https://sputnikarabic.ae/20231004/سو-25-روسية-تستهدف-مواقع-أوكرانية-محصنة-فيديو-1081661006.html
"سو-25" روسية تستهدف مواقع أوكرانية محصنة... فيديو
"سو-25" روسية تستهدف مواقع أوكرانية محصنة... فيديو
نشرت الدفاع الروسية لقطات لعمل مقاتلة هجومية من طراز "سو-25" في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور دونيتسك. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T14:58+0000
2023-10-04T14:58+0000
2023-10-04T14:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قامت الطائرات بمساندة القوات البرية الروسية وأطلقت صواريخ من ارتفاعات منخفضة استهدفت مواقع العدو الأوكراني الميدانية المحصنة ودمرتها.وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الهجوم في عدة مناطق من دونيتسك ولوغانسك، وتم تحييد 185 جنديا أوكرانيا، على مدار اليوم.وتابعت الدفاع أن الطيران قضى على قوات ومعدات للواء 72 الميكانيكي الأوكراني في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"سو-25" روسية تستهدف مواقع أوكرانية محصنة... فيديو
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نشرت الدفاع الروسية لقطات لعمل مقاتلة هجومية من طراز "سو-25" في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور دونيتسك.
قامت الطائرات بمساندة القوات البرية الروسية وأطلقت صواريخ من ارتفاعات منخفضة استهدفت مواقع العدو الأوكراني الميدانية المحصنة ودمرتها.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الهجوم في عدة مناطق من دونيتسك ولوغانسك، وتم تحييد 185 جنديا أوكرانيا، على مدار اليوم.
وتابعت الدفاع أن الطيران قضى على قوات ومعدات للواء
72 الميكانيكي الأوكراني في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك.