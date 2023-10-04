https://sputnikarabic.ae/20231004/منظومة-تور--إم1-تدمر-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فيديو-1081654179.html
منظومة "تور- إم1" تدمر طائرات مسيرة أوكرانية... فيديو
منظومة "تور- إم1" تدمر طائرات مسيرة أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من عمل الفرقة القتالية لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية، من طراز "تور- إم1" في منطقة كوبيانسك. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T12:04+0000
2023-10-04T12:04+0000
2023-10-04T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104238/62/1042386282_0:21:1597:919_1920x0_80_0_0_220701f5c5374cfd61ba986b32111d5b.jpg
وتقوم الفرقة بعمليات استطلاع وتدمير الطائرات الأوكرانية المسيرة المعادية ذات الحمولة الصاروخية والطائرات المسيرة التجسسية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن "القوات الروسية حيدت في اتجاه كوبيانسك ما يصل إلى 30 عسكريًا أوكرانيًا، ودمرت دبابة وسيارتين، ومستودعين للأسلحة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطاريات من طراز "AN/TPQ-37" أمريكي الصنع". حيث أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لوحدات مجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، القوة البشرية والمعدات التابعة للألوية الميكانيكية 25 المحمول جوًا و32 و115 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق سينكوفكا وبيريستوفو في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا وأرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104238/62/1042386282_172:0:1425:940_1920x0_80_0_0_c90317cd6f5e700f30884e05d2e86748.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
منظومة "تور- إم1" تدمر طائرات مسيرة أوكرانية... فيديو
12:04 GMT 04.10.2023 (تم التحديث: 12:11 GMT 04.10.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من عمل الفرقة القتالية لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية، من طراز "تور- إم1" في منطقة كوبيانسك.
وتقوم الفرقة بعمليات استطلاع وتدمير الطائرات الأوكرانية المسيرة المعادية ذات الحمولة الصاروخية والطائرات المسيرة التجسسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن "القوات الروسية حيدت في اتجاه كوبيانسك ما يصل إلى 30 عسكريًا أوكرانيًا، ودمرت دبابة وسيارتين، ومستودعين للأسلحة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطاريات من طراز "AN/TPQ-37" أمريكي الصنع".
حيث أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لوحدات مجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، القوة البشرية والمعدات التابعة للألوية الميكانيكية 25 المحمول جوًا و32 و115 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق سينكوفكا وبيريستوفو في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا وأرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.