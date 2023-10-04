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https://sputnikarabic.ae/20231004/روسيا-تشعر-بالقلق-إزاء-تنفيذ-خطط-الولايات-المتحدة-لنشر-الأسلحة-1081662810.html
روسيا تشعر بالقلق إزاء تنفيذ خطط الولايات المتحدة لنشر الأسلحة
روسيا تشعر بالقلق إزاء تنفيذ خطط الولايات المتحدة لنشر الأسلحة
أعلن نائب رئيس الوفد الروسي، كونستانتين فورونتسوف، خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن روسيا تشعر بالقلق من التصعيد المحتمل بسبب تنفيذ... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T16:17+0000
2023-10-04T16:17+0000
روسيا
العالم
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وقال: "يواصل الغرب رفع المخاطر، ويوازن بشكل خطير على شفا صراع مسلح مباشر بين القوى النووية. والتصعيد المحتمل نتيجة لتنفيذ الولايات المتحدة لخطط نشر الأسلحة التي كانت محظورة في السابق بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي نددت بها واشنطن، أمر بالغ الأهمية ومثير للقلق".كما أضاف أنه لا يمكن استبعاد التطورات السلبية حول معاهدة "ستارت-3"، التي تم تعليقها بسبب السياسات التدميرية للولايات المتحدة.وأشار إلى أنه "من الواضح أن واشنطن قادرة على القيام بخطوات أخرى مزعزعة للاستقرار تحت شعارات السعي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا وضمان ما يسمى بالردع النووي المزدوج لروسيا والصين".
https://sputnikarabic.ae/20230816/واشنطن-تقيم-قدرتها-على-مواجهة-التحديات-بعد-انتهاء-موعد-نيو-ستارت-في-2026--1080149352.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تشعر بالقلق إزاء تنفيذ خطط الولايات المتحدة لنشر الأسلحة

16:17 GMT 04.10.2023
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلن نائب رئيس الوفد الروسي، كونستانتين فورونتسوف، خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن روسيا تشعر بالقلق من التصعيد المحتمل بسبب تنفيذ الخطط الأمريكية لنشر الأسلحة المحظورة بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.
وقال: "يواصل الغرب رفع المخاطر، ويوازن بشكل خطير على شفا صراع مسلح مباشر بين القوى النووية. والتصعيد المحتمل نتيجة لتنفيذ الولايات المتحدة لخطط نشر الأسلحة التي كانت محظورة في السابق بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي نددت بها واشنطن، أمر بالغ الأهمية ومثير للقلق".
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كما أضاف أنه لا يمكن استبعاد التطورات السلبية حول معاهدة "ستارت-3"، التي تم تعليقها بسبب السياسات التدميرية للولايات المتحدة.
وأشار إلى أنه "من الواضح أن واشنطن قادرة على القيام بخطوات أخرى مزعزعة للاستقرار تحت شعارات السعي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا وضمان ما يسمى بالردع النووي المزدوج لروسيا والصين".
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