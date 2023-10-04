https://sputnikarabic.ae/20231004/فيضانات-الهند-تخلف-قتلى-ومفقودين-بينهم-جنود-فيديو-1081662708.html
فيضانات الهند تخلف قتلى ومفقودين بينهم جنود... فيديو
فيضانات الهند تخلف قتلى ومفقودين بينهم جنود... فيديو
لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في ولاية سيكيم الهندية وفقد 82 آخرون، من بينهم 23 من أفراد الجيش، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضان بحيرة لوناك الجليدية، ما... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T16:13+0000
2023-10-04T16:13+0000
2023-10-04T16:13+0000
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وبلغت كمية هطول الأمطار على الولاية الواقعة شمال شرقي البلاد 40.9 ملم بين الثلاثاء وصباح الأربعاء، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية، وهو ما يقرب من خمسة أضعاف المعدل الطبيعي البالغ 8.6 ملم لهذا الوقت من العام.وتم حتى الآن انتشال 10 جثث من مواقع مختلفة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 82 شخصا آخرين في عداد المفقودين وأصيب 22 شخصا بعضهم في حالة خطيرة، وفق الإدارة المحلية للولاية.وتسبب هطول أمطار غزيرة خلال فترة وجيزة - فوق بحيرة لوناك في حدوث فيضانات غزيرة في الوادي الواقع على بعد نحو 150 كيلومترًا شمال جانجتوك عاصمة ولاية سيكيم بالقرب من الحدود مع الصين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, أخبار المناخ في العالم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, أخبار المناخ في العالم
فيضانات الهند تخلف قتلى ومفقودين بينهم جنود... فيديو
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لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في ولاية سيكيم الهندية وفقد 82 آخرون، من بينهم 23 من أفراد الجيش، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضان بحيرة لوناك الجليدية، ما أدى إلى فيضانات كارثية في المنطقة اليوم الأربعاء.
وبلغت كمية هطول الأمطار على الولاية الواقعة شمال شرقي البلاد 40.9 ملم بين الثلاثاء وصباح الأربعاء، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية، وهو ما يقرب من خمسة أضعاف المعدل الطبيعي البالغ 8.6 ملم لهذا الوقت من العام.
وتم حتى الآن انتشال 10 جثث من مواقع مختلفة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 82 شخصا آخرين في عداد المفقودين وأصيب 22 شخصا بعضهم في حالة خطيرة، وفق الإدارة المحلية للولاية.
وتسبب هطول أمطار غزيرة خلال فترة وجيزة - فوق بحيرة لوناك في حدوث فيضانات غزيرة في الوادي الواقع على بعد نحو 150 كيلومترًا شمال جانجتوك عاصمة ولاية سيكيم بالقرب من الحدود مع الصين.