https://sputnikarabic.ae/20231004/محلل-سياسي-المزاج-الشعبي-في-أوروبا-بدأ-يتبلور-لوقف-دعم-كييف-1081652561.html
محلل سياسي: المزاج الشعبي في أوروبا بدأ يتبلور لوقف دعم كييف
محلل سياسي: المزاج الشعبي في أوروبا بدأ يتبلور لوقف دعم كييف
أشار المحلل السياسي طارق عجيب إلى أنه لم يعد هناك انسجام كامل بين قادة الاتحاد الأوروبي والشعوب الأوروبية في ما خصّ الاستمرار بدعم كييف، معتبرا أن الاجتماع غير... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T11:19+0000
2023-10-04T11:19+0000
2023-10-04T11:19+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضاف في مداخلة عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن تداعي ولهاث قادة الاتحاد لدعم أوكرانيا ومطالبة أمريكا بعدم وقف إمدادها عسكرياً يعكس رغبة وحيدة باستمرار التصعيد بغية استنزاف روسيا أولا، وتحقيق الناتو والغرب بزعامة أمريكا أكبر نسبة من بنك أهدافها في أجندات الصراع بين الحلف الغربي والمعسكر الشرقي الذي تمثله روسيا في النزاع القائم.وتعليقا على التظاهرات التي شهدتها ألمانيا للمطالبة بوقف دعم كييف، تحدث عجيب عن فكر نازي في التعامل مع هذا الملف، معتبرا أن هذه التظاهرات تحمل رسالة كبيرة ومؤشرا واضحا على أن المزاج الشعبي تغيّر وأن هناك رأيا عاما أوروبيا بدأ يتبلور في كثير من الدول وسط تخوّف من تمدّد النزاع وتصاعده وزيادة معاناة شعب أوروبا.وتابع أن "الشارع الأوروبي يرفع الصوت ويطالب بوقف هذه السياسات وإن كان الأمر مرتبطا بحكومات لها أجندات خاصة، فالشعب يطالب بإقالتها وتغييرها عبر انتخابات أو عبر الضغط الشعبي كما جرى في سلوفاكيا وإيطاليا وغيرها".
https://sputnikarabic.ae/20231003/البيت-الأبيض-أمريكا-لديها-أموال-لدعم-كييف-لنحو-شهرين--1081637378.html
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الأخبار
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
محلل سياسي: المزاج الشعبي في أوروبا بدأ يتبلور لوقف دعم كييف
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أشار المحلل السياسي طارق عجيب إلى أنه لم يعد هناك انسجام كامل بين قادة الاتحاد الأوروبي والشعوب الأوروبية في ما خصّ الاستمرار بدعم كييف، معتبرا أن الاجتماع غير الرسمي الذي عقد في كييف لقادة الاتحاد الأوروبي يندرج في خانة الدعم السياسي والإعلامي أكثر من المالي والعسكري.
وأضاف في مداخلة عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن تداعي ولهاث قادة الاتحاد لدعم أوكرانيا ومطالبة أمريكا بعدم وقف إمدادها عسكرياً يعكس رغبة وحيدة باستمرار التصعيد بغية استنزاف روسيا أولا، وتحقيق الناتو والغرب بزعامة أمريكا أكبر نسبة من بنك أهدافها في أجندات الصراع بين الحلف الغربي والمعسكر الشرقي الذي تمثله روسيا في النزاع القائم.
وتعليقا على التظاهرات التي شهدتها ألمانيا للمطالبة بوقف دعم كييف، تحدث عجيب عن فكر نازي في التعامل مع هذا الملف، معتبرا أن هذه التظاهرات تحمل رسالة كبيرة ومؤشرا واضحا على أن المزاج الشعبي تغيّر وأن هناك رأيا عاما أوروبيا بدأ يتبلور في كثير من الدول وسط تخوّف من تمدّد النزاع وتصاعده وزيادة معاناة شعب أوروبا.
وتابع أن "الشارع الأوروبي يرفع الصوت ويطالب بوقف هذه السياسات وإن كان الأمر مرتبطا بحكومات لها أجندات خاصة، فالشعب يطالب بإقالتها وتغييرها عبر انتخابات أو عبر الضغط الشعبي كما جرى في سلوفاكيا وإيطاليا وغيرها".