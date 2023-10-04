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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/سو-25-روسية-تستهدف-مواقع-أوكرانية-محصنة-فيديو-1081661006.html
"سو-25" روسية تستهدف مواقع أوكرانية محصنة... فيديو
"سو-25" روسية تستهدف مواقع أوكرانية محصنة... فيديو
نشرت الدفاع الروسية لقطات لعمل مقاتلة هجومية من طراز "سو-25" في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور دونيتسك. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T14:58+0000
2023-10-04T14:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قامت الطائرات بمساندة القوات البرية الروسية وأطلقت صواريخ من ارتفاعات منخفضة استهدفت مواقع العدو الأوكراني الميدانية المحصنة ودمرتها.وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الهجوم في عدة مناطق من دونيتسك ولوغانسك، وتم تحييد 185 جنديا أوكرانيا، على مدار اليوم.وتابعت الدفاع أن الطيران قضى على قوات ومعدات للواء 72 الميكانيكي الأوكراني في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سو-25" روسية تستهدف مواقع أوكرانية محصنة... فيديو

14:58 GMT 04.10.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik . РИА Новости
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نشرت الدفاع الروسية لقطات لعمل مقاتلة هجومية من طراز "سو-25" في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور دونيتسك.
قامت الطائرات بمساندة القوات البرية الروسية وأطلقت صواريخ من ارتفاعات منخفضة استهدفت مواقع العدو الأوكراني الميدانية المحصنة ودمرتها.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الهجوم في عدة مناطق من دونيتسك ولوغانسك، وتم تحييد 185 جنديا أوكرانيا، على مدار اليوم.
وتابعت الدفاع أن الطيران قضى على قوات ومعدات للواء 72 الميكانيكي الأوكراني في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
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