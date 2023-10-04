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https://sputnikarabic.ae/20231004/لوحة-تذكارية-في-لبنان-بمناسبة-الذكرى-الـ66-لإطلاق-أول-قمر-صناعي-من-الأرض-سبوتنيك-1-1081670361.html
لوحة تذكارية في لبنان بمناسبة الذكرى الـ66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض "سبوتنيك-1"
لوحة تذكارية في لبنان بمناسبة الذكرى الـ66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض "سبوتنيك-1"
رُفعت لوحة برونزية لشخصيات الروسية، العالم كونستانتين تسيولكوفسكي، المهندس سيرغي كورليف ورائد الفضاء يوري غاغارين في المكتبة الوطنية في بعقلين، وهي تعتبر من... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T19:44+0000
2023-10-04T19:44+0000
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وفي الذكرى الـ66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض "سبوتنيك1"، نظم البيت الروسي في بيروت حفلا لرفع الستار عن اللوحة برعاية وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، والسفير فوق العادة وممثل روسيا الاتحادية في لبنان ألكسندر روداكوف، والنائب وعضو اللقاء الديمقراطي بلال عبد الله وحشد ثقافي وشعبي.وفي هذا السياق ألقى مدير البيت الروسي ألكسندر سوروكين كلمة قال فيها: "هذه اللوحة هي تكريم لشجاعة هؤلاء الرواد، الذين انطلقوا من الأرض وغزو الفضاء، وهي مهداة للمكتبة الوطنية في مدينة بعقلين من قبل المؤسسة الخيرية العالمية (حوار الثقافات - عالم واحد)، وأنا مقتنع تماما بأن هذه الفعالية ستعزز الصداقة والتعاون بين شعبي روسيا ولبنان، وأن الأجيال الجديدة من الباحثين والمتخصصين من بلدينا ستواصل بجدارة تقاليد أسلافهم".وبدوره قال السفير الروسي ألكسندر روداكو: "من الجميل بشكل خاص أن تتمكن روسيا ولبنان، على الرغم من كل الصعوبات، من الحفاظ على مستوى عالٍ إلى حد ما من التفاعل الثنائي، إننا نقدّر بشكل عام النهج المتوازن والعملي الذي يتبعه زملاؤنا اللبنانيون في مسائل بناء العلاقات مع الدول الأخرى".وتابع: "كما نحترم الرغبة في الحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها على الرغم من المحاولات التدميرية، وممارسة الضغط والتدخل في شؤونكم الداخلية التي تقوم بها بعض القوى الخارجية، من أجل تحديد من يمكن التواصل معه ومن يمكن التعاون معه ومن المحظور عليه ذلك".وختم: "الدليل البصري على هذه الاستقلالية هو ديناميكية ومستوى التفاعل الروسي اللبناني في مجال الثقافة في العام المقبل، وبمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الروسية اللبنانية، من المقرر تنظيم سلسلة من النشاطات الثقافية المثيرة أدعو الجميع للمشاركة فيها".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان

لوحة تذكارية في لبنان بمناسبة الذكرى الـ66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض "سبوتنيك-1"

19:44 GMT 04.10.2023
© Sputnik . ABDELKADERALBAYلوحة تذكارية في لبنان في الذكرى الـ 66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض "سبوتنيك 1"
لوحة تذكارية في لبنان في الذكرى الـ 66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض سبوتنيك 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
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رُفعت لوحة برونزية لشخصيات الروسية، العالم كونستانتين تسيولكوفسكي، المهندس سيرغي كورليف ورائد الفضاء يوري غاغارين في المكتبة الوطنية في بعقلين، وهي تعتبر من أهم وأغنى المكتبات العامة في كل لبنان.
وفي الذكرى الـ66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض "سبوتنيك1"، نظم البيت الروسي في بيروت حفلا لرفع الستار عن اللوحة برعاية وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، والسفير فوق العادة وممثل روسيا الاتحادية في لبنان ألكسندر روداكوف، والنائب وعضو اللقاء الديمقراطي بلال عبد الله وحشد ثقافي وشعبي.
© Sputnik . ABDELKADERALBAYلوحة تذكارية في لبنان في الذكرى الـ 66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض "سبوتنيك 1"
لوحة تذكارية في لبنان في الذكرى الـ 66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض سبوتنيك 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
لوحة تذكارية في لبنان في الذكرى الـ 66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض "سبوتنيك 1"
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
وفي هذا السياق ألقى مدير البيت الروسي ألكسندر سوروكين كلمة قال فيها: "هذه اللوحة هي تكريم لشجاعة هؤلاء الرواد، الذين انطلقوا من الأرض وغزو الفضاء، وهي مهداة للمكتبة الوطنية في مدينة بعقلين من قبل المؤسسة الخيرية العالمية (حوار الثقافات - عالم واحد)، وأنا مقتنع تماما بأن هذه الفعالية ستعزز الصداقة والتعاون بين شعبي روسيا ولبنان، وأن الأجيال الجديدة من الباحثين والمتخصصين من بلدينا ستواصل بجدارة تقاليد أسلافهم".
وبدوره قال السفير الروسي ألكسندر روداكو: "من الجميل بشكل خاص أن تتمكن روسيا ولبنان، على الرغم من كل الصعوبات، من الحفاظ على مستوى عالٍ إلى حد ما من التفاعل الثنائي، إننا نقدّر بشكل عام النهج المتوازن والعملي الذي يتبعه زملاؤنا اللبنانيون في مسائل بناء العلاقات مع الدول الأخرى".
© Sputnik . ABDELKADERALBAYلوحة تذكارية في لبنان في الذكرى الـ 66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض "سبوتنيك 1"
لوحة تذكارية في لبنان في الذكرى الـ 66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض سبوتنيك 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
لوحة تذكارية في لبنان في الذكرى الـ 66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض "سبوتنيك 1"
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
وتابع: "كما نحترم الرغبة في الحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها على الرغم من المحاولات التدميرية، وممارسة الضغط والتدخل في شؤونكم الداخلية التي تقوم بها بعض القوى الخارجية، من أجل تحديد من يمكن التواصل معه ومن يمكن التعاون معه ومن المحظور عليه ذلك".
وختم: "الدليل البصري على هذه الاستقلالية هو ديناميكية ومستوى التفاعل الروسي اللبناني في مجال الثقافة في العام المقبل، وبمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الروسية اللبنانية، من المقرر تنظيم سلسلة من النشاطات الثقافية المثيرة أدعو الجميع للمشاركة فيها".
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