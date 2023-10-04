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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/ضربات-روسية-دقيقة-تشعل-مخازن-الذخيرة-الأوكرانية-فيديو-1081650187.html
ضربات روسية دقيقة تشعل مخازن الذخيرة الأوكرانية... فيديو
ضربات روسية دقيقة تشعل مخازن الذخيرة الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لإصابة مستودع ميداني مليء بالذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف، كما تعرض جنود العدو الأوكراني لإصابات في... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T09:42+0000
2023-10-04T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وظهر في الفيديو مجموعة من جنود ناظم كييف يسعفون زميلهم المصاب، وبعد ذلك تخلل الفيديو لقطات للحظة الاستهداف للمواقع الأوكرانية.وفي نهاية المقطع ظهرت إحدى نقاط تخزين الذخيرة الأوكرانية تشتعل، حيث تصاعدت ألسنة اللهب إثر ذلك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دمر ورشا لإصلاح وترميم المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف.وقالت الدفاع الروسية: "في مدينة خاركوف، على أرض مصنع الدبابات تم تدمير ورشات صيانة وتأهيل المركبات المدرعة للجيش الأوكراني".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

ضربات روسية دقيقة تشعل مخازن الذخيرة الأوكرانية... فيديو

09:42 GMT 04.10.2023
© Sputnik . Igor Russakراجمة صواريخ "سميرتش"
راجمة صواريخ سميرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik . Igor Russak
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لإصابة مستودع ميداني مليء بالذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف، كما تعرض جنود العدو الأوكراني لإصابات في الهجوم.
وظهر في الفيديو مجموعة من جنود ناظم كييف يسعفون زميلهم المصاب، وبعد ذلك تخلل الفيديو لقطات للحظة الاستهداف للمواقع الأوكرانية.
وفي نهاية المقطع ظهرت إحدى نقاط تخزين الذخيرة الأوكرانية تشتعل، حيث تصاعدت ألسنة اللهب إثر ذلك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دمر ورشا لإصلاح وترميم المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية: "في مدينة خاركوف، على أرض مصنع الدبابات تم تدمير ورشات صيانة وتأهيل المركبات المدرعة للجيش الأوكراني".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
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