https://sputnikarabic.ae/20231004/سرايا-القدس-تكشف-عن-أسلحة-ومسيرات-جديدة-خلال-عرض-عسكري-في-قطاع-غزة-1081670491.html

"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة

"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة

كشفت "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، خلال عرض عسكري في مدينة غزة، عن مجموعة من الأسلحة الجديدة التي عملت على تطويرها محلياً... 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T19:13+0000

2023-10-04T19:13+0000

2023-10-04T19:47+0000

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وكانت "سرايا القدس" أقامت عرضاً عسكرياً مركزياً في مدينة غزة، بمناسبة الذكرى الـ 36 لانطلاقة حركة "الجهاد الإسلامي"، شاركت فيه معظم وحداتها القتالية، وكشف العرض الستار عن صواريخ جديدة تدخل إلى الخدمة للمرة الأولى بعد المواجهة الأخيرة التي خاضها الحركة في مايو/ أيار الماضي في غزة، عقب اغتيال مجموعة من قيادات مجلسها العسكري، حيث تعتبر هذه الصواريخ أكثر تطوراً فيما يتعلق بالمدى والقدرة التفجيرية.ومن الصواريخ التي أفصحت عنها "سريا القدس"، "صاروخ جعفر"، بالإضافة إلى أصناف أخرى من صواريخ "براق" و"بدر3" لم يتم الإشارة إلى مداها أو قدرتها التفجيرية، وتخلل العرض الكشف عن مجموعة من "راجمات الصواريخ"، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من المسيرات التي تمت صناعتها محلياً من قبل السرايا، والتي حملت اسم "سحاب"، وهي قادرة على تنفيذ مهام استطلاعية وهجومية، كما كشفت عن مسيّرة "هدهد" التي تقوم بمهام استطلاعية، وكذلك مسيّرة "صياد" الهجومية.وشارك المئات من كوادر "سرايا القدس" في العرض العسكري، حيث حملت الوحدات المشاركة في العرض أسماء كوادر وقيادات عسكرية وسياسية محسوبة على الحركة بالضفة الغربية وقطاع غزة وفي الخارج، وقال طارق سلمي المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي لوكالة "سبوتنيك": "نحن نؤكد في حركة الجهاد الإسلامي على الاستعداد التام للوحدات القتالية، واستهداف القادة أشعل فينا القوة والهمة، فالأعداء يخططون ويتآمرون، ونحن أيضاً نخطط وننفذ في كل الساحات، ولن تنجح مخططات العدو الصهيوني والمستهدفة لشعبنا ولشبابنا وحياتنا".وأضاف: "نؤكد على وحدة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بمختلف تشكيلاتها العسكرية، وما يحدث في القدس والضفة الغربية ليس بمعزل عن قطاع غزة، وسرايا القدس تؤكد انها سند ودرع للشعب الفلسطيني".وكانت "سرايا القدس" نفذت أمس مناورة من أحد مواقعها بالذخيرة الحيّة، بمشاركة قوات النخبة وعدد من الوحدات العسكرية الميدانية، وأشارت سرايا القدس، إلى أن المناورة العسكرية، تحاكي عمليات إغارة على عدة مواقع وتحصينات عسكرية اسرائيلية بكثافة نارية عالية، وتهدف "سرايا القدس" من العرض العسكري إلى إظهار قوتها واستعدادها، بعد استهداف إسرائيل عدداً من قادتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

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