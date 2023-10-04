https://sputnikarabic.ae/20231004/نيمار-يتكلم-العربية-بمساعدة-زميله-السعودي-فيديو-1081644196.html
نيمار يتكلم العربية بمساعدة زميله السعودي... فيديو
نيمار يتكلم العربية بمساعدة زميله السعودي... فيديو
تداول محبو نجم نادي "الهلال" السعودي، مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، وهو يتعلم عد الأرقام العربية، وذلك بمساعدة زميله السعودي محمد كنو. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T07:26+0000
2023-10-04T07:26+0000
2023-10-04T07:26+0000
مجتمع
رياضة
نادي الفيديو
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وحصد المقطع تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردد نيمار الأرقام من 3 إلى 7، ثم بدأ بعدها، بالقول: "هلال، هلال، هلال"، وظهرت عليه علامات السعادة البالغة، بعد أن تمكن من ترديد الأرقام بشكل صحيح.وضم نادي "الهلال" السعودي، نيمار دا سيلفا، في أغسطس/ آب الماضي، وقدمه أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض، حيث شهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي "النصر" و"الاتحاد" على التوالي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي الفيديو
نيمار يتكلم العربية بمساعدة زميله السعودي... فيديو
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تداول محبو نجم نادي "الهلال" السعودي، مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، وهو يتعلم عد الأرقام العربية، وذلك بمساعدة زميله السعودي محمد كنو.
وحصد المقطع تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردد نيمار الأرقام من 3 إلى 7، ثم بدأ بعدها، بالقول: "هلال، هلال، هلال"، وظهرت عليه علامات السعادة البالغة، بعد أن تمكن من ترديد الأرقام بشكل صحيح.
وضم نادي "الهلال" السعودي
، نيمار دا سيلفا، في أغسطس/ آب الماضي، وقدمه أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض، حيث شهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي "النصر" و"الاتحاد" على التوالي.