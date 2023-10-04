https://sputnikarabic.ae/20231004/طائرة-مسيرة-إيرانية-تتعقب-سفينة-حربية-أمريكية-على-مدار-24-ساعة-في-اليوم-فيديو-1081656385.html
طائرة مسيرة إيرانية تتعقب سفينة حربية أمريكية على مدار 24 ساعة في اليوم... فيديو
طائرة مسيرة إيرانية تتعقب سفينة حربية أمريكية على مدار 24 ساعة في اليوم... فيديو
عرضت وسائل الإعلام الإيرانية لقطات لتحليق طويل المدى لطائرة استطلاع قتالية من دون طيار، إذ تتبعت المسيرة سفينة حربية أمريكية شمالي المحيط الهندي. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T13:24+0000
2023-10-04T13:24+0000
2023-10-04T13:24+0000
العالم
رصد عسكري
إيران
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صُنعت الطائرة المسيرة للقيام برحلات طويلة للغاية، فقد تتبعت السفينة الأمريكية، لمدة 24 ساعة تقريبًا.
إيران
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري, إيران
طائرة مسيرة إيرانية تتعقب سفينة حربية أمريكية على مدار 24 ساعة في اليوم... فيديو
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عرضت وسائل الإعلام الإيرانية لقطات لتحليق طويل المدى لطائرة استطلاع قتالية من دون طيار، إذ تتبعت المسيرة سفينة حربية أمريكية شمالي المحيط الهندي.
صُنعت الطائرة المسيرة للقيام برحلات طويلة للغاية، فقد تتبعت السفينة الأمريكية، لمدة 24 ساعة تقريبًا.