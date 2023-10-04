https://sputnikarabic.ae/20231004/قطر-للطاقة-تفوز-بحقوق-استكشاف-في-بورسعيد-المصرية-1081662096.html

"قطر للطاقة" تفوز بحقوق استكشاف في بورسعيد المصرية

"قطر للطاقة" تفوز بحقوق استكشاف في بورسعيد المصرية

فازت شركة "قطر للطاقة" بحقوق الاستكشاف في منطقة بحرية جديدة قبالة سواحل مدينة بورسعيد شمال شرقي مصر. 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T15:52+0000

2023-10-04T15:52+0000

2023-10-04T15:52+0000

مصر

أخبار مصر الآن

قطر

أخبار قطر اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068659992_0:136:2541:1565_1920x0_80_0_0_4920ec00cb0e8ac5cbe07cf70edeef9f.jpg

وقالت "قطر للطاقة" (حكومية)، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها "مُنحت كتلة استكشافية جديدة قبالة جمهورية مصر العربية كجزء من جولة المناقصات الدولية لعام 2022".وأوضحت الشركة أن وزارة البترول والموارد المعدنية المصرية نشرت نتائج عملية المناقصة التنافسية، ومنحت حقوق الاستكشاف والإنتاج لبلوك "EGY-MED-E8" (شرق بورسعيد) لاتحاد يتألف من "قطر إنيرجي" (33%) و"إيني" الإيطالية (المشغل، 34%) وبريتش بتروليوم "بي بي" (33%).وأضافت الشركة أن "هذه الجائزة"، تعزز مكانتها في قطاع التنقيب والإنتاج بمصر ضمن أربع مناطق استكشاف بحرية، بما في ذلك المنطقتان الاستكشافيتان بلوك 3 و4 في البحر الأحمر، وكتلة شمال مراقيا في البحر المتوسط.ونقل البيان عن سعد شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة قوله: "سعيدون بمنحنا كتلة شرق بورسعيد التي تزيد من توسيع وجودنا في جمهورية مصر العربية".وأضاف: "نتطلع إلى التعاون مع وزارة النفط والموارد الطبيعية، وEGAS (والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية)، وشركائنا ENI وBP من أجل التقدم في مساعينا الاستكشافية".وتقع كتلة شرق بورسعيد الاستكشافية البحرية قبالة سواحل مصر شمال شرق البحر الأبيض المتوسط، في أعماق مياه تصل إلى 800 متر وتغطي مساحة تقرب من 2600 كيلومتر مربع.

https://sputnikarabic.ae/20220329/قطر-تبرم-اتفاقية-للتنقيب-عن-الغاز-والبترول-في-مصر-1060619232.html

https://sputnikarabic.ae/20230524/قطر-تقول-إنها-ملتزمة-بالاستثمار-في-مصر-وتستبعد-تقديم-منح-أخرى--1077403474.html

مصر

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي