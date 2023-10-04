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https://sputnikarabic.ae/20231004/طائرة-مسيرة-إيرانية-تتعقب-سفينة-حربية-أمريكية-على-مدار-24-ساعة-في-اليوم-فيديو-1081656385.html
طائرة مسيرة إيرانية تتعقب سفينة حربية أمريكية على مدار 24 ساعة في اليوم... فيديو
طائرة مسيرة إيرانية تتعقب سفينة حربية أمريكية على مدار 24 ساعة في اليوم... فيديو
عرضت وسائل الإعلام الإيرانية لقطات لتحليق طويل المدى لطائرة استطلاع قتالية من دون طيار، إذ تتبعت المسيرة سفينة حربية أمريكية شمالي المحيط الهندي. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T13:24+0000
2023-10-04T13:24+0000
العالم
رصد عسكري
إيران
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صُنعت الطائرة المسيرة للقيام برحلات طويلة للغاية، فقد تتبعت السفينة الأمريكية، لمدة 24 ساعة تقريبًا.
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العالم, رصد عسكري, إيران
العالم, رصد عسكري, إيران

طائرة مسيرة إيرانية تتعقب سفينة حربية أمريكية على مدار 24 ساعة في اليوم... فيديو

13:24 GMT 04.10.2023
© AFP 2023 / HO / US NAVY / AFP McCampbell
 McCampbell - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© AFP 2023 / HO / US NAVY / AFP
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عرضت وسائل الإعلام الإيرانية لقطات لتحليق طويل المدى لطائرة استطلاع قتالية من دون طيار، إذ تتبعت المسيرة سفينة حربية أمريكية شمالي المحيط الهندي.
صُنعت الطائرة المسيرة للقيام برحلات طويلة للغاية، فقد تتبعت السفينة الأمريكية، لمدة 24 ساعة تقريبًا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
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