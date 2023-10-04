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سلاح الجو الروسي يدمر مقاتلة "ميغ - 29" تابعة للقوات الأوكرانية
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/منظومة-تور--إم1-تدمر-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فيديو-1081654179.html
منظومة "تور- إم1" تدمر طائرات مسيرة أوكرانية... فيديو
منظومة "تور- إم1" تدمر طائرات مسيرة أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من عمل الفرقة القتالية لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية، من طراز "تور- إم1" في منطقة كوبيانسك. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T12:04+0000
2023-10-04T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتقوم الفرقة بعمليات استطلاع وتدمير الطائرات الأوكرانية المسيرة المعادية ذات الحمولة الصاروخية والطائرات المسيرة التجسسية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن "القوات الروسية حيدت في اتجاه كوبيانسك ما يصل إلى 30 عسكريًا أوكرانيًا، ودمرت دبابة وسيارتين، ومستودعين للأسلحة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطاريات من طراز "AN/TPQ-37" أمريكي الصنع". حيث أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لوحدات مجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، القوة البشرية والمعدات التابعة للألوية الميكانيكية 25 المحمول جوًا و32 و115 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق سينكوفكا وبيريستوفو في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا وأرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

منظومة "تور- إم1" تدمر طائرات مسيرة أوكرانية... فيديو

12:04 GMT 04.10.2023 (تم التحديث: 12:11 GMT 04.10.2023)
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "تور-إم2دي تي" في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من عمل الفرقة القتالية لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية، من طراز "تور- إم1" في منطقة كوبيانسك.
وتقوم الفرقة بعمليات استطلاع وتدمير الطائرات الأوكرانية المسيرة المعادية ذات الحمولة الصاروخية والطائرات المسيرة التجسسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن "القوات الروسية حيدت في اتجاه كوبيانسك ما يصل إلى 30 عسكريًا أوكرانيًا، ودمرت دبابة وسيارتين، ومستودعين للأسلحة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطاريات من طراز "AN/TPQ-37" أمريكي الصنع".
حيث أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لوحدات مجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، القوة البشرية والمعدات التابعة للألوية الميكانيكية 25 المحمول جوًا و32 و115 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق سينكوفكا وبيريستوفو في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا وأرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
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