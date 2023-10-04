https://sputnikarabic.ae/20231004/مشاهد-تدمير-موقع-اللواء-الهجومي-الثالث-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1081664416.html
مشاهد تدمير موقع اللواء الهجومي الثالث للقوات الأوكرانية... فيديو
مشاهد تدمير موقع اللواء الهجومي الثالث للقوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدمير قواتها لموقع اللواء الهجومي الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T17:17+0000
2023-10-04T17:17+0000
2023-10-04T17:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين قد أعلن، يوم الاثنين، أن الجيش الروسي تمكن في اتجاهي أفدييفكا وماريينكا من توسيع المنطقة الرمادية، وتم تدمير المعاقل الأوكرانية. قال بوشيلين: "أفدييفكا-ماريينكا: هنا يمكننا أن نلاحظ أننا تمكنا من توسيع المنطقة الرمادية، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة تدمير معاقل العدو في منطقة كراسنوغوروفكا...".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد تدمير موقع اللواء الهجومي الثالث للقوات الأوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدمير قواتها لموقع اللواء الهجومي الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا.
وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين قد أعلن، يوم الاثنين، أن الجيش الروسي تمكن في اتجاهي أفدييفكا وماريينكا من توسيع المنطقة الرمادية، وتم تدمير المعاقل الأوكرانية.
قال بوشيلين: "أفدييفكا-ماريينكا: هنا يمكننا أن نلاحظ أننا تمكنا من توسيع المنطقة الرمادية، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة تدمير معاقل العدو في منطقة كراسنوغوروفكا...".