنويع اقتصاداتها، وقال لنا:
"إنّه من المؤكد أن الجزائر ستنضم للـ "بريكس" في المرة المقبلة، ولقد كان هناك احتمال أن عدد أعضاء الجدد لا يتجاوز خمسة أو ست دول، والإشكال الذي طرح هو من هي هذه الدول، فمثلا السعودية والإمارات وإيران هي دول "أوبك +" وهذا يقوّي التكتل، والبرازيل هي أمريكا اللاتينية وكذلك مصر لا نقاش في ذلك، وأثيوبيا كدولة أيضا في الشق السفلي لأفريقيا وكان هناك دعما كبيرا من جنوب أفريقيا".
تواصل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان. ويقول نائب قوى التغيير في البرلمان اللبناني، ملحم خلف، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"لا يمكن للسلطة أن تكون مقطوعة الأوصال، ولا يمكن اليوم لما يعانية الشعب اللبناني، أن يترك من دون حكومة فاعلة، لتعالج أموره، ولتمكين معالجة هذه الأزمات المتتالية على اللبنانيين، يجب انتظام الحياة العامة، والمدخل لهذا الانتظام هو انتخاب رئيس للجمهورية من قبل نواب البرلمان الـ128 على وجه السرعة، وليتبعه تكليف رئيس حكومة، وبالتالي تنتظم الحياة العامة".
بدوره يقول الخبير في الشأن اللبناني توفيق شومان، في حديث لبرنامجنا، بهذا الصدد:
"لحل هذه الأزمة مطلوب حوار لبناني داخلي، حتى لو تم انتخاب رئيس جمهورية الآن وحتى لو تم التوافق على شخصية سياسية لا تنتمي إلى أحدٍ من الفريقين، لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يحكم إلا ضمن قواعد وطنية محددة وضمن برنامج وطني محدد مسبقاً. واللبنانيون بحاجة لحوار قبل وبعد الانتخابات، أما تأجيل الحوار سيجلب للبلاد المزيد من الانهيارات، للأسف الآن في لبنان السياسة غائبة والنكد وحده موجود".
النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور يأمر باستدعاء وزيرة الخارجية السابقة لحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش إلى المحكمة. حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن الليبي، إدريس حميد لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ موضوع نجلاء المنقوش هو موضوع دولة وفي طور التحقيقن وقد تم إحالتها للتحقيق، ونحن بانتظار النتائج التي ستصدر عن النائب العام، وموضوع التطبيع مع إسرائيل هدف من أهداف "الربيع العربي" وخطة لإدخال هذا الجسم في الجامعة العربية، وليبيا في ظل عدم الاستقرار لا تستطيع أن تنتج أي إرادة حقيقية، والحكومة منشغلة بالإشكاليات".
روسيا مستعدة للمشاركة في تنفيذ مشروع "مسار التنمية" الذي قدمته بغداد في وقت سابق، وهو نظام النقل والخدمات اللوجستية، وربط المناطق الجنوبية الغنية بالنفط بساحل تركيا. ويقول الخبير في الشأن العراق محمد الفيصل بهذا الصدد:
"لا شك أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعراق هي علاقات تاريخية قديمة، تعود إلى أيام الاتحاد السوفياتي السابق، ومشاركة روسيا في مشروع "مسار التنمية" مهمة جدا وتساهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين".
قصة نجاح أول امرأة في تونس والعالم العربي تعلم الرجال قيادة الشاحنات الثقيلة. تقول نادية بوفارس أول تونسية وعربية تمارس هذه المهنة، لـ "سبوتنيك":
"يسعدني أن أكون ضوءا ينير طريق هؤلاء الفتيات، وأحرص دائما على مدّهن بالمعلومة وحتى إتاحة الفرصة لهن لخوض غمار التجربة وإبعاد الخوف".
التفاصيل في الملف الصوتي...