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https://sputnikarabic.ae/20231004/نيمار-يتكلم-العربية-بمساعدة-زميله-السعودي-فيديو-1081644196.html
نيمار يتكلم العربية بمساعدة زميله السعودي... فيديو
نيمار يتكلم العربية بمساعدة زميله السعودي... فيديو
تداول محبو نجم نادي "الهلال" السعودي، مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، وهو يتعلم عد الأرقام العربية، وذلك بمساعدة زميله السعودي محمد كنو. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T07:26+0000
2023-10-04T07:26+0000
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رياضة
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وحصد المقطع تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردد نيمار الأرقام من 3 إلى 7، ثم بدأ بعدها، بالقول: "هلال، هلال، هلال"، وظهرت عليه علامات السعادة البالغة، بعد أن تمكن من ترديد الأرقام بشكل صحيح.وضم نادي "الهلال" السعودي، نيمار دا سيلفا، في أغسطس/ آب الماضي، وقدمه أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض، حيث شهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي "النصر" و"الاتحاد" على التوالي.
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رياضة, نادي الفيديو
رياضة, نادي الفيديو

نيمار يتكلم العربية بمساعدة زميله السعودي... فيديو

07:26 GMT 04.10.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEلاعب الهلال السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا
لاعب الهلال السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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تداول محبو نجم نادي "الهلال" السعودي، مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، وهو يتعلم عد الأرقام العربية، وذلك بمساعدة زميله السعودي محمد كنو.
وحصد المقطع تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردد نيمار الأرقام من 3 إلى 7، ثم بدأ بعدها، بالقول: "هلال، هلال، هلال"، وظهرت عليه علامات السعادة البالغة، بعد أن تمكن من ترديد الأرقام بشكل صحيح.
وضم نادي "الهلال" السعودي، نيمار دا سيلفا، في أغسطس/ آب الماضي، وقدمه أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض، حيث شهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي "النصر" و"الاتحاد" على التوالي.
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