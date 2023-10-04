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https://sputnikarabic.ae/20231004/قطر-للطاقة-تفوز-بحقوق-استكشاف-في-بورسعيد-المصرية-1081662096.html
"قطر للطاقة" تفوز بحقوق استكشاف في بورسعيد المصرية
"قطر للطاقة" تفوز بحقوق استكشاف في بورسعيد المصرية
فازت شركة "قطر للطاقة" بحقوق الاستكشاف في منطقة بحرية جديدة قبالة سواحل مدينة بورسعيد شمال شرقي مصر. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T15:52+0000
2023-10-04T15:52+0000
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وقالت "قطر للطاقة" (حكومية)، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها "مُنحت كتلة استكشافية جديدة قبالة جمهورية مصر العربية كجزء من جولة المناقصات الدولية لعام 2022".وأوضحت الشركة أن وزارة البترول والموارد المعدنية المصرية نشرت نتائج عملية المناقصة التنافسية، ومنحت حقوق الاستكشاف والإنتاج لبلوك "EGY-MED-E8" (شرق بورسعيد) لاتحاد يتألف من "قطر إنيرجي" (33%) و"إيني" الإيطالية (المشغل، 34%) وبريتش بتروليوم "بي بي" (33%).وأضافت الشركة أن "هذه الجائزة"، تعزز مكانتها في قطاع التنقيب والإنتاج بمصر ضمن أربع مناطق استكشاف بحرية، بما في ذلك المنطقتان الاستكشافيتان بلوك 3 و4 في البحر الأحمر، وكتلة شمال مراقيا في البحر المتوسط.ونقل البيان عن سعد شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة قوله: "سعيدون بمنحنا كتلة شرق بورسعيد التي تزيد من توسيع وجودنا في جمهورية مصر العربية".وأضاف: "نتطلع إلى التعاون مع وزارة النفط والموارد الطبيعية، وEGAS (والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية)، وشركائنا ENI وBP من أجل التقدم في مساعينا الاستكشافية".وتقع كتلة شرق بورسعيد الاستكشافية البحرية قبالة سواحل مصر شمال شرق البحر الأبيض المتوسط، في أعماق مياه تصل إلى 800 متر وتغطي مساحة تقرب من 2600 كيلومتر مربع.
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مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي

"قطر للطاقة" تفوز بحقوق استكشاف في بورسعيد المصرية

15:52 GMT 04.10.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARوزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة القطرية سعد شريدة الكعبي
وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة القطرية سعد شريدة الكعبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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فازت شركة "قطر للطاقة" بحقوق الاستكشاف في منطقة بحرية جديدة قبالة سواحل مدينة بورسعيد شمال شرقي مصر.
وقالت "قطر للطاقة" (حكومية)، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها "مُنحت كتلة استكشافية جديدة قبالة جمهورية مصر العربية كجزء من جولة المناقصات الدولية لعام 2022".
وأوضحت الشركة أن وزارة البترول والموارد المعدنية المصرية نشرت نتائج عملية المناقصة التنافسية، ومنحت حقوق الاستكشاف والإنتاج لبلوك "EGY-MED-E8" (شرق بورسعيد) لاتحاد يتألف من "قطر إنيرجي" (33%) و"إيني" الإيطالية (المشغل، 34%) وبريتش بتروليوم "بي بي" (33%).
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وأضافت الشركة أن "هذه الجائزة"، تعزز مكانتها في قطاع التنقيب والإنتاج بمصر ضمن أربع مناطق استكشاف بحرية، بما في ذلك المنطقتان الاستكشافيتان بلوك 3 و4 في البحر الأحمر، وكتلة شمال مراقيا في البحر المتوسط.
ونقل البيان عن سعد شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة قوله: "سعيدون بمنحنا كتلة شرق بورسعيد التي تزيد من توسيع وجودنا في جمهورية مصر العربية".
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وأضاف: "نتطلع إلى التعاون مع وزارة النفط والموارد الطبيعية، وEGAS (والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية)، وشركائنا ENI وBP من أجل التقدم في مساعينا الاستكشافية".
وتقع كتلة شرق بورسعيد الاستكشافية البحرية قبالة سواحل مصر شمال شرق البحر الأبيض المتوسط، في أعماق مياه تصل إلى 800 متر وتغطي مساحة تقرب من 2600 كيلومتر مربع.
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