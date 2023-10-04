https://sputnikarabic.ae/20231004/دراسة-معظم-البولنديين-يعارضون-مساعدة-بلادهم-لأوكرانيا-1081643414.html
دراسة: معظم البولنديين يعارضون مساعدة بلادهم لأوكرانيا
دراسة: معظم البولنديين يعارضون مساعدة بلادهم لأوكرانيا
أظهرت دراسة اجتماعية أن غالبية البولنديين يعتقدون أنه لا ينبغي عليهم الاستمرار في تقديم المساعدة المالية للاجئين الأوكرانيين، الذين يعيشون في بولندا. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T06:34+0000
2023-10-04T06:34+0000
2023-10-04T06:34+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا للدراسة الاجتماعية التي أجراها مختبر "بولستير" المحلي، اليوم الأربعاء، أن "غالبية البولنديين يعتقدون أنه لا ينبغي للبلاد أن تستمر في تقديم المساعدة المالية للمواطنين الأوكرانيين، الذين يعيشون في بولندا".وأضافت الدراسة: "على سبيل المثال، كان الرفض لحالات كتزويد الأوكرانيين بـ500 زلوتي (110 دولارات أميركية)، وهو نفس المبلغ الذي يُدفع شهريًا في بولندا عن كل طفل، وفوائد أخرى".وسألت الدراسة المشاركين عما إذا كان الأمر يستحق الاستمرار في تقديم المساعدة المالية.وعلّق عالم السياسة البروفيسور كازيميرز كيك، على النتائج، بالقول: "إن البولنديين يساعدون الأوكرانيين، لكنهم يؤيدون أكثر فأكثر المساعدة بطريقة لا تضر أنفسهم، إنهم يتعاطفون مع اللاجئين كثيرًا، لكن اتضح أنهم لا يستطيعون أن يغضوا الطرف عن مصالحنا الخاصة".وأجريت الدراسة، في الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر/ أيلول 2023، باستخدام طريقة المقابلة بمساعدة الكمبيوتر والمقابلة الهاتفية، وشارك فيها 1015 مواطنًا بولنديًا بالغًا.
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بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم
بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم
دراسة: معظم البولنديين يعارضون مساعدة بلادهم لأوكرانيا
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أظهرت دراسة اجتماعية أن غالبية البولنديين يعتقدون أنه لا ينبغي عليهم الاستمرار في تقديم المساعدة المالية للاجئين الأوكرانيين، الذين يعيشون في بولندا.
ووفقًا للدراسة الاجتماعية التي أجراها مختبر "بولستير" المحلي، اليوم الأربعاء، أن "غالبية البولنديين يعتقدون أنه لا ينبغي للبلاد أن تستمر في تقديم المساعدة المالية للمواطنين الأوكرانيين، الذين يعيشون في بولندا".
وأضافت الدراسة: "على سبيل المثال، كان الرفض لحالات كتزويد الأوكرانيين بـ500 زلوتي (110 دولارات أميركية)، وهو نفس المبلغ الذي يُدفع شهريًا في بولندا عن كل طفل، وفوائد أخرى".
وسألت الدراسة المشاركين عما إذا كان الأمر يستحق الاستمرار في تقديم المساعدة المالية.
إذ أجاب 36% من المستطلعين بـ"لا بالتأكيد"، و24% أجابوا "ربما لا"، و18% أجابوا "ربما نعم"، و8% أجابوا "نعم بالتأكيد"، و14% قالوا إنهم لا يعرفون.
وعلّق عالم السياسة البروفيسور كازيميرز كيك، على النتائج، بالقول: "إن البولنديين يساعدون الأوكرانيين، لكنهم يؤيدون أكثر فأكثر المساعدة بطريقة لا تضر أنفسهم، إنهم يتعاطفون مع اللاجئين كثيرًا، لكن اتضح أنهم لا يستطيعون أن يغضوا الطرف عن مصالحنا الخاصة".
ولوحظ أن البولنديين يعترفون بأن التغيير في موقفهم تجاه الأوكرانيين تأثر بتصريحات ممثلي الحكومة البولندية بشأن استيراد الحبوب الأوكرانية.
وأجريت الدراسة، في الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر/ أيلول 2023، باستخدام طريقة المقابلة بمساعدة الكمبيوتر والمقابلة الهاتفية، وشارك فيها 1015 مواطنًا بولنديًا
بالغًا.