https://sputnikarabic.ae/20231004/كاب---1500-قنبلة-روسية-خارقة-ذاتية-التوجيه--1081655414.html
"كاب - 1500"... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه
"كاب - 1500"... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه
تمتلك القنبلة الروسية "كاب - 1500 كيه آر - أو دي" رأسًا حربيًا فراغيًا يمكنه صنع انفجار هائل عندما يضرب الموقع المستهدف، سواء كان موقعا عسكريا ثابتا أو سككا... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T12:36+0000
2023-10-04T12:36+0000
2023-10-04T12:36+0000
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وهذه النسخة من قنابل "كاب - 1500" تمثل جزءا أساسيا من أنظمة التسليح الخاصة بالطائرات الهجومية الروسية، التي تعمل على الخطوط الأمامية، كما أنها تمثل تسليحا أساسيا للمقاتلات والقاذفات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"كاب - 1500"... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه
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تمتلك القنبلة الروسية "كاب - 1500 كيه آر - أو دي" رأسًا حربيًا فراغيًا يمكنه صنع انفجار هائل عندما يضرب الموقع المستهدف، سواء كان موقعا عسكريا ثابتا أو سككا حديدية أو أحد الجسور، التي تستخدمه قوات العدو لقطع خطوط الدعم اللوجستي عنها.
وهذه النسخة من قنابل "كاب - 1500" تمثل جزءا أساسيا من أنظمة التسليح الخاصة بالطائرات الهجومية الروسية، التي تعمل على الخطوط الأمامية، كما أنها تمثل تسليحا أساسيا للمقاتلات والقاذفات.