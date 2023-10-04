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https://sputnikarabic.ae/20231004/مجلس-الأمن-الروسي-يزف-خبرين-لنظام-كييف-1081655301.html
مجلس الأمن الروسي "يزف" خبرين "سارين" لنظام كييف
مجلس الأمن الروسي "يزف" خبرين "سارين" لنظام كييف
نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، خبرين "مهمين" متعلقين بنظام كييف. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
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وأوضح ميدفيديف، عبر قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، بأن "نظام كييف على موعد مع "خبرين جيدين"، على حد تعبيره.وذكر ميدفيديف، أن "الخبر الأول هو اعتراف رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، بأن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2030، وبهذا الشكل يعتقد الاتحاد الأوروبي أن حالة "بانديرا" الحالية ستستمر إلى ذلك الوقت".وأردف ميدفيديف، قائلا: "لا شك أن ذلك يدعو للفخر، لأن الاختيار كان بين حل العديد من المشكلات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، ومواصلة دعم النازيين الجدد".وأنهى ميدفيديف منشوره ساخرا، بالقول: "فقط بقي التنويه على أنه لم يبق من المال سوى ما يكفي لشهرين".
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

مجلس الأمن الروسي "يزف" خبرين "سارين" لنظام كييف

12:35 GMT 04.10.2023 (تم التحديث: 12:37 GMT 04.10.2023)
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دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
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نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، خبرين "مهمين" متعلقين بنظام كييف.
وأوضح ميدفيديف، عبر قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، بأن "نظام كييف على موعد مع "خبرين جيدين"، على حد تعبيره.
وذكر ميدفيديف، أن "الخبر الأول هو اعتراف رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، بأن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2030، وبهذا الشكل يعتقد الاتحاد الأوروبي أن حالة "بانديرا" الحالية ستستمر إلى ذلك الوقت".

وأضاف: "أما الخبر الثاني، فهو إقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي بسبب "التعاطف" مع نظام كييف، وكذلك تقديم التنازلات في الميزانية، من أجل تمويل "أنصار بانديرا"، وهذا الحدث يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية".

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وأردف ميدفيديف، قائلا: "لا شك أن ذلك يدعو للفخر، لأن الاختيار كان بين حل العديد من المشكلات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، ومواصلة دعم النازيين الجدد".
وأنهى ميدفيديف منشوره ساخرا، بالقول: "فقط بقي التنويه على أنه لم يبق من المال سوى ما يكفي لشهرين".
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