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سلاح الجو الروسي يدمر مقاتلة "ميغ - 29" تابعة للقوات الأوكرانية
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مقاتلة-ميغ--29-أوكرانية--عاجل-1081652278.html
سلاح الجو الروسي يدمر مقاتلة "ميغ - 29" تابعة للقوات الأوكرانية
سلاح الجو الروسي يدمر مقاتلة "ميغ - 29" تابعة للقوات الأوكرانية
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات مقاتلة روسية أسقطت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، طائرة أوكرانية من طراز "ميغ - 29" في أجواء... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T11:15+0000
2023-10-04T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجو- الفضائية الروسية، طائرة من طراز "ميغ - 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في منطقة سولداتسكوي التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك".كما أغار الطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية على نقاط تجمع أفراد العدو والمعدات العسكرية التابعة له في 114 منطقة.كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين مضادين للسفن من طراز "نيبتون"، وقنبلة جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى سبعة صواريخ من راجمات "هيمارس" وغراد.وصرّحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، في 29 أيلول/ سبتمبر بأن المقاتلات الروسية دمرت مقاتلتين من طراز "ميغ 29" من القوات الجوية الأوكرانية في مطار دولغينتسيفو في منطقة دنيبروبتروفسك.وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن القوات الجوية الروسية دمرت مقاتلتين من طراز ميغ 29، تم نقلهما إلى بولندا وأوكرانيا في مطار كولباكينو (منطقة ميكولايف).
https://sputnikarabic.ae/20231004/ضربات-روسية-دقيقة-تشعل-مخازن-الذخيرة-الأوكرانية-فيديو-1081650187.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

سلاح الجو الروسي يدمر مقاتلة "ميغ - 29" تابعة للقوات الأوكرانية

11:15 GMT 04.10.2023 (تم التحديث: 11:47 GMT 04.10.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية نفاثة SU-25
طائرة هجومية نفاثة SU-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات مقاتلة روسية أسقطت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، طائرة أوكرانية من طراز "ميغ - 29" في أجواء مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجو- الفضائية الروسية، طائرة من طراز "ميغ - 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في منطقة سولداتسكوي التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك".
كما أغار الطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية على نقاط تجمع أفراد العدو والمعدات العسكرية التابعة له في 114 منطقة.
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة كرينيشكي في مقاطعة نيكولاييف، تم تدمير محطة رادار "بي- 18" لكشف وتتبع الأهداف الجوية.
راجمة صواريخ سميرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربات روسية دقيقة تشعل مخازن الذخيرة الأوكرانية... فيديو
09:42 GMT
كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين مضادين للسفن من طراز "نيبتون"، وقنبلة جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى سبعة صواريخ من راجمات "هيمارس" وغراد.
كما أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسي 74 طائرة أوكرانية من دون طيارة في مناطق متفرقة.
وصرّحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، في 29 أيلول/ سبتمبر بأن المقاتلات الروسية دمرت مقاتلتين من طراز "ميغ 29" من القوات الجوية الأوكرانية في مطار دولغينتسيفو في منطقة دنيبروبتروفسك.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن القوات الجوية الروسية دمرت مقاتلتين من طراز ميغ 29، تم نقلهما إلى بولندا وأوكرانيا في مطار كولباكينو (منطقة ميكولايف).
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
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