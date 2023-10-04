https://sputnikarabic.ae/20231004/طهران-تعارض-وجود-الناتو-في-جنوب-القوقاز-1081664941.html
طهران تعارض وجود الناتو في جنوب القوقاز
طهران تعارض وجود الناتو في جنوب القوقاز
أعلن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، أن بلاده تعارض وجود حلف شمال الأطلسي في جنوب القوقاز، نظرا لأن الحلف يشكل تهديدا لأمن دول المنطقة،... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T17:55+0000
2023-10-04T17:55+0000
2023-10-04T17:55+0000
العالم
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وقال رئيسي في اجتماعات مع ممثل الرئيس الأذربيجاني خلف خلفوف وأمين مجلس الأمن الأرميني أرمين غريغوريان: "ممر زانجيزور (قد يصبح) أساس وجود حلف شمال الأطلسي في المنطقة وتهديدا للأمن القومي للدول، والجمهورية الإسلامية تعارض ذلك بحزم".وأكد الرئيس خلال اللقاءات أن طهران مقتنعة بقدرة الأطراف على حل الخلافات عبر الحوار، كما أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة لا يلبي مصالح أي من دول المنطقة.وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اجتماعات ومفاوضات مع مساعد الرئيس الأذربيجاني خلف خلفوف، وبحث معه الوضع في جنوب القوقاز، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال علي أكبر أحمديان، الذي أشار إلى ضرورة التعاون بين الدول للحفاظ على السلام والاستقرار من خلال الحوار على المستوى الإقليمي.وفي هذا اليوم أيضاً، قال رئيس الأركان العامة للجمهورية الإسلامية محمد باقري إن إيران مستعدة لإرسال مراقبين إلى الحدود الأرمينية الأذربيجانية لضمان حل النزاع في جنوب القوقاز.وتصر باكو على بناء ممر يربط معظم أراضي أذربيجان بإقليمها، جمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، عبر منطقة سيونيك في أرمينيا. في حين أن يريفان لا توافق على فكرة ممر النقل ومستعدة لفتح طريق لأذربيجان الخاضع لسيادة أرمينيا.
https://sputnikarabic.ae/20230920/إيران-تلغي-جميع-الرحلات-الجوية-إلى-أذربيجان-وأرمينيا-حتى-إشعار-آخر-1081224059.html
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العالم
طهران تعارض وجود الناتو في جنوب القوقاز
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أعلن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، أن بلاده تعارض وجود حلف شمال الأطلسي في جنوب القوقاز، نظرا لأن الحلف يشكل تهديدا لأمن دول المنطقة، وتعتقد طهران أن ما يسمى بممر زانجيزور يمكن أن يخلق مخاطر مماثلة.
وقال رئيسي في اجتماعات مع ممثل الرئيس الأذربيجاني خلف خلفوف وأمين مجلس الأمن الأرميني أرمين غريغوريان: "ممر زانجيزور (قد يصبح) أساس وجود حلف شمال الأطلسي في المنطقة وتهديدا للأمن القومي للدول، والجمهورية الإسلامية تعارض ذلك بحزم".
وأكد الرئيس خلال اللقاءات أن طهران مقتنعة بقدرة الأطراف على حل الخلافات عبر الحوار، كما أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة لا يلبي مصالح أي من دول المنطقة.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اجتماعات ومفاوضات مع مساعد الرئيس الأذربيجاني خلف خلفوف، وبحث معه الوضع في جنوب القوقاز، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال علي أكبر أحمديان، الذي أشار إلى ضرورة التعاون بين الدول للحفاظ على السلام والاستقرار من خلال الحوار على المستوى الإقليمي.
وفي هذا اليوم أيضاً، قال رئيس الأركان العامة للجمهورية الإسلامية محمد باقري إن إيران مستعدة لإرسال مراقبين إلى الحدود الأرمينية الأذربيجانية لضمان حل النزاع في جنوب القوقاز.
وتصر باكو على بناء ممر يربط معظم أراضي أذربيجان بإقليمها، جمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، عبر منطقة سيونيك في أرمينيا. في حين أن يريفان لا توافق على فكرة ممر النقل ومستعدة لفتح طريق لأذربيجان الخاضع لسيادة أرمينيا.