https://sputnikarabic.ae/20231004/ضربات-روسية-دقيقة-تشعل-مخازن-الذخيرة-الأوكرانية-فيديو-1081650187.html
ضربات روسية دقيقة تشعل مخازن الذخيرة الأوكرانية... فيديو
ضربات روسية دقيقة تشعل مخازن الذخيرة الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لإصابة مستودع ميداني مليء بالذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف، كما تعرض جنود العدو الأوكراني لإصابات في... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T09:42+0000
2023-10-04T09:42+0000
2023-10-04T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وظهر في الفيديو مجموعة من جنود ناظم كييف يسعفون زميلهم المصاب، وبعد ذلك تخلل الفيديو لقطات للحظة الاستهداف للمواقع الأوكرانية.وفي نهاية المقطع ظهرت إحدى نقاط تخزين الذخيرة الأوكرانية تشتعل، حيث تصاعدت ألسنة اللهب إثر ذلك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دمر ورشا لإصلاح وترميم المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف.وقالت الدفاع الروسية: "في مدينة خاركوف، على أرض مصنع الدبابات تم تدمير ورشات صيانة وتأهيل المركبات المدرعة للجيش الأوكراني".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
ضربات روسية دقيقة تشعل مخازن الذخيرة الأوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لإصابة مستودع ميداني مليء بالذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف، كما تعرض جنود العدو الأوكراني لإصابات في الهجوم.
وظهر في الفيديو مجموعة من جنود ناظم كييف يسعفون زميلهم المصاب، وبعد ذلك تخلل الفيديو لقطات للحظة الاستهداف للمواقع الأوكرانية.
وفي نهاية المقطع ظهرت إحدى نقاط تخزين الذخيرة الأوكرانية تشتعل، حيث تصاعدت ألسنة اللهب إثر ذلك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دمر ورشا لإصلاح وترميم المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية: "في مدينة خاركوف، على أرض مصنع الدبابات تم تدمير ورشات صيانة وتأهيل المركبات المدرعة للجيش الأوكراني".