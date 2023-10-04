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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/مشاهد-تدمير-موقع-اللواء-الهجومي-الثالث-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1081664416.html
مشاهد تدمير موقع اللواء الهجومي الثالث للقوات الأوكرانية... فيديو
مشاهد تدمير موقع اللواء الهجومي الثالث للقوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدمير قواتها لموقع اللواء الهجومي الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T17:17+0000
2023-10-04T17:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين قد أعلن، يوم الاثنين، أن الجيش الروسي تمكن في اتجاهي أفدييفكا وماريينكا من توسيع المنطقة الرمادية، وتم تدمير المعاقل الأوكرانية. قال بوشيلين: "أفدييفكا-ماريينكا: هنا يمكننا أن نلاحظ أننا تمكنا من توسيع المنطقة الرمادية، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة تدمير معاقل العدو في منطقة كراسنوغوروفكا...".
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد تدمير موقع اللواء الهجومي الثالث للقوات الأوكرانية... فيديو

17:17 GMT 04.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بنشر المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بنشر المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدمير قواتها لموقع اللواء الهجومي الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا.
وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين قد أعلن، يوم الاثنين، أن الجيش الروسي تمكن في اتجاهي أفدييفكا وماريينكا من توسيع المنطقة الرمادية، وتم تدمير المعاقل الأوكرانية.
قال بوشيلين: "أفدييفكا-ماريينكا: هنا يمكننا أن نلاحظ أننا تمكنا من توسيع المنطقة الرمادية، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة تدمير معاقل العدو في منطقة كراسنوغوروفكا...".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
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