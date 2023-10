فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف "إرهاب" بن غفير ضد الأسرى

وزارة الخارجية والمغتربين// تطالب بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف #إرهاب الفاشي بن غفير ضد #الأسرى



The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates // calls for urgent international and American intervention to stop the #terrorism of the fascist Ben Gvir against the #prisoners pic.twitter.com/n1ZSbZ4YmF